🚨 Singapur Para Otoritesi, Hyperliquid’i yatırımcı uyarı listesine ekledi.

Hyperliquid, Singapur Para Otoritesi’nin yatırımcı uyarı listesine eklendi. Protokol, bu adımın bir yasak, yaptırım kararı veya ihlal tespiti anlamına gelmediğini açıkladı. Platforma ilişkin resmi açıklamada, ağın çalışma biçiminde herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

Uyarı listesinin kapsamı

Singapur Para Otoritesi, yatırımcı uyarı listesini, bazı kişi ve kurumların yanlışlıkla lisanslı ya da düzenlemeye tabi sanılabileceği durumlarda kamuoyunu bilgilendirmek için kullanıyor. Listede yer almak tek başına hukuki ceza doğurmuyor ve doğrudan bir düzenleyici ihlal kararı anlamına gelmiyor. Singapur Para Otoritesi, ülkenin merkez bankası ve ana finansal düzenleyicisi olarak faaliyet gösteriyor.

Hyperliquid, yatırımcı uyarı listesine eklenmesinin bir yasak, yaptırım süreci ya da usulsüzlük tespiti oluşturmadığını, listenin MAS verilerine göre lisanslı sanılabilecek yapıları kamuya bildirmek amacı taşıdığını aktardı.

Hyperliquid, daha önce Singapur Para Otoritesi tarafından yetkilendirildiğini hiçbir zaman ileri sürmediğini belirtti. Protokole göre kullanıcı varlıkları üzerinde tam kontrol devam ediyor ve işlemler zincir üstünde şeffaf biçimde sonuçlanıyor. Şirket ayrıca küresel ölçekte düzenleyiciler ve kurumlarla yapıcı temas kurma yaklaşımını sürdürdüğünü kaydetti.

Operasyonlar ve kullanıcı varlıkları

Platformun açıklamasında, Hyperliquid’in izin gerektirmeyen bir altyapı olarak çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi. Buna göre kullanıcılar varlıklarını üçüncü bir tarafa devretmeden kendi cüzdanlarında tutmaya devam ediyor. Bu yapı, merkezi platformlardaki saklama modelinden ayrışıyor ve protokolün savunmasında öne çıkan başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Saklama dışı yapı, kullanıcı varlıklarının platform yerine doğrudan kullanıcının kontrolündeki cüzdanda tutulması anlamına gelir. Zincir üstü mutabakat ise işlemlerin blokzincir üzerinde görülebilir ve doğrulanabilir şekilde tamamlanmasını ifade eder.

Protokol, ağda hiçbir şeyin değişmediğini, işlemlerin tamamen zincir üstünde gerçekleştiğini ve kullanıcıların varlıkları üzerindeki kontrolünü koruduğunu vurguluyor.

Sektördeki örnekler ve olası taşınma değerlendirmesi

Gelişme, Hyperliquid’in çekirdek ekibinin büyük ölçüde Singapur merkezli olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Haberde, ekibin daha elverişli bir yargı alanına taşınma seçeneğini değerlendirebileceği belirtildi. Ancak bu konuda şu ana kadar resmi bir karar ya da duyuru yapılmadı.

Öte yandan bu durum sektörde ilk örnek değil. Binance ve Bybit de daha önce aynı listeye eklenmişti. Her iki platform da bu sürecin ardından faaliyetlerini tamamen durdurmadı ve diğer pazarlarda hizmet vermeyi sürdürdü.

Bu tablo, yatırımcı uyarı listesine eklenmenin büyük kripto platformları ve merkeziyetsiz finans protokolleri açısından tekil bir gelişme olmadığını gösteriyor. Hyperliquid de bu adımı, faaliyetlerine dönük özel bir yaptırımdan çok daha geniş bir düzenleyici çerçevenin parçası olarak değerlendirdi.