Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerinde 27 Mayıs’tan bu yana en yüksek çıkış görüldü, Bitcoin 59.401 dolardan işlem görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin ETF'lerinde 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük çıkış görüldü.
  • 📉 Toplam net çıkış 696,29 milyon dolara ulaştı ve $BTC 59.401 dolardan işlem gördü.
  • 👀 Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,98 geriledi ve 58.000 dolar seviyesini yeniden test etti.
  • 🏦 Kurumsal satış baskısı, kısa vadeli toparlanma beklentilerini zayıflattı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, son 24 saatte sertleşen satış baskısıyla 58.000 dolar seviyesini yeniden test etti ve 60.000 doların altında kalmayı sürdürdü. Fiyat hareketindeki zayıflama, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik para çıkışlarının da hızlandığı bir döneme denk geldi.

İçindekiler
1 ETF çıkışları son bir ayın zirvesine ulaştı
2 Fiyat 60.000 doların altında kaldı
3 Kurumsal satışlar kısa vadeli görünümü zayıflattı

ETF çıkışları son bir ayın zirvesine ulaştı

SosoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerinde son işlem gününde toplam net çıkış 696,29 milyon dolar oldu. Bu tutar, 27 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük çıkış olarak öne çıktı.

Bitcoin ETF’lerinde son aylarda düzenli para çıkışları izleniyordu. Ancak son veriler, kurumsal taraftaki satış baskısının piyasanın toparlanma beklentilerinin öne çıktığı bir dönemde daha da güçlendiğine işaret etti.

Spot Bitcoin ETF’lerinde son işlem gününde 696,29 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi ve bu rakam 27 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek günlük çekilme oldu.

Fiyat 60.000 doların altında kaldı

ETF’lerden çıkan yüksek tutarlı fon akışı, Bitcoin’deki sert geri çekilmeyle aynı zamana rastladı. Varlığın 58.000 doları yeniden görmesi, yatırımcıların Bitcoin odaklı ürünlerde daha temkinli davranmasına yol açmış görünüyor.

Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada 59.401 dolardan işlem görüyordu. Bu seviye, son 24 saatte yüzde 2,98’lik düşüşe işaret etti. Gün içindeki dalgalanma sürerken piyasa katılımcıları, 58.000 dolar çevresinin kısa vadeli dip bölgesi olup olmadığını izliyor.

Kurumsal satışlar kısa vadeli görünümü zayıflattı

Fiyattaki ani gerilemeye kurumsal satışların eşlik etmesi, Bitcoin’in kısa vadede toparlanma kapasitesine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Özellikle ETF kanalındaki güçlü çıkışlar, kurumsal yatırımcıların risk iştahında belirgin bir düşüş yaşandığını gösterdi.

Piyasadaki mevcut görünümde zayıf ivme öne çıkarken, yatırımcılar bir yandan fiyatın yeniden 60.000 doların üzerine çıkıp çıkamayacağını, diğer yandan ETF akışlarında dengelenme olup olmayacağını takip ediyor.

Bitcoin’in 58.000 doları yeniden test ettiği süreçte ETF piyasasında hızlanan çıkışlar, kurumsal yatırımcıların temkinli duruşunu daha görünür hale getirdi.

Son fiyatlama ve fon akışları birlikte değerlendirildiğinde, Bitcoin üzerindeki aşağı yönlü baskının kısa vadede azalmadığı görülüyor. Bu nedenle piyasada dikkatler hem yeni ETF verilerine hem de 60.000 dolar eşiğinin yeniden kazanılıp kazanılamayacağına çevrildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy, Bitcoin 58 bin dolara inerken 847 bin 363 BTC tutmaya devam edeceğini açıkladı

Bitcoin 58 bin dolar yakınındaki destek bölgesinde tutunurken 62 bin 500 dolara tepki yükselişi ihtimali korunuyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden bir günde 696,3 milyon dolar çıktı

Tokyo merkezli Metaplanet, 2026’nın ilk çeyreğinde 5.075 Bitcoin daha alarak toplam varlığını 40.177 BTC’ye çıkardı

Bitcoin Asya borsalarındaki sert satışlara rağmen 58.206 dolardan toparlandı

Bitcoin opsiyonlarında savunma öne çıktı! Piyasa hangi riske odaklandı?

Bitcoin 2024 yılının en düşük seviyesi olan 58 bin dolara gerilerken, analistler 55 bin ve 68 bin dolar aralığına dikkat çekiyor

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Nasdaq’ta işlem gören Solmate Infrastructure, 300 milyon dolarlık Solana hamlesinin ardından piyasa değerinin yaklaşık %98’ini kaybetti
Bir Sonraki Yazı XRP Ledger’da 926 milyonluk sıçrama görüldü! Piyasa hangi detayı izliyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Ledger’da 926 milyonluk sıçrama görüldü! Piyasa hangi detayı izliyor?
RIPPLE (XRP)
Nasdaq’ta işlem gören Solmate Infrastructure, 300 milyon dolarlık Solana hamlesinin ardından piyasa değerinin yaklaşık %98’ini kaybetti
Solana (SOL)
Hyperliquid için Singapur hamlesi gündemde! Listede yer alması ne anlama geliyor?
HYPERLIQUID (HYPE)
Binance cephesinde AB alarmı büyüdü! 1 Temmuz öncesi hangi hizmetler duracak?
BINANCE Kripto Para Hukuku
SHIB açık pozisyonlardaki gerilemeyle 2026 başından bu yana %39 değer kaybetti
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?