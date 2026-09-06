Alex Jones, XRP için devlet müdahalesi riskine karşı uyardı

ABD’li medya figürü Alex Jones, XRP yatırımcılarına yönelik son açıklamasında, küresel finans sistemindeki baskının artması halinde hükümetlerin özel varlıklara yönelmeye çalışabileceğini savundu. Jones, buna karşın XRP için herhangi bir fiyat tahmini yapmadığını ve kripto para piyasasında uzman olmadığını da birkaç kez vurguladı.

Jones’un uyarısı ve kullandığı ifadeler

Jones, X üzerinden paylaştığı videoda, bankacılık sisteminde ağır bir kırılma yaşanması durumunda kamu otoritelerinin ulaşabildiği varlıkları kontrol altına almak isteyebileceğini öne sürdü. Bu çerçevede kripto varlıkların, banka hesaplarının ve gayrimenkullerin hedef haline gelebileceğini ileri sürdü.

“XRP’nin ne yapacağına dair bir tahminde bulunmuyorum. Bu piyasanın içinde değilim ve bu alanda uzman olduğumu da söylemiyorum.”

Jones, açıklamalarının XRP ya da Bitcoin‘e karşı bir tutum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Kripto paraları olumlu gördüğünü dile getirirken, esas kaygısının sistemik bir finansal kriz anında devletlerin daha sert adımlar atma ihtimali olduğunu ifade etti.

“Sistemin zorlandığı bir döneme girdik ve yerleşik düzenin deneyeceği şeyin bu olacağını düşünüyorum.”

Mevcut kurallar ne söylüyor

Jones’un sözleri, ABD ve Avrupa Birliği’nde bankaların tasfiyesine ve yeniden yapılandırılmasına ilişkin mevcut çerçeveleri yeniden gündeme taşıdı. ABD’de FDIC, sigortalı bir bankanın batması halinde geniş yetkilerle devreye girebiliyor. Ancak kurum, kripto varlıkların federal mevduat sigortası kapsamında yer almadığını açıkça belirtiyor.

Avrupa Birliği tarafında ise Banka Kurtarma ve Çözümleme Direktifi olarak bilinen BRRD, zor durumdaki bankaların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyor. Bununla birlikte, güvence kapsamındaki mevduatlar bu mekanizmanın doğrudan zarar yazdırma yetkisinin dışında tutuluyor.

Mini sözlük: BRRD, Avrupa Birliği’nin zor duruma düşen bankaların iflas sürecini yönetmek ve finansal istikrarı korumak için oluşturduğu yasal çerçevedir. Bu düzenleme, belirli koşullarda hissedarlar ve bazı alacaklıların zarara katlanmasına izin verirken, güvence altındaki mevduatları koruma dışında bırakır.

XRPL cephesinden itiraz geldi

XRPL doğrulayıcısı ve ekosistem katkıcısı Vet, Jones’un açıklamalarını fazla sansasyonel bulduğunu belirtti. Vet, FDIC’nin insanların kripto varlıklarına ya da evlerine doğrudan el koyabileceğini duyuran bir politika açıklamadığını söyledi.

Vet, FDIC sigortası kapsamındaki bir banka iflas ettiğinde, mevduat sahibinin ve hesap kategorisinin uygun olması şartıyla 250 bin dolara kadar koruma sağlandığını hatırlattı. Bankanın kendi mülkiyetindeki varlıkların ise alacaklılara ödeme yapılabilmesi için satıldığını kaydetti.

Sigorta limitinin üzerindeki mevduatların güvence dışında kalabildiğini belirten Vet, bunun bankadaki mevduat yapısıyla ilgili olduğunu vurguladı. Kendi saklama cüzdanında tutulan XRP’nin ise bir banka mevduatı sayılmadığını ve başka bir bankanın iflası nedeniyle FDIC tasfiye masasına dahil olmadığını ifade etti.