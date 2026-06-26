🚨 MiCA Crypto Alliance, Frankencoin Association’ı üyeliğe kabul etti.

MiCA Crypto Alliance, Avrupa Birliği’nin kripto varlık kurallarına ilişkin görüşmelere merkeziyetsiz bir stabilcoin projesini dahil ederek Frankencoin Association’ı yeni üye olarak kabul etti. Gelişme, Avrupa genelinde şirketlerin merkeziyetsiz yapıların MiCA kapsamındaki yerini netleştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

Frankencoin ve ZCHF’nin yapısı

Frankencoin, 2023’te piyasaya sürülen ve İsviçre frangına sabitlenen ZCHF’nin ihraç ve yönetiminden sorumlu yapı olarak öne çıkıyor. Dernek, tokenın şu anda sekiz blokzincir ağında erişilebilir olduğunu, lansmandan bu yana sabit değerini büyük bir sapma olmadan koruduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre ZCHF, dolaşımdaki en büyük İsviçre frangı stabilcoini konumunda bulunuyor.

MiCA Crypto Alliance ise Avrupa’daki MiCA uygulamalarına odaklanan, sektör katılımcıları arasında düzenleyici yorumların daha net anlaşılmasını amaçlayan bir yapı olarak biliniyor. Frankencoin’in bu üyelikle birlikte özellikle merkeziyetsiz stabilcoinlerin sınıflandırılması, MiCA beyaz belge yükümlülükleri ve Avrupa’daki işlem platformlarının listeleme şartları gibi başlıklarda çalışmayı hedeflediği aktarıldı.

Frankencoin, merkezi bir ihraççının rezerv tutmasına dayanan klasik modelden farklı olarak, değer dengesini zincir üstü teminat ve tasfiye mekanizmalarıyla koruyor.

MiCA kapsamında hukuki yorum tartışması

MiCA, stabilcoin ihraççıları için ayrıntılı kurallar içeriyor. Buna karşın merkeziyetsiz projelerin bu çerçeveye nasıl oturacağı konusu halen gelişen bir hukuki yorum alanı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Frankencoin’in deneyiminin düzenleyiciler, borsalar ve blokzincir şirketleri açısından dikkatle izlendiği belirtiliyor.

Dernek, protokolün akıllı sözleşme güvenliği, ekonomik tasarım ve sistemin geneline ilişkin bağımsız denetimlerden geçtiğini duyurdu. Ayrıca İsviçre hukukunda Frankencoin’in bir ödeme tokenı, MiCA altında ise bir kripto varlık olarak değerlendirildiğini anlatan hukuki görüşlerin yayımlandığı bildirildi.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen çerçevesidir. Beyaz belge ise bir kripto varlığın yapısını, risklerini ve işleyişini açıklayan resmi tanıtım ve bilgilendirme metnidir.

Frankencoin Association, merkeziyetsiz yapısı nedeniyle MiCA’daki bazı ihraççı yükümlülüklerinin proje için geçerli olmadığını savunuyor.

Borsalar için listeleme soruları öne çıkıyor

MiCA döneminde en büyük başlıklardan biri yalnızca merkeziyetsiz stabilcoinlerin nasıl sınıflandırılacağı değil, borsaların bu varlıkları listeleyip listelemeyeceğine nasıl karar vereceği oldu. Birçok işlem platformunun, bazı düzenleyici istisnaların geçerli olabileceğini savunan projeler için bile MiCA uyumlu beyaz belge talep ettiği ifade ediliyor.

Bu durum, Avrupa pazarına erişmek isteyen merkeziyetsiz projeler için ek bir uyum yükü oluşturuyor. Frankencoin, ittifaka katılımın borsalar ve uyum ekipleriyle bu şartlar üzerinde doğrudan çalışma imkanı sağlayacağını belirtti. Sektör açısından bu görüşmelerin, geleneksel ihraççı modelinin dışında kalan merkeziyetsiz stabilcoinlerin MiCA altında nasıl ele alınacağını şekillendirebileceği değerlendiriliyor.

Düzenleyici baskı artıyor

Öte yandan MiCA, henüz gerekli yetkilendirmeyi almayan şirketler üzerindeki baskıyı da artırdı. OpenPayd gibi şirketler için verilen son onaylar ve Fransa’daki yetkililerin lisanssız operatörlere yönelik uyarıları, düzenleyicilerin yeni çerçevenin dışında faaliyet gösteren yapılara karşı daha az tolerans gösterdiğine işaret ediyor.

Bu tablo içinde Frankencoin’in üyeliği, yalnızca tek bir stabilcoin projesinin adımı olarak değil, Avrupa’da merkeziyetsiz kripto varlıkların düzenleyici statüsüne ilişkin daha geniş tartışmanın bir parçası olarak öne çıkıyor.