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UNISWAP (UNI)

UNI fiyatında $2.70 destek, $3.20 direnç aralığı korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 UNI fiyatı şu aşamada $2.70 ile $3.20 arasında sıkışık seyrediyor.
  • 📊 Alıcılar $2.70 desteğini savunurken, $3.00 seviyesi kısa vadede kritik eşik olarak izleniyor.
  • 💧 Spark, Uniswap v4 üzerinde yaklaşık $150 milyonluk likiditeyi USDS havuzlarına taşımayı planlıyor.
  • 🪙 Kısa vadede $UNI’de yönü, teknik seviyeler kadar genel piyasa havası da belirliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Uniswap’ın UNI tokeni, son haftalardaki güçlü yükselişin ardından ivme kaybetse de orta vadeli yükseliş görünümünü koruyor. Fiyatın $2.70 ile $3.20 arasında sıkıştığı, kısa vadede ise dalgalı bir seyrin öne çıktığı görülüyor.

İçindekiler
1 Fiyatta destek ve direnç öne çıkıyor
2 Göstergeler dengeli seyre işaret ediyor
3 Spark hamlesi Uniswap v4 likiditesini büyütebilir

Fiyatta destek ve direnç öne çıkıyor

Grafikte, $2.70 bölgesinden gelen güçlü hareketle yukarı yönlü bir kırılma yaşandıktan sonra kar satışları etkili oldu. Bu sürecin ardından UNI fiyatı, $2.70 ile $3.20 bandında yatay bir görünüme geçti. Yaklaşık $2.90 seviyesindeki mevcut fiyat, desteğe daha yakın durduğu için alıcıların alt sınırı korumaya çalıştığına işaret ediyor.

$2.70 seviyesinden gelen birden fazla tepki, bu bölgenin önemli bir talep alanı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık $3.20 yakınındaki tekrar eden başarısız denemeler, güçlü bir direnç oluşturdu. Bu iki seviyeden biri net biçimde aşılmadığı sürece UNI fiyatının bant içinde kalması bekleniyor.

Kripto analisti @kirangadakh16, alıcıların psikolojik $3.00 seviyesini yeniden ele geçirmesi halinde yükseliş eğiliminin güç kazanabileceğini ve $3.20 bölgesinin yeniden test edilme olasılığının artacağını aktarıyor.

Piyasa yapısı açısından bakıldığında, $2.70 desteği korunduğu sürece daha yüksek dipler dizilimi geçerliliğini sürdürüyor. Son geri çekilmenin, yön değişiminden çok düzeltme niteliği taşıdığı değerlendiriliyor. $3.20 üzerinde hacim destekli bir kırılma ise fiyatı $3.30 ile $3.50 hedef bölgesine taşıyabilir.

MetrikSeviyeAnlamı
Destek$2.70Talebin yoğunlaştığı bölge
Ara seviye$3.00Psikolojik eşik
Direnç$3.20Yukarı yönlü kırılması izlenen seviye
Hedef bölge$3.30 ile $3.50Önceki tepe alanı

Göstergeler dengeli seyre işaret ediyor

TradingView verilerine göre göreli güç endeksi RSI 49.05 seviyesinde, sinyal çizgisi ise 51.15 düzeyinde bulunuyor. Bu görünüm, son zirvelerden sonra alım ve satım baskısının dengelendiğine işaret ediyor. RSI’ın 51.15 üzerine çıkması alıcıların yeniden güç kazandığını gösterebilirken, 49.05 altına inilmesi satış baskısının arttığına işaret edebilir.

MACD tarafında ise daha temkinli bir iyimserlik dikkat çekiyor. MACD değeri eksi 0.00473 seviyesinde bulunurken sinyal göstergesi eksi 0.02603 düzeyinde yer alıyor. Histogramın 0.02131 ile pozitif bölgede kalması, alıcıların hala hafif üstünlüğe sahip olduğunu gösterse de bu üstünlüğün önceki döneme göre zayıfladığı anlaşılıyor.

Spark hamlesi Uniswap v4 likiditesini büyütebilir

Fiyat hareketinin ötesinde, Spark tarafından Uniswap v4 üzerinde geliştirilen Stablecoin FX Layer adlı yeni çerçeve de dikkat çekti. Uniswap, Ethereum üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsa protokolü olarak öne çıkıyor. Spark ise bu adımla stabilcoin ekosistemindeki likidite parçalanmasını azaltmayı hedefliyor.

Mini sözlük: Likidite parçalanması, benzer varlıkların farklı havuzlara dağılması nedeniyle işlemlerin verimsiz hale gelmesi anlamına gelir. Stabilcoin, değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan kripto varlıklardır.

Yeni yapı sayesinde farklı stabilcoinlerin ayrı ayrı havuz kurması yerine aynı likidite havuzundan yararlanması amaçlanıyor. İlk işlem havuzları olan USDS/PYUSD ile USDS/USDT üzerinden Uniswap v4 ağına yaklaşık $150 milyon likidite eklenmesinin planlandığı belirtildi. Bu hamlenin işlem verimliliğini artırması ve stabilcoin kullanımını genişletmesi bekleniyor.

Spark’ın Uniswap v4 üzerinde kurduğu Stablecoin FX Layer, büyüyen stabilcoin ekosistemindeki likidite parçalanmasını azaltmayı ve ortak havuz yapısıyla işlem verimliliğini yükseltmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte kısa vadede UNI fiyatının yönü, büyük ölçüde genel piyasa havasına bağlı kalmayı sürdürüyor. Piyasada şimdi gözler, $2.70 desteğinin korunup korunamayacağına ve fiyatın $3.20 direncini aşıp aşamayacağına çevrilmiş durumda.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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