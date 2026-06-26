Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin 24 saatte %3,29 geriledi, analistler $0,073 desteğinin korunup korunamayacağını izliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin son 24 saatte %3,29 düşerek $0.07444 seviyesine indi.
  • 📉 Analistler, $DOGE’de $0.073 desteğinin korunmasının kısa vadeli yön için kritik olduğunu vurguluyor.
  • 📊 Bu seviye korunursa $0.081 ihtimali izleniyor, kırılırsa yükseliş senaryosu zayıflayabilir.
  • 🕒 Aylık kapanışın 100 aylık ortalamanın altında kalması halinde $0.058 riski gündemde kalabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin fiyatı son 24 saatte %3,29 gerileyerek $0.07444 seviyesine indi. Bu düşüşün ardından piyasa katılımcıları, en büyük meme coinlerden biri olan varlığın kritik bir destek noktasını koruyup koruyamayacağına odaklandı. Günlük işlem hacmi $1.40 milyar olurken, piyasa değeri $12.69 milyar seviyesinde bulunuyor. Bu da toplam kripto para piyasasının yaklaşık %0,61’ine karşılık geliyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede $0.073 seviyesi öne çıkıyor
2 Aylık grafikte zayıf görünüm izleniyor
3 Destek seviyesinin korunması fiyat yönünü etkileyebilir

Kısa vadede $0.073 seviyesi öne çıkıyor

Kripto para analisti Ali Martinez, Dogecoin grafiğinde TD Sequential göstergesinin alım sinyali verdiğini aktardı. Bu sinyal, kısa vadede satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor. Analiste göre fiyatın yeniden $0.081 seviyesine yönelip yönelmeyeceğini değerlendirmek için izlenmesi gereken en önemli eşik $0.073 olarak öne çıkıyor.

Ali Martinez’e göre Dogecoin’de TD Sequential göstergesinin ürettiği alım sinyali, kısa vadede satışların hız kesebileceğine işaret ediyor; ancak bu görünümün korunması için $0.073 desteğinin savunulması gerekiyor.

Söz konusu seviyenin aşağı kırılması halinde mevcut yükseliş senaryosunun geçerliliğini yitirebileceği belirtiliyor. Teknik analizde sık kullanılan TD Sequential, uzun süreli fiyat hareketlerinin ardından olası dönüş noktalarını saptamak için izleniyor. Gösterge tek başına yön değişimini garanti etmese de, geçmişte zayıf dönemlerin ardından alım ilgisinin yeniden ortaya çıktığı bölgeleri işaret ettiği için dikkat çekiyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda yorulma ve olası dönüş bölgelerini tespit etmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Fiyatın belirli bir dizilim içinde ilerleyip ilerlemediğine bakarak alım veya satım yönünde sinyal üretir.

GöstergeSeviyeAnlamı
Mevcut fiyat$0.07444Son 24 saatte %3,29 düşüş sonrası işlem seviyesi
Kritik destek$0.073Kısa vadeli görünüm için izlenen ana eşik
Olası yukarı hedef$0.081Destek korunursa gündeme gelebilecek seviye

Aylık grafikte zayıf görünüm izleniyor

Buna karşın başka bir piyasa analisti, Dogecoin’in aylık grafiğinde daha temkinli bir tabloya dikkat çekti. Analiste göre fiyat, son dört ay boyunca destek görevi gören 100 aylık hareketli ortalamanın altına indi. Aylık mum kapanışının bu seviyenin altında gerçekleşmesi durumunda, bunun düşüş eğiliminin teyidi sayılabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryoda Dogecoin’in $0.058 seviyesine kadar gerileme riski bulunduğu belirtiliyor. Analist, bu noktanın aynı zamanda dört yıllık destek bölgesinin üst sınırına denk geldiğini kaydetti. Ayrıca söz konusu seviye, Dogecoin’in 11 yıllık daha yüksek dipler trend çizgisiyle de örtüşüyor. Bu çizginin geçmiş döngülerde önemli dip bölgelerine karşılık geldiği aktarılıyor.

Aylık kapanışın 100 aylık hareketli ortalamanın altında kalması halinde, bazı analistler bunu Dogecoin için daha geniş çaplı bir zayıflama evresinin teyidi olarak görüyor.

Destek seviyesinin korunması fiyat yönünü etkileyebilir

Teknik analizde destek seviyeleri, alıcı ve satıcıların yoğunlaştığı alanlar arasında yer alıyor. Fiyat bu seviyelerin üzerinde kaldıkça alıcıların savunmayı sürdürdüğü düşünülürken, aşağı yönlü kırılmalarda satış baskısı artabiliyor. Bu nedenle Dogecoin’de $0.073 seviyesinin korunması ya da kaybedilmesi, sonraki fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olabilir.

Bunun yanında aylık kapanışın hangi seviyede gerçekleşeceği de mevcut piyasa döngüsünün geri kalanı açısından önemli görülüyor. Kısa vadede alım sinyali üreten göstergelere rağmen, daha geniş zaman dilimlerinde oluşan zayıflama işaretleri nedeniyle yatırımcıların hem destek seviyelerini hem de kapanış verilerini yakından izlediği anlaşılıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin, $0.073 desteğini koruması halinde $0.11 seviyesini yeniden gündeme taşıyor

Dogecoin 30 dakikalık grafikte %5’ten fazla düşerek $0.075 seviyesinin altına indi

Dogecoin’de kritik eşik kırıldı! 0,0656 dolara giden yolda neler yaşandı?

Dogecoin için analistler, $0.74 hedefi ile $0.058 desteği arasında iki farklı senaryo açıkladı

Dogecoin için 2031 tahmininde $0.26 seviyesi öne çıktı

Dogechain, kapanış öncesi kullanıcılara 60 gün içinde varlıklarını çekme çağrısı yaptı

Dogecoin’de kritik bölge yeniden gündemde! 250% üzeri hareket ihtimali için hangi seviyeler izleniyor?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Glassnode verisine göre XRP’de 90 günlük ortalama, ağustos 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin eylül 2024’ten bu yana ilk kez günü 60 bin doların altında kapattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, kuantum bilişim ve kuantum sonrası kriptografi için iki kararname imzaladı
Kripto Para
Solana cephesinde çift kritik gelişme! %7,97’lik sıçramanın ardından piyasada neler konuşuluyor?
Solana (SOL)
XRP’de kritik eşik yaklaştı! 4 dolar hedefi öncesi piyasada neler konuşuluyor?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin eylül 2024’ten bu yana ilk kez günü 60 bin doların altında kapattı
BITCOIN (BTC)
Glassnode verisine göre XRP’de 90 günlük ortalama, ağustos 2022’den bu yana en düşük seviyeye geriledi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?