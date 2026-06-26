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RIPPLE (XRP)

Ali Martinez, XRP için $1,06 desteğinin kırılması halinde $0,80 ve $0,62 seviyelerini işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de satış baskısı arttı ve fiyat $1,01 seviyesini yeniden test etti.
  • 📉 Analist Ali Martinez, $1,06 desteğinin zayıfladığını ve $0,80 bölgesinin öne çıktığını belirtiyor.
  • 🧭 Geçmiş zincir üstü veriler, $XRP için $0,62 bölgesinde 1,16 milyar adetlik yoğun hareket yaşandığını gösteriyor.
  • 📌 En son Kasım 2024 döneminde görülen $1,01 seviyesi, kısa vadeli yön açısından yakından izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, son zincir üstü verilerin işaret ettiği teknik görünüm nedeniyle yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Kripto para analisti Ali Martinez’in paylaştığı verilere göre varlık için güncel destek bölgesi $1,06 seviyesinde oluştu. Ancak son fiyat hareketi, bu eşiğin zayıfladığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Öne çıkan destek seviyeleri
2 Zincir üstü veriler ne gösteriyor
3 Son fiyat hareketi baskıyı artırdı

Öne çıkan destek seviyeleri

Martinez’in aktardığı verilere göre $1,06 seviyesi, son piyasa düzeltmesinin ardından önemli bir destek noktası haline geldi. Bu bölgede daha önce 830 milyonun üzerinde XRP alındı. Analizde, geçmişte yoğun alım yapılan seviyelerin fiyatın yeniden o bölgelere gelmesi halinde destek işlevi görebildiğine dikkat çekildi.

XRP için $1,06, $0,80, $0,62 ve $0,51 seviyeleri öne çıkıyor; bu bölgeler, geçmişte yüksek işlem yoğunluğu görülen alanlar olduğu için fiyatın yönü açısından yakından izleniyor.

Analiste göre XRP’de daha derin bir geri çekilmenin işaretleri görülüyor. $1,06 seviyesinin korunamaması durumunda fiyatın önce $0,80 bölgesine, ardından daha aşağıdaki desteklere yönelme olasılığı öne çıkıyor. Bu senaryoda $1 eşiğinin altına sarkma riski de gündemde kalıyor.

SeviyeÖnemi
$1,06Güncel destek, 830 milyondan fazla XRP bu bölgede alındı
$0,80Bir sonraki yakın destek olarak izleniyor
$0,62Geçmişte 1,16 milyar XRP hareketinin görüldüğü bölge
$0,51Daha aşağıda izlenen diğer kritik destek

Zincir üstü veriler ne gösteriyor

Paylaşılan tarihsel verilere göre yaklaşık 1,16 milyar XRP, daha önce $0,62 civarında el değiştirdi. Bu nedenle mevcut desteğin kalıcı biçimde kırılması halinde fiyatın $0,63 bölgesine kadar geri çekilme ihtimali değerlendiriliyor. Bu tür bölgeler, yatırımcıların geçmişte yoğun şekilde pozisyon aldığı alanlar olduğu için teknik açıdan önem taşıyor.

Ali Martinez, zincir üstü veriler ve grafik temelli paylaşımlarıyla bilinen bir piyasa analisti olarak öne çıkıyor. Haberde kullanılan zincir üstü veri ifadesi, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketleri ve işlem kümeleri gibi doğrudan ağ verilerine dayanıyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde herkese açık biçimde görülebilen transfer, cüzdan ve maliyet dağılımı gibi verileri ifade eder. Destek seviyesi ise alıcıların geçmişte yoğunlaştığı, fiyat düşüşlerinin bu nedenle yavaşlayabildiği bölge olarak tanımlanır.

Geçmişte yoğun işlemlerin kaydedildiği fiyat aralıkları, yeniden test edildiğinde satış baskısını yavaşlatabilen ya da talebi güçlendirebilen bölgeler olarak öne çıkıyor.

Son fiyat hareketi baskıyı artırdı

Piyasadaki dalgalanma sürerken XRP, kısa süre önce $1,01 seviyesini yeniden test etti. Bu bölge en son Kasım 2024 döneminde görülmüştü. Son fiyat hareketi, varlığın mevcut desteğini kaybetmiş olabileceğine dair değerlendirmeleri güçlendirdi.

Bu görünüm altında piyasada gözler, sıradaki destek olarak öne çıkan $0,80 seviyesine çevrildi. Analizde, $1 seviyesinin korunamaması halinde aşağı yönlü baskının derinleşebileceği vurgulanıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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