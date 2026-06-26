Glassnode verisine göre XRP’de 90 günlük ortalama, ağustos 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi

XRP, sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen XRP Ledger ağının yerel dijital varlığı olarak öne çıkıyor. Kripto para ekosisteminde ise özellikle kurumsal ödemeler, para transferi hizmetleri ve borsalar arası köprü varlık kullanımıyla anılıyor.

XRP’de satış baskısı derinleşti

Glassnode verilerine göre XRP’nin 90 günlük basit hareketli ortalaması ağustos 2022’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Bu gösterge, daha fazla yatırımcının zararına pozisyon kapattığına ve piyasada teslimiyet baskısının güçlendiğine işaret ediyor.

Glassnode paylaşımında, XRP fiyatı 1.04 dolara gerilerken 90 günlük ortalamanın 0.33 seviyesine düştüğünü, bunun da ağustos 2022’den bu yana en düşük okuma olduğunu aktardı.

Söz konusu gerileme, altcoin piyasasının genelindeki zayıflıkla aynı dönemde yaşandı. Merkezi borsalardaki işlem hacmindeki yavaşlamanın ardından gelen bu tablo, XRP paritelerinde faaliyetin de belirgin biçimde azaldığını gösterdi.

Veriler, satış baskısının yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. XRP’yi likidite amaçlı kullanan kurumların ve bilanço yönetimi yapan şirketlerin risk iştahını yeniden değerlendirebileceği, borsaların ise düşen XRP işlem hacimleri nedeniyle gelir baskısıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Piyasa aktörleri hangi başlıklara odaklanıyor

XRP Ledger üzerinde uygulama geliştiren ekipler açısından da ağ etkinliği ile topluluk duyarlılığı arasındaki denge önem kazanmış durumda. XRP Ledger, akıllı sözleşme odaklı genel amaçlı ağlardan farklı olarak daha çok ödeme ve mutabakat altyapısı işlevi görüyor.

Mini sözlük: 90 günlük basit hareketli ortalama, belirli bir verinin son 90 gündeki ortalama seyrini izlemek için kullanılan temel bir göstergedir. Teslimiyet baskısı ise yatırımcıların zararına satış yaparak piyasadan çıkmasının hızlandığı dönemleri ifade eder.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC ile bağlantılı geçmiş hukuki süreçler de XRP üzerinde iz bırakmayı sürdürüyor. Düzenleyici görünümdeki belirsizliklerin, özellikle kurumsal kabul tarafında temkinli yaklaşımı beslediği değerlendiriliyor.

XRP’de art arda görülen düşük oranların, piyasadan zararına çıkan katılımcıların payının büyüdüğünü gösterdiği ve kar alımlarının zayıf kaldığı vurgulanıyor.

Daha geniş tabloda ne izlenecek

Bu süreç, piyasada daha riskli varlıklardan USDT gibi stabil varlıklara yönelimin arttığı, makroekonomik etkenlerin baskı yarattığı ve zincir üstü şeffaflığın daha fazla öne çıktığı daha geniş bir arka plan içinde şekilleniyor. Altcoinlere yönelik yaklaşımın değişmesi ve kurumsal incelemenin sıkılaşması da tabloyu etkileyen başlıklar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde piyasa katılımcılarının, 90 günlük ortalamada dengelenme olup olmayacağına, kurumsal fon akışının yeniden güçlenip güçlenmeyeceğine ve XRP Ledger tarafında duyurulabilecek güncellemelere odaklanması bekleniyor. Kalıcı bir toparlanma için kullanıcı algısında iyileşme ve düzenleyici çerçevede daha net bir görünümün belirleyici olabileceği ifade ediliyor.