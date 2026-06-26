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Kripto Para

Framework Ventures, dördüncü fonu için 400 milyon dolar topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Framework Ventures, dördüncü fonu için 400 milyon dolar topladı.
  • 📌 Yeni fon, kriptonun yanında yapay zeka, robotik ve enerji alanlarını da kapsıyor.
  • 💼 Şirket, sermayenin yaklaşık yarısının şimdiden kullanıldığını aktarıyor.
  • 🧭 Framework, 2021’de 100 milyon dolar ve 2022’de 400 milyon dolar toplamıştı.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto odaklı girişim sermayesi şirketi Framework Ventures, dördüncü fonunu 400 milyon dolarla kapattı. San Francisco merkezli yatırımcı, yeni fonda kripto varlıkların yanı sıra yapay zeka, robotik ve enerji gibi alanlara da yönelmeyi planlıyor.

İçindekiler
1 Yatırım stratejisi genişliyor
2 Portföyünde öne çıkan kripto projeleri bulunuyor

Yatırım stratejisi genişliyor

Fortune’un cuma günkü haberine göre şirket, bu fonu “sınır teknoloji” olarak tanımladığı alanlarda değerlendirecek. Haberde, Framework kurucu ortakları Vance Spencer ve Michael Anderson’ın açıklamalarına yer verildi. İkilinin aktardığına göre sermayenin yaklaşık yarısı şimdiden kullanıldı, ancak fonun sınırlı ortaklarının kimlikleri paylaşılmadı.

Michael Anderson, şirketin yalnızca yapay zeka dalgasını takip etmediğini, mevcut kurucu ağının hangi alanlarda ürün geliştirdiğini izlediklerini ve yönlerini buna göre belirlediklerini aktardı.

Bu adım, kripto girişim sermayesi şirketlerinin blockchain dışındaki yeni teknolojilere açılma eğilimini yansıtıyor. Buna karşın söz konusu şirketler, kripto yatırımlarını da sürdürmeye devam ediyor.

Mini sözlük: Sınır teknoloji, henüz erken aşamada olan ancak gelecekte geniş etki yaratma potansiyeli taşıyan alanları ifade ediyor. Yapay zeka, robotik, enerji sistemleri ve dijital varlık altyapıları bu kapsama girebiliyor.

Framework, haziran başında robotik veri girişimi Mecka AI’nin 60 milyon dolarlık yatırım turuna katıldı. Şirket ayrıca şubatta ipotek kredi kuruluşu Better ile işbirliği kurarak Sky stabilcoin ekosistemi üzerinden 500 milyon dolara kadar finansman sağlamayı hedefledi. Fortune’un aktardığına göre Framework, Better’da yaklaşık yüzde 10 paya karşılık gelen 45 milyon dolarlık bir yatırım da yaptı.

Portföyünde öne çıkan kripto projeleri bulunuyor

Framework Ventures, 2019’da ilk kripto fonunu başlatarak kuruldu. Şirket, erken aşamadaki merkeziyetsiz finans projelerine odaklanarak büyüdü. Merkeziyetsiz finans, geleneksel aracı kurumlara ihtiyaç duymadan blockchain üzerinde çalışan finansal uygulamaları kapsıyor.

Şirket, farklı piyasa döngülerinde yatırım yaptığını ve odağını gelişen dijital varlık pazarları için altyapı ile ürün geliştiren kurucular üzerinde tuttuğunu belirtiyor.

Şirketin portföyünde Aave, Chainlink, Hyperliquid, Jito Labs ve Plasma gibi kripto ekosisteminde bilinen projeler yer alıyor. Bu tablo, Framework’ün yalnızca tek bir alt segmente değil, daha geniş bir dijital varlık altyapısına yayılan bir yatırım yaklaşımı benimsediğine işaret ediyor.

FonYılTutarOdak
İkinci fon2021100 milyon dolarAğırlıklı olarak kripto
Üçüncü fon2022400 milyon dolarAğırlıklı olarak kripto
Dördüncü fonGüncel400 milyon dolarKripto, yapay zeka, robotik, enerji

Framework daha önce 2021’de 100 milyon dolarlık ikinci fonunu, 2022’de ise 400 milyon dolarlık üçüncü fonunu toplamıştı. Her iki fon da büyük ölçüde kripto yatırımlarına odaklanmıştı. Son fon ise şirketin yatırım çerçevesini daha geniş teknoloji alanlarına taşıdığını gösteriyor.

Cointelegraph, yeni fonla ilgili ayrıntılar için Framework’e ulaştı ancak haberin yayımlandığı sırada şirketten yanıt alınmadı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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