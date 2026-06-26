Raoul Pal, küresel likiditedeki toparlanmanın kripto para piyasasına yeni girişleri desteklediğini açıkladı

Real Vision CEO’su Raoul Pal, son dönemdeki fiyat zayıflığına rağmen kripto para döngüsünün sona ermediğini, piyasanın halen orta evrede bulunduğunu söyledi. Goldman Sachs’ın eski yöneticilerinden Pal’a göre son geri çekilmede belirleyici unsur, küresel piyasalardaki fazla likiditenin daralması oldu.

Likidite akışı yeniden öne çıktı

Pal, fazla likiditenin azaldığı dönemde sermayenin yapay zeka bağlantılı alanlara kaydığını belirtti. Ona göre piyasalarda ek likidite bulunmadığında yatırımcılar, getirinin daha hızlı arttığı alanlara yöneliyor.

Raoul Pal, fazla likidite olmadığında sermayenin en hızlı büyüme potansiyeli görülen alanlara aktığını, son dönemde bunun yapay zeka tarafında izlendiğini aktardı.

Pal, şimdi ise hem M2 para arzı hem de daha geniş parasal göstergeler tarafında fazla likiditenin yeniden pozitife döndüğünü ifade etti. Bu değişimin dijital varlıklara para girişini yeniden destekleyebileceğini savundu. Real Vision, makroekonomi ve varlık piyasalarına odaklanan bir finans medya ve araştırma platformu olarak biliniyor.

Pal, fazla likiditenin yeniden oluştuğunu ve bunun yatırım koşullarını desteklediğini vurguladı.

Deneyimli yatırımcı, mevcut görünümü bir tepe noktası olarak değil, döngünün orta bölümü olarak tanımladı. Bu görüşünü Bitcoin’in uzun vadeli logaritmik regresyon kanalıyla destekledi. Ona göre Bitcoin, makul değerinin 1.5 standart sapma altında işlem görüyor ve bu da aşırı satım bölgesine işaret ediyor.

Bitcoin, Ethereum ve SUI için teknik işaretler

Pal, geçmiş döngülerde benzer seviyelerin birikim alanı olarak öne çıktığını söyledi. 2015, 2018 ve 2022 dönemlerinde görülen benzer teknik görünümün ardından toparlanmalar yaşandığını hatırlattı. Ancak bu tür modellerin kesin zamanlama vermediğini de ekledi. Bitcoin, 26 Haziran itibarıyla yaklaşık 59.500 dolar seviyesinde işlem gördü.

Ethereum tarafında aylık DeMark göstergelerinin olası bir dönüş kurulumuna işaret ettiğini belirten Pal, SUI’nin de trend kanalının yaklaşık 1.8 standart sapma altında bulunduğunu söyledi.

Mini sözlük: DeMark göstergeleri, piyasalarda trend yorgunluğu ve olası dönüş noktalarını izlemek için kullanılan teknik analiz araçlarıdır. Regresyon kanalı ise fiyatın uzun vadeli eğilim çizgisine göre ne kadar saptığını ölçmeye yardımcı olur.

Pal, düzeltilmiş ölçütlerle bakıldığında risk getiri dengesinin kripto varlıklar lehine oldukça güçlü göründüğünü belirtiyor.

Pal, bu tabloyu yarı iletken hisseleriyle karşılaştırdı. Yarı iletken tarafının trendin yaklaşık 3.8 standart sapma üzerine çıktığını ve aşırı alım görünümü verdiğini söylerken, kripto varlıkların görece daha düşük değerlemelerde kaldığını ifade etti.

Katman bir ağlara odaklanıyor

Pal, Ethereum, Solana ve SUI’ye odaklanmayı sürdürdüğünü açıkladı. Bu ağların dijital ekonomiler için birer koordinasyon katmanı işlevi gördüğünü, yapay zeka sistemlerinin de blokzincir altyapısına ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu nedenle portföyünde yüksek büyüme hisseleri ve yarı iletkenlerdeki ağırlığı azaltıp, değerlemesinin geride kaldığını düşündüğü katman bir varlıklara yöneldiğini anlattı.

Dolar ve faiz görünümü belirleyici olabilir

Pal’a göre kripto para fiyatlarını en çok etkileyen unsur küresel likidite. Bitcoin ile küresel likidite eğilimleri arasındaki korelasyonun yüzde 85 ile yüzde 87 aralığında seyrettiğini belirten Pal, 2022’den bu yana likiditede artış görüldüğünü söyledi.

Buna karşın güçlü ABD dolarının likidite genişlemesini sınırladığını kaydeden Pal, faizlerin gerilemesi halinde doların da zayıflayabileceğini düşünüyor. Böyle bir senaryoda piyasalardaki kullanılabilir sermayenin artabileceğini, bunun da kripto varlıklara talebi destekleyebileceğini ifade etti. Ayrıca bir sonraki piyasa evresinde varlık liderliğinin değişebileceğini ve bugünün öne çıkan alanlarının ağırlık kaybedebileceğini söyledi.