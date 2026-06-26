🚨 Dört eski Ethereum cüzdanı, sekiz yıl sonra 33.623 ETH satarak 52,5 milyon dolar elde etti.

Yaklaşık sekiz yıldır hareketsiz duran dört Ethereum cüzdanı yeniden etkinleşti ve kısa süre içinde yüklü miktarda satış yaptı. Zincir üstü veriler, bu cüzdanların toplam 33.623 ETH’yi yaklaşık dört saat içinde ortalama 1.560 dolardan elden çıkardığını gösteriyor.

Cüzdanlar yıllar sonra yeniden hareket etti

Söz konusu dört cüzdan, 2018 yılında coin başına yaklaşık 830 dolar ortalamayla toplam 37.602 ETH aldı. Son işlemlerde bu varlıkların büyük bölümü borsalara taşındı ve satışa konu oldu. Aktarılan verilere göre toplam gelir 52,5 milyon dolara ulaştı.

Mini sözlük: Lookonchain, blokzincir üzerindeki transferleri ve büyük cüzdan hareketlerini izleyerek paylaşan bir zincir üstü analiz hesabıdır. Arkham ise cüzdan hareketlerini takip etmeye ve adresleri ilişkilendirmeye odaklanan bir blokzincir veri platformu olarak biliniyor.

Lookonchain tarafından takip edilen hareketler, Arkham verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, giriş maliyetine göre yaklaşık 27,4 milyon dolarlık gerçekleşmiş kara işaret ediyor. Haberde adı geçen cüzdan adresleri de paylaşıldı ve bu adreslerin ilk birikim döneminden bu yana büyük ölçüde pasif kaldığı belirtildi.

Lookonchain paylaşımında, sekiz yıl boyunca elde tutulan ETH’lerin sonunda satıldığını, buna rağmen geçmişte görülen daha yüksek değerlemelerin değerlendirilmediğini aktardı.

Bu işlemler, uzun süredir bekleyen büyük yatırımcıların zayıf piyasa koşullarında da kar yazabildiğini gösterse de, önceki zirvelerle kıyaslandığında daha sınırlı bir çıkışa işaret etti.

Tarihi zirvelerin altında kar gerçekleşti

Verilere göre bu cüzdanların kağıt üzerindeki karı önceki yükseliş döngülerinde 150 milyon doların üzerine çıkmıştı. Ancak sahipleri, 2021 ve 2025 dönemlerindeki güçlü yükselişlerde satış yapmadı.

Ethereum, Ağustos 2025’te yaklaşık 4.946 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviye, cüzdanlardaki varlıkların değerini son satış fiyatlarının çok üzerine taşımıştı. Buna karşın son satış penceresinde ETH fiyatı 1.560 dolar civarında kaldı.

Kalem Veri İlk alım miktarı 37.602 ETH Ortalama giriş fiyatı 830 dolar Satılan miktar 33.623 ETH Ortalama satış fiyatı 1.560 dolar Toplam gelir 52,5 milyon dolar Gerçekleşmiş kar 27,4 milyon dolar

Analistler, zirve değer ile son gerçekleşen kar arasındaki farkın, önceki yükseliş dönemlerinde kaçırılan çıkış fırsatlarını ortaya koyduğunu belirtiyor. Kısa süre içinde tamamlanan satışlar, uzun vadeli Ethereum yatırımcıları arasında son dönemde görülen çözülme eğilimiyle de örtüşüyor.

Veriler, cüzdanların yıllarca hareketsiz kaldıktan sonra çok kısa bir zaman aralığında büyük satışlar yaptığını ve bu davranışın son dönemde bazı eski Ethereum yatırımcılarında görülen eğilimle benzeştiğini gösteriyor.

Benzer hareketler daha önce de görüldü

Son işlemler, eski Ethereum sahiplerinin yıllar süren bekleyişin ardından pozisyon azaltmasına dair son örneklerden biri oldu. Mart ayında bir başka erken dönem yatırımcı yaklaşık 31 milyon dolarlık Ethereum satışı gerçekleştirmişti.

Nisan ayında ise bir ICO katılımcısı, yıllar süren sessizliğin ardından yaklaşık 23 milyon dolar değerinde 10.000 ETH transfer etti. Son cüzdan hareketleriyle birlikte, uzun süredir pasif kalan adreslerin yeniden işlem yapmaya başlaması piyasada yakından izleniyor.