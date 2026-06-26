🚨 Bitcoin, eylül 2024’ten bu yana ilk kez günü 60 bin doların altında kapattı.

Bitcoin, cuma günü küresel piyasalardaki dalgalanmanın sürmesiyle 60 bin dolar seviyesini yeniden aşmakta zorlandı. Günlük kapanışın eylül 2024’ten bu yana ilk kez bu eşiğin altında gerçekleşmesi, piyasada daha önce destek olarak izlenen bölgenin artık direnç olarak öne çıkmasına yol açtı.

60 bin dolar seviyesi yeniden kritik eşiğe dönüştü

TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi, 60 bin doların altındaki günlük kapanışın ardından kısa vadede yön arayışını sürdürdü. Piyasada yükseliş beklentisini koruyan kesim, fiyatın yeniden yukarı dönmesi için bu seviyenin geri alınmasını önemli bir teknik şart olarak izliyor.

Asya borsalarında ise satış baskısı devam etti. Özellikle teknoloji hisselerine yönelik kaygılarla Güney Kore piyasasında devre kesiciler devreye girdi ve endekslerde yeni bir yüzde 8’lik düşüş yaşandı. Buna karşılık ABD hisse senetlerinde aynı ölçüde bir yayılma görülmedi; haberin yazıldığı sırada S&P 500 ile Dow Jones artıda seyretti.

Bitcoin için ilgi çekici bir gün yaşanıyor; yaklaşan çeyreklik opsiyon vadesi de kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde etkili olabilir.

Teknoloji hisselerindeki zayıflık gündemde kaldı

Piyasalardaki kırılganlığın arka planında teknoloji hisselerindeki sert değer kayıpları yer aldı. Buna karşın Micron Technologies’in beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları, gün içinde risk iştahını kısmen destekledi. Yine de genel tablo, büyük teknoloji şirketlerindeki geri çekilmenin sürdüğüne işaret etti.

Piyasa analizi paylaşan The Kobeissi Letter, daha geniş çaplı bir toparlanmanın yakın olabileceğini öne sürdü. Kuruluş, birçok büyük teknoloji şirketinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine göre yüzde 50’den fazla gerilediğini, bu tabloda kripto para borsası Coinbase hissesinin yüzde 69 düşüşle öne çıktığını aktardı. The Kobeissi Letter, makro piyasa, hisse senedi ve emtia odaklı analizleriyle bilinen bir piyasa araştırma yayını olarak takip ediliyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin önemli bölümü halihazırda ayı piyasası bölgesinde bulunuyor; birçok hissede zirvelere göre yüzde 50’yi aşan kayıp oluştu.

Enflasyon verileri riskli varlıklar için belirleyici olabilir

QCP Capital ise son değerlendirmesinde, ABD’de enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde riskli varlıklar üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceğini vurguladı. Şirketin aktardığına göre çekirdek PCE için anlık tahmin yüzde 3.30, manşet PCE için ise yüzde 3.82 düzeyinde bulunuyor. Her iki gösterge de ABD Merkez Bankasının hedefinin üzerinde kalıyor.

Mini sözlük: PCE, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksidir ve ABD Merkez Bankasının enflasyon takibinde öne çıkan göstergelerden biridir. Çekirdek PCE, gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakarak daha temel fiyat eğilimini ölçer.

Mayıs ayına ilişkin PCE verisi, yıllık bazda 2023 ortasından bu yana en yüksek artışı kaydetti. Bu durum, faiz beklentileri üzerinden hem hisse senetleri hem de kripto varlıklar açısından ek baskı oluşturabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Analistler 200 haftalık ortalamayı izliyor

Kripto para analisti Michaël Van de Poppe, kısa vadede Bitcoin’de düşüş eğiliminin sürüp sürmeyeceğinin yakından izlendiğini belirtiyor. Analist, dünyanın en büyük Bitcoin rezervine sahip şirketi Strategy ile şirketin Bitcoin finansman aracı Stretch tarafındaki fiyat hareketlerine dikkat çekiyor. Strategy, eski adı MicroStrategy olan ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla bilinen ABD merkezli yazılım şirketi olarak öne çıkıyor.

Van de Poppe’ye göre Stretch’te görülen belirgin geri çekilme ve Bitcoin’in 60 bin dolar civarında duraksaması zayıf bir sinyal sayılmıyor. Bununla birlikte günlük grafikte bir yükseliş uyumsuzluğu oluştuğuna işaret eden analist, bu görünümün henüz teyit edilmediğini vurguluyor. Piyasada teknik açıdan öne çıkan ana seviye ise 62 bin 243 dolardaki 200 haftalık basit hareketli ortalama olarak izleniyor.