Kayıt Banner
Tether (USDT)

USDT 191,5 milyar dolara çıktı! Ethereum’u geçen bu veri piyasada neyi değiştiriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 USDT, 191,5 milyar dolarlık FDV ile Ethereum’u bu metrikte geride bıraktı.
  • 📊 Son 24 saatteki %5,5 düşüş, $ETH’nin 187,5 milyar dolara inmesinde etkili oldu.
  • 💵 Tether’ın yeni ihraçları, dolar likiditesi talebiyle birlikte USDT’yi yukarı taşıdı.
  • 🧭 Bu değişim, dolaşımdaki arz değil FDV verisine dayanıyor ve piyasa yapısındaki stabilcoin etkisini öne çıkarıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Tether’ın çıkardığı stabilcoin USDT, önemli bir değerleme göstergesinde ilk kez Ethereum’un önüne geçti. CoinGecko verilerine göre USDT’nin tam seyreltilmiş değeri 191,521 milyar dolara yükselirken, son 24 saatte %5,5 gerileyen Ethereum’un tam seyreltilmiş değeri 187,532 milyar dolarda kaldı.

İçindekiler
1 FDV sıralamasında yeni tablo
2 Yükselişte ihraç artışı, düşüşte fiyat baskısı etkili oldu
3 Ethereum ekosistemi için hatırlatıcı mesaj

FDV sıralamasında yeni tablo

Bu değişim, piyasa değerinden çok tam seyreltilmiş değer olarak bilinen FDV metriğinde görüldü. Buna göre Bitcoin zirvedeki yerini korurken, USDT ikinci sıraya yerleşti ve Ethereum üçüncü sıraya geriledi. Dolaşımdaki arzı esas alan klasik piyasa değeri sıralamasında ise Ethereum halen USDT’nin üzerinde bulunuyor.

FDV, bir kripto varlığın mevcut fiyatı ile toplam azami arzının çarpılmasıyla hesaplanan değerleme ölçütü olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sıralamadaki değişim, yapısal bir üstünlükten ziyade kullanılan metriğe bağlı bir tabloya işaret ediyor.

Mini sözlük: FDV, tam seyreltilmiş değer anlamına gelir. Bir tokenin tüm arzının dolaşımda olduğu varsayımıyla ulaştığı toplam değeri gösterir; bu yüzden mevcut piyasa değerinden farklı sonuçlar verebilir.

CoinGecko verileri, USDT’nin tam seyreltilmiş değer bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sıraya yükseldiğini, Ethereum’un ise fiyat düşüşünün etkisiyle bu metrikte geriye düştüğünü ortaya koyuyor.

Yükselişte ihraç artışı, düşüşte fiyat baskısı etkili oldu

USDT’nin öne geçmesinde, Tether’ın dolar likiditesine yönelik talebi karşılamak için kademeli biçimde yeni token üretmesi etkili oldu. Böylece USDT’nin tam seyreltilmiş değeri büyürken, Ethereum tarafında fiyat hareketi aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Haberde aktarılan değerlendirmelere göre bu tablo, stabilcoinlerin piyasa yapısındaki ağırlığının giderek arttığını gösteriyor. Özellikle kurumsal kullanımın genişlemesi ve dalgalı dönemlerde yatırımcıların daha savunmacı varlıklara yönelmesi, USDT gibi dolar sabitli varlıkların etkisini artırabiliyor.

Ethereum ekosistemi için hatırlatıcı mesaj

Gelişme, Ethereum geliştiricileri, Katman 2 ekipleri ve merkeziyetsiz finans protokolleri açısından da dikkat çekici bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Çünkü ekosistemdeki işlem trafiği ve hazine yönetiminin önemli bölümü stabilcoin akışlarına dayanıyor.

Öte yandan düzenleyicilerin, rezerv doğrulama beyanları ile ihraç uygulamalarını izlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde USDT arzındaki değişim, rezerv şeffaflığı ve Ethereum Katman 2 büyümesi, yakından takip edilen başlıca göstergeler arasında yer alabilir.

Ethereum fiyatında olası bir toparlanma yaşanması halinde FDV sıralamasının yeniden değişebileceği ifade ediliyor. Yine de mevcut eşik, stabilcoinlerin kripto piyasasının genel yapısındaki rolünün daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

İngiltere’de Nigel Farage, Christopher Harborne’dan aldığı 5 milyon sterlinlik hediyeyle ilgili incelemeye karşı çıktı

Brezilya’da 170 milyon kullanıcıya açılan yeni hamle! Stabilcoin ödemelerinde neler değişecek?

USDT Venezuela’da 800 bolivarı aştı! Piyasada dengeler neden değişiyor?

Tether, Dubai’deki DMCC ile tokenizasyon ve blokzincir eğitimi için iş birliği yaptığını açıkladı

Tether ile Dubai cephesinde yeni adım geldi! İş dünyasında hangi kapılar açılabilir?

Seul polisi, Kamboçya bağlantılı ağın Tether üzerinden akladığı 16,8 milyar wonu ortaya çıkardı

Bybit, Tether Gold için USDT uzlaşılı opsiyon işlemlerini başlattı

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Cardano’da dikkat çeken cüzdan adımı! Kayıp erişim sorunu için ne hazırlanıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano’da dikkat çeken cüzdan adımı! Kayıp erişim sorunu için ne hazırlanıyor?
Cardano (ADA)
Singapur Para Otoritesi, Hyperliquid’i yatırımcı uyarı listesine ekledi
HYPERLIQUID (HYPE)
Invesco, stabilcoin rezervleri için blokzincir tabanlı para piyasası fonu kurmak üzere SEC’e başvurdu
STABILCOIN
Goldman Sachs, ABD halka arz piyasasında 2026 ivmesinin dot com dönemindeki seviyeye ulaşmadığını açıkladı
Ekonomi Kripto-Yapay Zeka
Binance verileri, XRP türev işlemlerinde dengesizliğin 30 günlük ölçekte 0.17 ile sınırlı kaldığını gösteriyor
BINANCE
Lost your password?