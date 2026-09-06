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Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin, Ethereum işlemlerinde yeni ayrımı gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Vitalik Buterin, Ethereum işlemlerinde eylem ve bağımlılık ayrımını öne çıkardı.
  • 📌 Bu yaklaşım, doğrulama ile yürütme süreçlerinin farklı biçimde optimize edilmesini hedefliyor.
  • ⚙️ Bazı kontrollerin mempool aşamasında paralel yapılması, $ETH ağında tekrarları azaltabilir.
  • 🧩 Buterin, çok sayıdaki kontrolün tek bir STARK kanıtında toplanabileceğini aktardı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, ağdaki işlem yapısının önemli ölçüde değişebileceğine işaret eden yeni bir yaklaşım ortaya koydu. Buterin, son dönemde hesap soyutlama, durum tasarımı ve kriptografik kanıt birleştirme alanlarında yürütülen çalışmaların, işlemlerin ne yaptığı ile bunu yapmadan önce hangi koşulların kanıtlanması gerektiği arasındaki ayrımı daha belirgin hale getirdiğini söyledi.

İçindekiler
1 İşlemlerde iki bileşenli model
2 Doğrulama ve yürütme ayrışabilir
3 STARK tabanlı toplu doğrulama olasılığı

İşlemlerde iki bileşenli model

Buterin’e göre bu çerçevenin merkezinde iki unsur yer alıyor: “eylemler” ve “bağımlılıklar”. Eylem, bir işlemin Ethereum üzerinde doğurduğu etkiyi ifade ediyor. Bağımlılıklar ise bu etkinin gerçekleşebilmesi için önceden doğrulanması gereken koşulları kapsıyor.

Buterin, bir işlemin yarattığı etkinin “eylem”, bu etkinin gerçekleşmesi için gereken ön koşulların ise “bağımlılık” olarak ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Buterin, EIP 8141, alternatif durum modelleri, anahtarlı nonce yapıları ve yinelemeli STARK tabanlı mempool araştırmalarının, işlem mantığını daha açık bir kavramsal modele kavuşturduğunu dile getirdi. Ethereum, akıllı sözleşmelerin çalıştığı en büyük blokzincir ağlarından biri olarak geliştirici faaliyetinin yoğunlaştığı ekosistemlerden biri konumunda bulunuyor.

Mini sözlük: STARK, işlemlerin veya hesaplamaların doğru yapıldığını ayrıntıları tek tek açmadan kanıtlamayı amaçlayan bir kriptografik ispat yöntemi olarak biliniyor. Mempool ise bloklara girmeden önce ağda bekleyen işlemlerin toplandığı katmanı ifade ediyor.

Doğrulama ve yürütme ayrışabilir

Geleneksel yapıda düğümler işlemleri alıyor, gerekli bilgileri doğruluyor ve ardından yürütme sürecine geçiyor. Buterin, bu iki sürecin tarihsel olarak iç içe geçtiğini, ancak bağımlılıkların ayrı ele alınmasının geliştiricilere farklı alanlarda optimizasyon imkanı sunabileceğini belirtiyor.

Bu yaklaşımın temel dayanağı, çok sayıda bağımlılığın paralel biçimde denetlenebilmesi. Bazı kontroller işlem bir bloğa ulaşmadan önce mempool aşamasında yapılabiliyor. Bazılarının ise Ethereum durum verisine hiç erişmeden incelenmesi mümkün olabiliyor.

Buterin, bağımlılıkların paralel biçimde işlenebildiğini ve bu özelliğin sistem düzeyinde daha verimli doğrulama yollarının önünü açabileceğini kaydediyor.

STARK tabanlı toplu doğrulama olasılığı

Buterin’in dikkat çektiği bir diğer nokta, “saf” bağımlılıklar olarak tanımlanan kontrollerin her doğrulayıcı tarafından tekrar tekrar çalıştırılmasının gerekmeyebileceği yönünde. Bu tür kontrollerin mempool tarafından bir kez doğrulanıp daha sonra yeniden yürütülmemesi teorik olarak mümkün görünüyor.

Daha ileri aşamada ise çok sayıdaki bu kontrolün, hepsinin doğru biçimde gerçekleştirildiğini gösteren tek bir STARK kanıtıyla temsil edilebileceği değerlendiriliyor. Böyle bir modelin Ethereum’un işlem doğrulama mimarisinde daha net bir görev dağılımı yaratması ve teknik verimliliği artırması beklenebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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