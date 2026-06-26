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EkonomiGerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Tokenizasyon pazarında 30 milyar dolar eşiği aşıldı! Securitize cephesinde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Securitize, halka açılma sürecinde yaklaşık 400 milyon dolar toplamayı hedefliyor.
  • 📈 Şirketin, 1 Temmuz’daki kapanışın ardından New York Borsası’nda SECZ koduyla işlem görmesi bekleniyor.
  • 🪙 Stabilcoinler hariç tokenizasyon pazarı 2025 itibarıyla 30 milyar doları aşarken bu tablo $SECZ odağını büyüttü.
  • 🏛️ BlackRock destekli şirket, Wall Street ürünlerini blokzincire taşıyan altyapı sağlayıcıları arasında öne çıkıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Wall Street için tokenizasyon altyapısı sağlayan Securitize, Cantor Fitzgerald destekli bir özel amaçlı satın alma şirketiyle birleşerek halka açılmaya hazırlanıyor. Şirket, hissedar onayının alınması halinde işlemin 1 Temmuz’da tamamlanmasını ve birleşik yapının kısa süre sonra New York Borsası’nda SECZ koduyla işlem görmesini bekliyor.

İçindekiler
1 Yaklaşık 400 milyon dolarlık kaynak hedefleniyor
2 Tokenizasyon pazarı hızlı büyüyor
3 Wall Street bağlantıları dikkat çekiyor
4 Şirket yönetiminden ana akım vurgusu

Yaklaşık 400 milyon dolarlık kaynak hedefleniyor

Şirketin cuma günü paylaştığı bilgilere göre işlemden yaklaşık 400 milyon dolar brüt gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu tutara, özel sermaye yatırımcılarından sağlanan PIPE finansmanı da dahil. Beklentinin şekillenmesinde, hissedarların geri alım taleplerinin tahmin edilenden düşük kalması etkili oldu.

Birleşmenin, 29 Haziran’daki hissedar oylamasının ardından diğer olağan kapanış koşullarının da yerine gelmesiyle sonuçlanması planlanıyor. Takvimin değişmemesi durumunda birleşik şirketin 2 Temmuz’da borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Tokenizasyon pazarı hızlı büyüyor

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu, fonlar, tahviller ve özel kredi gibi geleneksel finans araçlarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini ifade ediyor. Bu alan, son dönemde Wall Street’in en hızlı büyüyen dijital varlık başlıklarından biri haline geldi.

Mini sözlük: PIPE finansmanı, halka açılma veya birleşme sürecindeki bir şirkete belirli yatırımcıların doğrudan sermaye koyduğu özel yatırım modelidir. SPAC ise faaliyet gösteren bir şirketi satın alarak onu borsaya taşıyan özel amaçlı ortaklık yapısını ifade eder.

rwa.xyz verilerine göre stabilcoinler hariç tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının büyüklüğü 30 milyar doların üzerine çıktı. Boston Consulting Group ile Ripple tarafından paylaşılan projeksiyonlarda ise bu pazarın 2033 yılına kadar 18,9 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Wall Street bağlantıları dikkat çekiyor

BlackRock ve Ark Invest gibi büyük yatırım kuruluşlarının destek verdiği Securitize, büyüyen bu pazarda öne çıkan altyapı sağlayıcılarından biri olarak görülüyor. Şirket, Apollo, KKR, Hamilton Lane ve VanEck gibi varlık yöneticilerinin geleneksel yatırım ürünlerinin blokzincir tabanlı sürümlerini ihraç etmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca Securitize’in bu yılın başlarında New York Borsası’nın tokenleştirilmiş menkul kıymet platformunun kurulmasına destek verdiği de aktarıldı. Bu yönüyle şirket, geleneksel sermaye piyasaları ile blokzincir tabanlı finans uygulamaları arasında köprü kuran yapılardan biri konumunda bulunuyor.

Şirket yönetiminden ana akım vurgusu

Üst yönetici Carlos Domingo, sekiz yılı aşkın süre önce yola çıktıklarında büyük kurumların tokenleştirilmiş menkul kıymetleri benimsemesinin daha çok teorik görüldüğünü, bugün ise tokenizasyonun ana akıma doğru ilerlediğini belirtti.

Securitize, tokenizasyon alanındaki büyümenin hız kazandığı bir dönemde borsaya açılma adımı atıyor. Şirketin planladığı birleşme, hem Wall Street’in dijital varlık stratejileri hem de gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması eğilimi açısından yakından izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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