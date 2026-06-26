Invesco, stabilcoin rezervleri için blokzincir tabanlı para piyasası fonu kurmak üzere SEC’e başvurdu

Varlık yönetim şirketi Invesco, stabilcoin rezervlerine yönelik zincir üstü bir para piyasası fonu kurmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvurdu. 24 Haziran’da sunulan güncellenmiş dosyaya göre ürün, Invesco Stablecoin Reserves Onchain Fund adıyla Short-Term Investments Trust bünyesinde yapılandırılacak.

Fonun yapısı ve hedefi

Başvuruya göre fonun henüz bir işlem kodu bulunmuyor. Düzenleyici kurumdan itiraz gelmemesi halinde yaklaşık 60 gün içinde yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Ürün, stabilcoin ihraççılarının rezerv ihtiyacını hedefliyor ancak doğrudan stabilcoin tutmayacak.

Bunun yerine fon; ABD Hazine kağıtları, repo anlaşmaları ve nakit benzeri varlıklar gibi likit ve yüksek kaliteli dolar bazlı araçlara yatırım yapacak. Invesco, bu bileşimin 1 dolarlık sabit net aktif değer yapısını desteklemek ve GENIUS Act çerçevesinde öne çıkan rezerv kurallarıyla uyumlu olmak üzere tasarlandığını aktardı.

Başvuru metninde fonun stabilcoin tutmayacağı, buna karşılık likit ve yüksek kaliteli ABD doları varlıklarına yatırım yaparak rezerv ihtiyacına hizmet etmeyi amaçladığı yer aldı.

Blokzincir kaydı, geleneksel varlık yapısı

Üründe blokzincir kullanımı yatırımların kendisinde değil, mülkiyet kayıtlarında devreye girecek. Superstate Services, alt transfer acentesi olarak görev yapacak ve fon paylarının dijital temsillerini onaylı halka açık blokzincirler üzerinde tutacak. Superstate, tokenleştirilmiş devlet tahvili ürünleriyle bilinen bir finans teknolojisi şirketi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Alt transfer acentesi, bir fonun pay sahipliği kayıtlarının güncellenmesi ve pay devirlerinin izlenmesi gibi operasyonel işlemleri yürüten hizmet sağlayıcıdır. Tokenleştirilmiş pay ise bu mülkiyet bilgisinin blokzincir üzerinde dijital kayıtla temsil edilmesi anlamına gelir.

Geleneksel zincir dışı kayıt sistemi korunacak. Blokzincir üzerinden yapılacak işlemler için ise doğrulanmış cüzdan şartı aranacak. Bu modelin, düzenlenmiş yatırım ürünleri çerçevesinin dışına çıkmadan kurumsal kullanıcılara daha hızlı takas ve daha yüksek operasyonel verim sunmayı amaçladığı ifade edildi.

Geleneksel kayıt altyapısı korunurken, blokzincir işlemleri için doğrulanmış cüzdan zorunluluğu getirilecek ve bu sayede kurumsal kullanıcılara daha hızlı işlem altyapısı sunulacak.

Kurumsal ilgi ve sektör eğilimi

2,45 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten Invesco’nun bu adımı, düzenlemelere uyumlu stabilcoin altyapısına yönelik kurumsal ilginin güçlendiğine işaret ediyor. Stabilcoin ihraççıları için günlük likidite ve geleneksel menkul kıymet getirileri sağlayan meşru bir rezerv havuzu oluşturulması, son dönemde sektörün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Şirket, ocak ayında Superstate’in USTB kodlu 700 milyon dolarlık tokenleştirilmiş ABD Hazine fonunun günlük yönetimini üstlenmişti. Son başvuru da Invesco ile Superstate arasındaki iş birliğini daha ileri taşıyan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Benzer alanda ürün geliştiren büyük finans kuruluşları arasında State Street, BlackRock, Morgan Stanley, BNY, JPMorgan ve Goldman Sachs bulunuyor.

Başvurunun onaylanması halinde, diğer varlık yöneticilerinin de kendi rezerv fonlarını geliştirmesi ve stabilcoin ihraççılarının rezerv yönetiminde daha fazla düzenlenmiş seçeneğe ulaşması mümkün olabilir.