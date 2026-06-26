Nasdaq’ta işlem gören Solmate Infrastructure, 300 milyon dolarlık Solana hamlesinin ardından piyasa değerinin yaklaşık %98’ini kaybetti

Nasdaq’ta işlem gören Solmate Infrastructure, Solana hazine stratejisine bağlı 300 milyon dolarlık finansman paketini duyurmasının ardından piyasa değerinin yaklaşık %98’ini kaybetti. Daha önce Brera Holdings adıyla bilinen şirketin hisseleri cuma günü 4,72 dolar civarında işlem gördü. Bu gerileme, futbol yatırımlarından kripto altyapısına yönelme kararının ardından geldi.

Kripto dönüşümüne dava gölgesi düştü

Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kripto operasyonları kurma hedefi doğrultusunda Solana odaklı hazine girişimi için ARK Invest, Abu Dhabi merkezli Pulsar Group, RockawayX ve Solana Foundation desteğini almıştı. Ancak bu stratejik değişim, kısa süre içinde büyük hissedarlardan biriyle yaşanan hukuki mücadele nedeniyle tartışmalı hale geldi.

RockawayX kurucusu Viktor Fischer ile bağlantılı RBCH Ltd., Solmate yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri hakkında New York’ta türev dava açtı. Dava dilekçesinde yöneticilik yükümlülüğünün ihlali, hissedarların baskı altına alınması ve çıkar çatışmasına dayalı işlemler yapıldığı öne sürüldü.

RBCH, CEO Ron Sade ile yönetim kurulu üyesi Keren Maimon’un hisse başına 4,97 dolardan yaklaşık 2,3 milyon yeni ihraç edilmiş hisse satın aldığını, bunun da mevcut hissedarları yaklaşık %20 oranında sulandırdığını savunuyor.

RBCH, şirket sermayesinin %10’dan fazlasına sahip olduğunu belirtiyor. Davada ayrıca, söz konusu hisse ihracının, Forward Industries’in hisse başına 7,19 dolar değerleme içerdiği iddia edilen teklifinin reddedilmesinden önce yapıldığı ileri sürüldü. RBCH, mahkemeden ihtilaflı hisselerin oy kullanımının durdurulmasını ve işlemin geri alınmasını talep etti.

Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulundu

Solmate suçlamaları reddetti ve iddiaların, hukuka aykırı bir eylemden çok başarısız olmuş bir ticari anlaşmanın uzantısı olduğunu savundu. Şirket ayrıca, Fischer ve RockawayX ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir “hileli kampanyaya” karşı hissedarları koruduğunu açıkladı.

Solmate yönetimi, açılan davayı usulsüzlük kanıtı olarak değil, sonuçsuz kalan bir iş anlaşmasının parçası olarak gördüğünü bildirdi.

Buna karşılık RBCH, Solmate’in davaya misilleme olarak yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yaptığını öne sürdü. Bu gerilim, şirketin 26 Haziran’da Abu Dhabi’de düzenlenecek yıllık genel kurul toplantısı öncesinde daha da arttı. RBCH, hissedarlara Ron Sade ve Keren Maimon’un yeniden seçilmesine karşı oy verme çağrısı yaptı.

Eski faaliyetler küçüldü, mali baskı sürdü

Mahkeme sürecinin dışında da şirketin kripto stratejisine ilişkin baskılar sürüyor. Solmate, önceki futbol faaliyetlerinin bir bölümünü tasfiye etti; Mozambik ve Moğolistan’daki operasyonlarını kapattı, İtalya’daki Juve Stabia kulübündeki payını ise 1 euro ve borçların devri karşılığında sattı.

Şirket, 2025 yılında yaklaşık 378 bin euro net zarar açıkladı. Ayrıca Nasdaq kotunda kalabilmek için bire on ters hisse bölünmesi gerçekleştirdi.

Solana varlıkları da yeniden gündemde

Bu gelişmeler sürerken, ayın başlarında Forward Industries 455.784 adet Solana tokenını Coinbase Prime’a aktardı. Bu varlıkların değeri yaklaşık 31,87 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu transfer, şirketin geniş çaplı kripto hazine stratejisi ve kurumsal ölçekte en büyük Solana sahibi konumuna ilişkin tartışmaları yeniden hızlandırdı.

Mini sözlük: Türev dava, bir hissedarın şirket adına yönetici veya yönetim kuruluna karşı dava açtığı hukuki yoldur. Bu tür davalarda amaç, zararın doğrudan hissedara değil şirkete verildiği iddiasını mahkemeye taşımaktır.