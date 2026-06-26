XRP Ledger’da 926 milyonluk sıçrama görüldü! Piyasa hangi detayı izliyor?

XRP Ledger üzerindeki işlem hareketliliği 25 Haziran’da belirgin biçimde arttı. Ağ verilerine göre günlük ödeme hacmi yaklaşık 926 milyon XRP’ye ulaştı ve bu seviye son haftaların en dikkat çekici sıçramalarından biri olarak kayda geçti.

Hacim arttı, kullanıcı sayısı aynı kaldı

İlk bakışta bu yükseliş, ağ kullanımında güçlü bir genişlemeye işaret ediyor gibi görünse de verilerin tamamı daha temkinli okunması gerektiğini gösteriyor. Çünkü ödeme hacmindeki sert artışa rağmen aktif adres sayısında benzer ölçekte bir yükseliş yaşanmadı.

Ay boyunca aktif adres sayısı genel olarak 100 bin ile 150 bin bandında seyretti. Buna karşılık işlem hacmi 1 milyar XRP sınırına yaklaştı. Bu ayrışma, hareketliliğin geniş tabanlı bir kullanıcı artışından çok, daha sınırlı sayıda büyük transferden kaynaklanmış olabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, XRP için geliştirilen açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. Ağ, özellikle hızlı değer transferi ve düşük işlem maliyetiyle bilinir; bu nedenle büyük cüzdanlar arası transferler dönem dönem işlem hacmini kısa süreli biçimde yukarı taşıyabilir.

Büyük oyuncular etkili olmuş olabilir

XRP Ledger’da bu tür sıçramalar daha önce de görüldü. Büyük kurumlar, borsalar, ödeme şirketleri ve yüksek hacimli cüzdanlar arasındaki transferler, ağ metriğini kısa süreli olarak şişirebiliyor. Bu nedenle tek başına yüksek işlem hacmi, bireysel yatırımcı talebinin arttığını göstermeyebilir.

Ödeme hacmindeki güçlü artışa karşın aktif adres sayısının ay boyunca 100 bin ile 150 bin aralığında kalması, son sıçramanın yaygın kullanıcı benimsemesinden çok büyük ölçekli transferlerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Fiyat görünümü zayıf kalmayı sürdürüyor

Ağdaki canlılığa rağmen XRP fiyatı daha zayıf bir tablo çiziyor. Varlık, marttan bu yana korunan çok aylı destek bölgesinin altına geriledi ve daha geniş çaplı düşüş eğilimi içinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Teknik göstergeler de bu görünümü destekliyor. XRP’nin önemli hareketli ortalamaların altında kaldığı, fiyat yapısında ise daha düşük zirveler ve daha düşük diplerin oluştuğu görülüyor. Bu da ağ verileri ile piyasa fiyatlaması arasında belirgin bir mesafe bulunduğunu ortaya koyuyor.

İzlenen asıl sinyal kullanıcı artışı olacak

Geçmiş dönemlerde kalıcı yükseliş eğilimleri genellikle aynı anda birkaç göstergenin güç kazanmasıyla desteklenmişti. Piyasa talebi, aktif adresler ve işlem hacmi birlikte yükseldiğinde tablo daha sağlam kabul ediliyordu. Son verilerde ise bu başlıklardan yalnızca işlem hacmi öne çıkmış durumda.

Önümüzdeki haftalarda aktif kullanıcı sayısı da işlem hacmine eşlik edecek şekilde artarsa, son yükseliş ağın gerçekten daha fazla benimsendiğine dair daha güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir. Şimdilik 926 milyon XRP’lik sıçrama, XRP Ledger’ın ne kadar yoğun kullanılabildiğini gösterse de piyasanın bunu net bir yükseliş sinyali olarak görmesi için ek doğrulama bekleniyor.