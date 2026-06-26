Bitcoin ETF’lerinde 27 Mayıs’tan bu yana en yüksek çıkış görüldü, Bitcoin 59.401 dolardan işlem görüyor

Bitcoin, son 24 saatte sertleşen satış baskısıyla 58.000 dolar seviyesini yeniden test etti ve 60.000 doların altında kalmayı sürdürdü. Fiyat hareketindeki zayıflama, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik para çıkışlarının da hızlandığı bir döneme denk geldi.

ETF çıkışları son bir ayın zirvesine ulaştı

SosoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerinde son işlem gününde toplam net çıkış 696,29 milyon dolar oldu. Bu tutar, 27 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük çıkış olarak öne çıktı.

Bitcoin ETF’lerinde son aylarda düzenli para çıkışları izleniyordu. Ancak son veriler, kurumsal taraftaki satış baskısının piyasanın toparlanma beklentilerinin öne çıktığı bir dönemde daha da güçlendiğine işaret etti.

Spot Bitcoin ETF’lerinde son işlem gününde 696,29 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi ve bu rakam 27 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek günlük çekilme oldu.

Fiyat 60.000 doların altında kaldı

ETF’lerden çıkan yüksek tutarlı fon akışı, Bitcoin’deki sert geri çekilmeyle aynı zamana rastladı. Varlığın 58.000 doları yeniden görmesi, yatırımcıların Bitcoin odaklı ürünlerde daha temkinli davranmasına yol açmış görünüyor.

Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada 59.401 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, son 24 saatte yüzde 2,98’lik düşüşe işaret etti. Gün içindeki dalgalanma sürerken piyasa katılımcıları, 58.000 dolar çevresinin kısa vadeli dip bölgesi olup olmadığını izliyor.

Kurumsal satışlar kısa vadeli görünümü zayıflattı

Fiyattaki ani gerilemeye kurumsal satışların eşlik etmesi, Bitcoin’in kısa vadede toparlanma kapasitesine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Özellikle ETF kanalındaki güçlü çıkışlar, kurumsal yatırımcıların risk iştahında belirgin bir düşüş yaşandığını gösterdi.

Piyasadaki mevcut görünümde zayıf ivme öne çıkarken, yatırımcılar bir yandan fiyatın yeniden 60.000 doların üzerine çıkıp çıkamayacağını, diğer yandan ETF akışlarında dengelenme olup olmayacağını takip ediyor.

Bitcoin’in 58.000 doları yeniden test ettiği süreçte ETF piyasasında hızlanan çıkışlar, kurumsal yatırımcıların temkinli duruşunu daha görünür hale getirdi.

Son fiyatlama ve fon akışları birlikte değerlendirildiğinde, Bitcoin üzerindeki aşağı yönlü baskının kısa vadede azalmadığı görülüyor. Bu nedenle piyasada dikkatler hem yeni ETF verilerine hem de 60.000 dolar eşiğinin yeniden kazanılıp kazanılamayacağına çevrildi.