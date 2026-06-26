Dogecoin 24 saatte %3,29 geriledi, analistler $0,073 desteğinin korunup korunamayacağını izliyor

Dogecoin fiyatı son 24 saatte %3,29 gerileyerek $0.07444 seviyesine indi. Bu düşüşün ardından piyasa katılımcıları, en büyük meme coinlerden biri olan varlığın kritik bir destek noktasını koruyup koruyamayacağına odaklandı. Günlük işlem hacmi $1.40 milyar olurken, piyasa değeri $12.69 milyar seviyesinde bulunuyor. Bu da toplam kripto para piyasasının yaklaşık %0,61’ine karşılık geliyor.

Kısa vadede $0.073 seviyesi öne çıkıyor

Kripto para analisti Ali Martinez, Dogecoin grafiğinde TD Sequential göstergesinin alım sinyali verdiğini aktardı. Bu sinyal, kısa vadede satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor. Analiste göre fiyatın yeniden $0.081 seviyesine yönelip yönelmeyeceğini değerlendirmek için izlenmesi gereken en önemli eşik $0.073 olarak öne çıkıyor.

Ali Martinez’e göre Dogecoin’de TD Sequential göstergesinin ürettiği alım sinyali, kısa vadede satışların hız kesebileceğine işaret ediyor; ancak bu görünümün korunması için $0.073 desteğinin savunulması gerekiyor.

Söz konusu seviyenin aşağı kırılması halinde mevcut yükseliş senaryosunun geçerliliğini yitirebileceği belirtiliyor. Teknik analizde sık kullanılan TD Sequential, uzun süreli fiyat hareketlerinin ardından olası dönüş noktalarını saptamak için izleniyor. Gösterge tek başına yön değişimini garanti etmese de, geçmişte zayıf dönemlerin ardından alım ilgisinin yeniden ortaya çıktığı bölgeleri işaret ettiği için dikkat çekiyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda yorulma ve olası dönüş bölgelerini tespit etmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Fiyatın belirli bir dizilim içinde ilerleyip ilerlemediğine bakarak alım veya satım yönünde sinyal üretir.

Gösterge Seviye Anlamı Mevcut fiyat $0.07444 Son 24 saatte %3,29 düşüş sonrası işlem seviyesi Kritik destek $0.073 Kısa vadeli görünüm için izlenen ana eşik Olası yukarı hedef $0.081 Destek korunursa gündeme gelebilecek seviye

Aylık grafikte zayıf görünüm izleniyor

Buna karşın başka bir piyasa analisti, Dogecoin’in aylık grafiğinde daha temkinli bir tabloya dikkat çekti. Analiste göre fiyat, son dört ay boyunca destek görevi gören 100 aylık hareketli ortalamanın altına indi. Aylık mum kapanışının bu seviyenin altında gerçekleşmesi durumunda, bunun düşüş eğiliminin teyidi sayılabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryoda Dogecoin’in $0.058 seviyesine kadar gerileme riski bulunduğu belirtiliyor. Analist, bu noktanın aynı zamanda dört yıllık destek bölgesinin üst sınırına denk geldiğini kaydetti. Ayrıca söz konusu seviye, Dogecoin’in 11 yıllık daha yüksek dipler trend çizgisiyle de örtüşüyor. Bu çizginin geçmiş döngülerde önemli dip bölgelerine karşılık geldiği aktarılıyor.

Aylık kapanışın 100 aylık hareketli ortalamanın altında kalması halinde, bazı analistler bunu Dogecoin için daha geniş çaplı bir zayıflama evresinin teyidi olarak görüyor.

Destek seviyesinin korunması fiyat yönünü etkileyebilir

Teknik analizde destek seviyeleri, alıcı ve satıcıların yoğunlaştığı alanlar arasında yer alıyor. Fiyat bu seviyelerin üzerinde kaldıkça alıcıların savunmayı sürdürdüğü düşünülürken, aşağı yönlü kırılmalarda satış baskısı artabiliyor. Bu nedenle Dogecoin’de $0.073 seviyesinin korunması ya da kaybedilmesi, sonraki fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olabilir.

Bunun yanında aylık kapanışın hangi seviyede gerçekleşeceği de mevcut piyasa döngüsünün geri kalanı açısından önemli görülüyor. Kısa vadede alım sinyali üreten göstergelere rağmen, daha geniş zaman dilimlerinde oluşan zayıflama işaretleri nedeniyle yatırımcıların hem destek seviyelerini hem de kapanış verilerini yakından izlediği anlaşılıyor.