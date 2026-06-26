AscendEX’te para çekme krizi büyüyor! Sıcak cüzdan verileri ne gösteriyor?

Kripto para borsası AscendEX, kullanıcıların para çekme işlemlerinde yaşandığını bildirdiği gecikmeler nedeniyle baskı altında. Birden fazla kullanıcı, çekim taleplerinin uzun süre sonuçlanmadığını ve işlemlerin tamamlanmadığını aktardı.

Zincir verileri ve kullanıcı şikayetleri gündemde

Blokzincir araştırmacısı ZachXBT, 26 Haziran’da paylaştığı değerlendirmede, Arkham ve TRM üzerinden AscendEX ile ilişkilendirilen bilinen cüzdan adreslerini incelediğini belirtti. Buna göre borsanın bilinen sıcak cüzdanlarında sınırlı düzeyde likit varlık bulunduğu, bunun da platformun geri ödeme taleplerini karşılama kapasitesine ilişkin soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Mini sözlük: Sıcak cüzdan, internete bağlı çalışan ve günlük transferler için kullanılan kripto varlık cüzdanıdır. Soğuk cüzdan ise genellikle çevrim dışı tutulur ve borsaların müşteri varlıklarının büyük bölümünü saklamak için tercih ettiği yapı olarak bilinir.

ZachXBT, topluluğun yanıt beklediği iki soruya işaret etti: Kullanıcılar neden gecikmeli ya da eksik para çekimi bildiriyor ve AscendEX’in sıcak cüzdanlarında neden şu anda likit varlık görünmüyor? Araştırmacı ayrıca bu süreçte platforma yeni para yatırılmaması gerektiğini savundu.

Kullanıcı şikayetlerinin ZachXBT’nin paylaşımından önce de birkaç gündür sürdüğü görüldü. 22 Haziran’da X’te paylaşım yapan ve kendisini JurisProtocol yatırımcısı olarak tanıtan bir kullanıcı, token satışından gelen USDT gelirinin üç buçuk günden uzun süre tutulduğunu, herhangi bir işlem kimliği oluşmadığını ve destek talebinin yanıtsız kaldığını ileri sürdü.

Başka kullanıcılar da para çekme taleplerinin uzun süre “başlatılıyor” ya da beklemede durumunda kaldığını bildirdi. Bu örneklerde bakiyenin kullanılabilir tutardan düştüğü, ancak blokzincir üzerinde doğrulanabilecek herhangi bir işlem özeti oluşmadığı belirtildi. Ayrı bir forum paylaşımında ise PAXG çekiminin yaklaşık 10 gün geciktiği öne sürüldü.

Düşük sıcak cüzdan bakiyesi tek başına yeterli kanıt sayılmıyor

Öte yandan, kamuya açık şekilde etiketlenmiş sıcak cüzdanlardaki düşük bakiyeler tek başına bir borsanın ödeme gücünü yitirdiğini göstermiyor. Sektörde pek çok platform, müşteri varlıklarının büyük kısmını izlenmesi daha zor olan soğuk cüzdanlarda tutuyor.

ZachXBT de paylaşımında doğrudan iflas tespiti yapmadı. Araştırmacı, mevcut verilerin daha çok olası bir likidite sorununa işaret ettiğini dile getirdi. AscendEX’in yardım merkezi belgelerinde ise kullanıcıların para çekme talebinden sonra iki saat içinde işlem kimliği alması gerektiği, bu süre içinde kayıt oluşmazsa destek birimiyle iletişime geçilmesinin istendiği yer alıyor.

26 Haziran itibarıyla AscendEX tarafından bu iddialara ilişkin kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı.

AscendEX’in geçmişinde güvenlik sorunları da bulunuyor

AscendEX, 2018’de BitMax markasıyla faaliyete başladı. George Jing Cao ve Ariel Ling tarafından kurulan borsa, 250’den fazla dijital varlığı listeleyen bir platform olarak biliniyor ve spot, marjin ile vadeli işlem hizmetleri sunuyor.

Platform, Aralık 2021’de Ethereum, BNB Chain ve Polygon ağlarında toplam 78 milyon dolarlık sıcak cüzdan saldırısı yaşamıştı. Bu saldırı daha sonra Lazarus Group ile ilişkilendirilmişti. Mayıs 2026’da ise AscendEX, düzensiz token basımı olarak tanımladığı bir faaliyet sonrası iki stabilcoinde işlemleri durdurmuştu.

Bu arada, para çekme sorunu yaşayan kullanıcıların yeni bir riskle daha karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Fonlarını geri alabileceklerini iddia eden ve peşin ödeme talep eden sahte kurtarma hizmetlerinin devreye girdiği, bu nedenle mağdur kullanıcıların üçüncü taraf kişi ya da yapılara karşı dikkatli olması gerektiği yönünde uyarılar paylaşıldı.