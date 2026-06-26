Goldman Sachs, ABD halka arz piyasasında 2026 ivmesinin dot com dönemindeki seviyeye ulaşmadığını açıkladı

ABD’de halka arz piyasası 2026 yılında belirgin biçimde canlandı, ancak Goldman Sachs bu hareketliliğin dot com balonunda görülen aşırı spekülatif döneme henüz benzemediğini açıkladı. Bankanın değerlendirmesine göre piyasada hem şirketler hem de yatırımcılar açısından güven artışı var, buna karşın işlem sayıları geçmiş taşkın dönemlerin oldukça altında kalıyor.

Halka arzlarda güçlü dönüş

Goldman Sachs verilerine göre ABD’de yıl başından bu yana yaklaşık 50 şirket borsaya açıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artışa işaret ediyor. İşlem büyüklüğü açısından bakıldığında ise halka arzların toplam değeri yılın ortasında 120 milyar dolara ulaştı ve 2021 boyunca görülen rekor tempoyu şimdiden yakaladı.

Bankanın ABD baş hisse senedi stratejisti Ben Snider, bu tablonun belli ölçüde normal bir toparlanma olarak görülebileceğini söyledi. Snider, büyük ölçekli şirketlerin yeniden piyasaya çıkmasının ve yapay zeka yatırımlarını finanse etmeye dönük güçlü sermaye ihtiyacının bu artışta etkili olduğunu aktarıyor.

Goldman Sachs stratejisti Ben Snider, mevcut hareketliliğin dolar bazında güçlü görünse de geçmiş balon dönemlerinde görülen coşkulu yatırımcı davranışından hala uzak olduğunu vurguluyor.

Kripto şirketlerinde bekleme dönemi

Buna karşılık halka arz planı yapan kripto şirketlerinde daha temkinli bir tablo öne çıktı. CoinDesk’in aktardığına göre Kraken’in çatı şirketi Payward, Ethereum yazılım şirketi Consensys, donanım cüzdan üreticisi Ledger ve dijital varlık yöneticisi Grayscale bu yıl halka arz planlarını erteledi ya da duraklattı. Bu kararda oynak kripto piyasaları, zayıflayan işlem hacimleri ve yeni halka arzların sonrasındaki sönük performans etkili oldu.

Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yöneticisi olarak öne çıkıyor. Ledger ise kullanıcıların kripto varlıklarını çevrim dışı saklamasına yarayan donanım cüzdanları üreten şirketler arasında yer alıyor.

CoinDesk’in haberine göre kripto şirketleri, dalgalı piyasa koşulları ve yatırımcı talebindeki zayıflama nedeniyle yeni halka arz adımlarında frene bastı.

Yapay zeka halka arzları sermayeyi çekiyor

Yılın başında sektörde beklenti ters yöndeydi. Circle ve Bullish’in başarılı halka arzlarının ardından çok sayıda kripto şirketinin borsaya açılabileceği düşünülüyordu. Ancak sonraki dönemde bu beklenti zayıfladı ve birçok şirket beklemeyi tercih etti.

Piyasa katılımcıları, yapay zeka bağlantılı büyük halka arzların kurumsal sermayeyi kripto varlıklardan uzaklaştırdığını değerlendiriyor. Özellikle yüksek profilli teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin piyasaya gelmesi, büyüme arayan yatırımcılar için alternatif bir alan oluşturdu. Kripto piyasalarının ivme kazanmakta zorlandığı bir dönemde bu yön değişimi, tokenler, kripto bağlantılı hisseler ve yeni kripto halka arzlarına yönelik iştah üzerinde baskı kurdu.

Dot com dönemiyle fark işlem sayısında

Snider’a göre bugünkü görünümde bazı uyarı işaretleri mevcut. Hisse senedi değerlemeleri yüksek seyrediyor, yatırımcı güveni güçlü kalıyor ve yapay zeka baskın yatırım teması haline gelmiş durumda. Bu tablo, geçmiş piyasa zirvelerindeki teknoloji odaklı iyimserliği hatırlatıyor.

Bununla birlikte stratejist, belirleyici farkın halka arz sayısında görüldüğünü belirtiyor. ABD’de son 25 yılda yıllık ortalama halka arz sayısı yaklaşık 100 oldu. Bu tempo mevcut seviyeye yakın seyrediyor. Buna karşılık 2021’de 250’nin üzerinde halka arz gerçekleşmişti. Dot com döneminin zirvesi olan 1999’da ise sayı 400’e yaklaşmıştı.

Goldman Sachs, bu nedenle dolar bazında güçlü bir ihraç hacmi görülse bile mevcut piyasanın geçmiş balon dönemlerindeki aşırılıktan hala uzak olduğu görüşünü koruyor. Bankaya göre asıl soru, güven artışının kalıcı bir toparlanmaya mı yoksa daha geniş bir coşku evresine mi dönüşeceği.