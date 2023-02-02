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Kripto Para Devleri Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum! Fed Etkisi Sürecek Mi?

Bitcoin (BTC) Federal Rezerv açıklamaları ve Meta raporlarının beklenti üzerinde gelmesi ile yükseliş ivmesine geçti! BTC için sıradaki hedef ne?
00:44
2 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Federal Rezerv geçtiğimiz saatlerde faiz oranını 25 bp arttırdığını bildirdi. Fed açıklamalarının ardından Meta kazanç raporlarının beklenti üzerinde gelmesi ile kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) son durum ne? Kritik seviyeler aşılacak mı?

İçerik Rehberi

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 30 Ocak tarihinde 22.800 dolarlık kırılma seviyesinin altına düştü, ancak boğalar daha düşük seviyeleri fırsata dönüştürerek alım yaptı. Yapılan satın almalar sonucunda 31 Ocak tarihinde kripto para biriminin fiyatı tekrar 23.000 doların üzerine çıktı.

Yukarı eğimli hareketli ortalamalar ve aşırı alım bölgesine yakın göreceli güç endeksi (RSI), BTC’nin boğaların kontrol altında olduğunu gösterebilir. Bitcoin fiyatı 22.800 doların altına düşse bile, BTC/USDT paritesinin 20 günlük üstel hareketli ortalama seviyesi olan 21.936 dolar seviyesinde destek bulması muhtemel. Ayrıca mevcut seviyeden veya 20 günlük EMA’dan güçlü bir toparlanma, pariteyi tekrar 24.000 dolarlık genel dirence doğru yükselmesine neden olabilir.

Ancak 20 günlük EMA’nın altında bir kırılma ve kapanış, kripto para biriminde durumları değiştirebilir. Uzmanlara göre Bitcoin’de 21.480 dolar seviyesinde önemli bir destek seviyesi bekliyor. Ancak bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, parite psikolojik açıdan kritik seviye olan 20.000 doları yeniden test edebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 31 Ocak tarihinde 20 günlük EMA olan 1.546 dolar seviyesinden yükseldi. Ancak akıllı sözleşme platformundaki toparlanma güç kaybetti. Bu durum uzmanlara göre, boğaların ciddi alım yapmadığının işareti olabilir.

ETH ayıları, fiyatı 20 günlük EMA’nın altına ve güçlü desteği 1.500 dolara çekerek avantajı kendi lehlerine kaydırmaya çalışabilir. Girişimlerinde başarılı olurlarsa, ETH/USDT paritesi 1.352 dolardaki önemli desteğe geri çekilebilir. Bu seviyeden güçlü bir sıçrama, bir süre için 1.352 dolar ile 1.680 dolar arasında bir aralığa bağlı hareketin sinyalini verebilir.

Kripto para biriminde boğalar hakimiyetlerini sürdürmek istiyorlarsa, 20 günlük EMA’yı şiddetle savunmaları ve fiyatı 1.680 doların üzerine çıkarmaları gerekebilir. Bunu yaparlarsa, parite 1.800 dolara ardından 2.000 dolara yükselebilir.

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