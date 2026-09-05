Solana, son 30 günde RWA girişlerinde 348 milyon dolarla öne çıktı

Solana, gerçek dünya varlıkları olarak bilinen RWA alanında son 30 günde 348 milyon dolarlık net girişle başlıca ağlar arasında ilk sıraya yerleşti. RWA Foundation’ın X hesabında paylaşılan verilere göre bu performans, Solana’yı aynı dönemde öne çıkan blokzincirler arasına taşıdı.

RWA akışlarında Solana öne geçti

RWA Foundation, Solana’nın son 30 günde RWA tarafında en güçlü net akışı kaydeden ağ olduğunu açıkladı. Paylaşımda, zincire 348 milyon dolar giriş olduğu belirtildi.

RWA Foundation, Solana’nın son 30 günde RWA net akışlarında zirvede yer aldığını ve ağa 348 milyon dolar giriş çektiğini bildirdi.

rwa.xyz verilerinde yer alan RWA League tablosunda da Solana, büyük ağlar arasında 30 günlük değişimde ilk sırada göründü. Dağıtım katmanı olarak blokzinciri kullanan bu yapı, yatırımcıların varlıklara zincir üstünde kendi cüzdanları veya saklama kuruluşları üzerinden erişmesine imkan veriyor.

Mini sözlük: RWA, geleneksel finansal ya da fiziki varlıkların blokzincir üzerinde token haline getirilmiş biçimini ifade eder. Hazine bonosu, para piyasası fonu veya tahvil gibi araçlar bu kapsamda dijital olarak temsil edilebilir.

Aynı dönemde Solana’nın 30 günlük artışı yüzde 11,13 oldu. Ethereum yüzde 0,77, Stellar ise yüzde 5,22 yükseldi. XRP Ledger’da yüzde 5,51, Avalanche‘ta ise yüzde 14,06 düşüş görüldü.

Ağ 30 günlük değişim Yön Solana %11,13 Yükseliş Ethereum %0,77 Yükseliş Stellar %5,22 Yükseliş XRP Ledger %5,51 Düşüş Avalanche %14,06 Düşüş

Toplam değer 4,23 milyar dolara ulaştı

Solana üzerindeki RWA değeri 4 milyar dolar eşiğini aşarak 4,23 milyar dolara çıktı. Son 30 günde RWA sahiplerinin sayısı da yüzde 17,63 artışla 398 bin 644’e yükseldi.

Son bir yılda dijital varlık sektöründe belirginleşen eğilimlerden biri, RWA ürünlerindeki büyüme oldu. Solana ağı üzerinde Circle’ın USYC para piyasası fonu, BlackRock’ın BUIDL ürünü, VanEck’in VBILL çözümü ve Franklin Templeton’ın BENJI ürünü gibi tokenleştirilmiş Hazine araçları bulunuyor.

Veriler, Solana’nın sadece girişlerde değil, zincir üzerindeki toplam RWA değeri ve yatırımcı sayısında da ivmesini koruduğuna işaret ediyor.

Ondo Finance da Solana üzerinde Hazine bağlantılı iki ürün sunuyor. USDY, kısa vadeli ABD Hazine kağıtları ve bankalardaki vadesiz mevduatlarla desteklenen tokenleştirilmiş bir senet olarak konumlanıyor. OUSG ise kısa vadeli ABD devlet tahvillerine erişim sağlıyor ve önemli ölçüde BlackRock’ın BUIDL fonuna dayanıyor.

Gündemde Alpenglow yükseltmesi var

Solana, çekirdek altyapısında bugüne kadarki en iddialı değişikliklerden biri olabilecek bir yükseltmeyi de değerlendiriyor. Alpenglow adı verilen öneri, mevcut teknoloji yığınını, neredeyse anlık kesinlik ve daha yüksek tepki kabiliyeti için yeniden tasarlanmış bir mutabakat protokolüyle değiştirmeyi amaçlıyor.

Bu yükseltme kapsamında Solana’nın iyi bilinen Proof of History sistemi ile mevcut oylama mekanizması Tower BFT’nin yerini yeni bir yapı alabilir. Ağ, ağustos sonunda da ağ genelindeki ilk yönetişim oylamasını gerçekleştirmişti. Yeni SOL arzındaki kesintilerin hızlandırılmasına yönelik teklif, son dakikalarda gerekli üçte iki çoğunluğu aşmıştı.