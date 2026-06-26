Bitcoin 58.075 dolara indi! Piyasada hangi sinyaller öne çıkıyor?

Bitcoin, ay başındaki kısa süreli toparlanmanın ardından bu hafta yeniden geriledi ve yaklaşık 58.075 dolara kadar inerek döngü içindeki en düşük seviyesini gördü. Fiyatın bir süre güç kazanması, yükseliş beklentilerini desteklese de bu görünüm kalıcı olmadı.

Toparlanma denemesi kalıcı olmadı

Bitcoin, 5 Haziran’da 59.100 dolar civarında işlem gördükten sonra hızlı bir yükselişle 64.185 dolara çıktı. Ardından 15 Haziran’da 67.248 dolara kadar tırmanan varlıkta, bu seviyelerde satıcıların yeniden öne geçtiği görüldü. Sonraki süreçte fiyat sert biçimde yön değiştirerek yeniden 58.000 dolar bandına yaklaştı.

Bitcoin haber yazımı sırasında 60.300 dolar civarında bulunurken, farklı zaman dilimlerinde kayıplar sürüyor. Varlık günlük bazda %2,35, aylık bazda %21 ve yıl başından bu yana yaklaşık %31 geride seyrediyor. Bu tablo, piyasada satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor.

Günlük grafikte, önemli bir destek seviyesinin kaybedilmesinin ardından belirgin bir aşağı yönlü kırılım oluştuğu aktarılıyor. Fiyat, daha sonra bu seviyeyi geri almak için deneme yaptı ancak yeniden test aşamasında başarılı olamadı. Böylece düşüş eğiliminin sürdüğünü gösteren yapı teyit edilmiş oldu.

Analizde, kaybedilen desteğin yeniden kazanılamamasıyla birlikte düşüş yönlü yapının güçlendiği ve kısa süreli toparlanmanın kalıcı bir dönüşe işaret etmediği vurgulandı.

Teknik göstergeler zayıf görünümü destekliyor

Bitcoin’in, önceki destek bölgelerinin ve öne çıkan üstel hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürmesi, kısa ve orta vadeli görünümde zayıflığın korunduğunu gösteriyor. Bu nedenle daha geniş fiyat yapısında baskının sürdüğü değerlendiriliyor.

Momentum göstergeleri de kısa süreli yükseliş denemelerine rağmen aşağı yönlü baskının etkisini koruduğunu ortaya koyuyor. Analistlere göre son tepki hareketi, piyasanın yön değiştirdiği izlenimi verse de göstergeler bu değişimi doğrulamadı ve bu durum bir yükseliş tuzağı olarak değerlendirildi.

Göreli Güç Endeksi olan RSI tarafında da toparlanma döneminde gizli düşüş uyumsuzluğu görüldüğü belirtildi. Bu yapı genellikle mevcut düşüş trendinin devam edebileceğine işaret eder. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir teknik göstergedir.

Zincir üstü veriler dip sürecinin tamamlanmadığını gösteriyor

Zincir üstü veri platformu CryptoQuant’ın kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin’de döngü dibine henüz ulaşılmadığını söyledi. Değerlendirmesinde dört yıllık hareketli gerçekleşen fiyat risk getiri oranına dikkat çeken Ki Young Ju, fiyatın halen gerçekleşen fiyat seviyesinin üzerinde bulunduğunu belirtti. CryptoQuant, kripto varlıklarda zincir üstü verileri izleyen ve piyasa davranışlarını bu veriler üzerinden analiz eden bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Ki Young Ju, Bitcoin’in ortalama yatırımcı maliyetini yansıtan gerçekleşen fiyat seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü, geçmiş döngülerde ise dip oluşumundan önce fiyatın bu seviyeye daha fazla yaklaştığını ifade etti.

Geçmiş piyasa döngülerinde fiyatın dip oluşturmadan önce bu bölgeye daha yakın hareket ettiği aktarılırken, mevcut döngüde benzer bir yapının henüz ortaya çıkmadığı kaydedildi. Ki Young Ju, bu hareketin yaşanmaması halinde farklı bir döngü yapısından söz edilebileceğini de ekledi.

Öte yandan CryptoQuant analisti Zizcrypto, kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyat değişimini izleyen göstergenin mart ortasında negatife döndüğünü ve haziran boyunca daha da gerilediğini belirtti. Söz konusu metrik, 23 Haziran itibarıyla yaklaşık eksi %24 seviyesine ulaştı. Bu veri, kısa vadeli yatırımcıların pozisyonlarının geçen yılki ortalama maliyetin altında kaldığını ve yeni yatırımcı kaynaklı ivmenin zayıfladığını gösteriyor.

Zizcrypto, mevcut gerilemeyi önceki piyasa sıfırlanmalarıyla karşılaştırırken benzer dönemlerde bu göstergede %55 ile %65 arasında düşüşler görüldüğünü hatırlattı. Buna karşın mevcut düşüşün tarihsel örneklere göre daha sınırlı kaldığı, ancak kısa vadeli momentumun henüz toparlanmadığı ifade edildi.