USDT 191,5 milyar dolara çıktı! Ethereum’u geçen bu veri piyasada neyi değiştiriyor?

Tether’ın çıkardığı stabilcoin USDT, önemli bir değerleme göstergesinde ilk kez Ethereum’un önüne geçti. CoinGecko verilerine göre USDT’nin tam seyreltilmiş değeri 191,521 milyar dolara yükselirken, son 24 saatte %5,5 gerileyen Ethereum’un tam seyreltilmiş değeri 187,532 milyar dolarda kaldı.

FDV sıralamasında yeni tablo

Bu değişim, piyasa değerinden çok tam seyreltilmiş değer olarak bilinen FDV metriğinde görüldü. Buna göre Bitcoin zirvedeki yerini korurken, USDT ikinci sıraya yerleşti ve Ethereum üçüncü sıraya geriledi. Dolaşımdaki arzı esas alan klasik piyasa değeri sıralamasında ise Ethereum halen USDT’nin üzerinde bulunuyor.

FDV, bir kripto varlığın mevcut fiyatı ile toplam azami arzının çarpılmasıyla hesaplanan değerleme ölçütü olarak öne çıkıyor. Bu nedenle sıralamadaki değişim, yapısal bir üstünlükten ziyade kullanılan metriğe bağlı bir tabloya işaret ediyor.

Mini sözlük: FDV, tam seyreltilmiş değer anlamına gelir. Bir tokenin tüm arzının dolaşımda olduğu varsayımıyla ulaştığı toplam değeri gösterir; bu yüzden mevcut piyasa değerinden farklı sonuçlar verebilir.

CoinGecko verileri, USDT’nin tam seyreltilmiş değer bakımından Bitcoin’in ardından ikinci sıraya yükseldiğini, Ethereum’un ise fiyat düşüşünün etkisiyle bu metrikte geriye düştüğünü ortaya koyuyor.

Yükselişte ihraç artışı, düşüşte fiyat baskısı etkili oldu

USDT’nin öne geçmesinde, Tether’ın dolar likiditesine yönelik talebi karşılamak için kademeli biçimde yeni token üretmesi etkili oldu. Böylece USDT’nin tam seyreltilmiş değeri büyürken, Ethereum tarafında fiyat hareketi aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Haberde aktarılan değerlendirmelere göre bu tablo, stabilcoinlerin piyasa yapısındaki ağırlığının giderek arttığını gösteriyor. Özellikle kurumsal kullanımın genişlemesi ve dalgalı dönemlerde yatırımcıların daha savunmacı varlıklara yönelmesi, USDT gibi dolar sabitli varlıkların etkisini artırabiliyor.

Ethereum ekosistemi için hatırlatıcı mesaj

Gelişme, Ethereum geliştiricileri, Katman 2 ekipleri ve merkeziyetsiz finans protokolleri açısından da dikkat çekici bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Çünkü ekosistemdeki işlem trafiği ve hazine yönetiminin önemli bölümü stabilcoin akışlarına dayanıyor.

Öte yandan düzenleyicilerin, rezerv doğrulama beyanları ile ihraç uygulamalarını izlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde USDT arzındaki değişim, rezerv şeffaflığı ve Ethereum Katman 2 büyümesi, yakından takip edilen başlıca göstergeler arasında yer alabilir.

Ethereum fiyatında olası bir toparlanma yaşanması halinde FDV sıralamasının yeniden değişebileceği ifade ediliyor. Yine de mevcut eşik, stabilcoinlerin kripto piyasasının genel yapısındaki rolünün daha görünür hale geldiğine işaret ediyor.