Cardano’da dikkat çeken cüzdan adımı! Kayıp erişim sorunu için ne hazırlanıyor?

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kullanıcıların kendi saklamasında bulunan cüzdanlara erişimi kaybetmesi durumunda varlıklarını geri almasına yardımcı olmayı amaçlayan deneysel bir akıllı sözleşme tasarımını paylaştı. Öneri, gizli kurtarma ifadesini açığa çıkarmadan cüzdan sahipliğinin doğrulanmasına dayanıyor.

Sıfır bilgi kanıtı ile kurtarma modeli

Paylaşılan tasarıma göre kullanıcılar, kaybettikleri cüzdanın 24 kelimelik kurtarma ifadesine sahip olduklarını bir sıfır bilgi kanıtı ile gösterebilecek. Doğrulama tamamlandığında, daha önce belirlenmiş bir kurtarma havuzunda tutulan ADA ve Cardano Native Token varlıkları serbest bırakılabilecek. Böylece kurtarma ifadesi sistemle paylaşılmadan işlem yürütülmesi hedefleniyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi kanıtı, bir bilginin içeriğini açıklamadan o bilgiye sahip olunduğunu matematiksel olarak doğrulayan kriptografik yöntemdir. Bu yaklaşım, özellikle kimlik ve sahiplik doğrulamasında gizliliği korumak için kullanılır.

Hoskinson, ilk aşamadaki bu fikri X üzerinden duyurdu ve çalışmanın halen test sürecinde olduğunu belirtti. Proje ilerledikçe Quantumplation, Sebastien Guillemot ve Midnight ekibiyle birlikte çalışmayı planladığını da aktardı. Midnight, Cardano ekosisteminde gizlilik odaklı çözümler geliştirmeyi hedefleyen bağlantılı bir blokzincir projesi olarak biliniyor.

Hoskinson, çalışmanın evrensel bir cüzdan standardı oluşturmaktan çok, kendi ifadesiyle “white hat” olarak tanımladığı güvenli kurtarma sorununa çözüm üretmeye odaklandığını belirtti.

Önerilen modelde geleneksel bir aracıya ihtiyaç duyulmadan, kurtarma sürecinde akıllı sözleşme devreye giriyor. Hoskinson’a göre bu yapıda saklayıcı rolünü güvenilir bir üçüncü taraf değil, doğrudan blokzincirin kendisi üstlenmiş olacak.

Geliştirme süreci piyasa baskısına rağmen sürüyor

Cardano cephesinde bu girişim, ekosistemdeki daha geniş geliştirme planlarının son halkası olarak öne çıktı. Hoskinson kısa süre önce, merkeziyetsiz uygulamalar ve ekosistem projeleri için özel alanlar içeren, dünya geneline yayılmış bir Cardano Summit planından söz etmişti.

Ayrıca Input Output’un yapay zeka kullanımını da savunan Hoskinson, yapay zeka ajanlarının ileride topluluk güncellemelerini yönetmede, ekosistem faaliyetlerini eşgüdüm içinde sürdürmede ve Midnight geliştirmelerine destek vermede rol alabileceğini ifade etti. Input Output, Cardano’nun temel geliştirme şirketi olarak ağın teknik yol haritasında merkezi bir konumda bulunuyor.

Zincir üstü verilerde hareketlilik arttı

Geliştirme çalışmaları devam ederken zincir üstü göstergelerde de canlanma görüldü. Santiment verilerine göre Cardano ağında günlük aktif adres sayısı yaklaşık 29.025 seviyesine çıkarak son yılların en yüksek düzeylerinden birine ulaştı.

Aynı veri setine göre Cardano, kripto para odaklı sosyal medya tartışmalarının yaklaşık %0,33’ünü oluşturdu. Bu tablo, topluluk ilgisinin son dönemde güç kazandığına işaret etti.

Santiment, piyasalarda korkunun öne çıktığı dönemlerde ağ etkinliği ile sosyal ilginin birlikte yükseldiği önceki örneklerin zaman zaman sınırlı fiyat toparlanmalarıyla sonuçlandığını kaydetti. Bununla birlikte platform, mevcut görünümün tek başına yeni bir yükselişi garanti etmediği uyarısını da yaptı.