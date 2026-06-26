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RIPPLE (XRP)

XRP’de kritik eşik yaklaştı! 4 dolar hedefi öncesi piyasada neler konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de çok yıllı sıkışma yapısı kritik eşiğe yaklaştı.
  • 📈 Analist Bird, güçlü bir kırılım gelirse $XRP için 4 dolar hedefinin öne çıkabileceğini belirtiyor.
  • 📊 Şu anda 1.04 dolarda işlem gören varlıkta, işlem hacmi ve yön teyidi yakından izleniyor.
  • ⚠️ Bazı analizlerde, olası büyük hareket öncesinde 0.90 dolara geri çekilme ihtimali de konuşuluyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Piyasa analisti Bird’e göre XRP, son yılların en önemli teknik dönemeçlerinden birine yaklaşmış olabilir. Uzun süredir geniş bir simetrik üçgen formasyonu içinde sıkışan fiyat hareketinin, önümüzdeki günler ve haftalarda daha net bir yön üretebileceği belirtiliyor.

İçindekiler
1 Daralan bantta dikkatler kırılım ihtimaline çevrildi
2 4 dolar hedefi gündemde, ancak teyit henüz gelmedi
3 Analistler işlem hacmine ve destek seviyesine odaklandı

Daralan bantta dikkatler kırılım ihtimaline çevrildi

CoinCodex verilerine göre XRP, haberin yazıldığı sırada 1.04 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyattaki görece sakin görünümün ilginin azaldığı anlamına gelmediğini savunan Bird, bunun alıcılarla satıcılar arasındaki mücadelenin giderek sıkıştığını gösterdiğini aktardı.

Teknik analizde simetrik üçgen, fiyatın daha düşük zirveler ve daha yüksek dipler oluşturduğu, zamanla daralan bir yapı olarak tanımlanıyor. Bu tür formasyonlarda fiyatın hareket alanı azaldıkça, çoğu zaman bir yönde sert kırılım ihtimali öne çıkıyor.

Mini sözlük: Simetrik üçgen, fiyatın giderek daralan bir bant içinde hareket ettiği teknik formasyondur. Genellikle tek başına yön garantisi vermez; işlem hacmindeki artışla birlikte gelen yukarı ya da aşağı kırılım, formasyonun teyidi olarak izlenir.

XRP’nin yıllara yayılan bu yapı içinde artık hareket alanının daraldığı, bu nedenle piyasanın kritik bir kırılım noktasına yaklaştığı değerlendiriliyor.

4 dolar hedefi gündemde, ancak teyit henüz gelmedi

Bird, fiyatın üçgenin üst direnç çizgisinin üzerine güçlü alım desteğiyle çıkması halinde yükseliş yönlü kırılımın doğrulanabileceğini düşünüyor. Böyle bir senaryoda 4 dolar hedefinin daha görünür hale gelebileceği ifade ediliyor.

Böylesi bir hareketin, teknik açıdan önemli bir dönüm noktası sayılabileceği ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini yeniden artırabileceği belirtiliyor. Uzun süren yatay ve sıkışık görünüm de bu nedenle piyasa katılımcıları tarafından yakından izleniyor.

Analistler işlem hacmine ve destek seviyesine odaklandı

Teknik analiz yaklaşımına göre, uzun süre devam eden sıkışma dönemleri sona erdiğinde fiyatın daha belirgin genişleme göstermesi sık rastlanan bir durum. XRP’nin de aylardır bu çok yıllı yapı içinde birikim oluşturduğu ve güçlü bir harekete zemin hazırlıyor olabileceği görüşü öne çıkıyor.

Buna karşın henüz kesinleşmiş bir kırılım bulunmuyor. XRP, direnç bölgesinin üzerine net biçimde çıkmadığı ya da üçgenin alt destek çizgisinin altına inmediği sürece, mevcut yapı doğrulanmış bir trend değişimi değil, konsolidasyon olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle analistler, bir sonraki büyük hareketi yorumlamadan önce özellikle işlem hacminde belirgin artış ve yönün netleşmesini izliyor. Bazı değerlendirmelerde, güçlü bir yükselişten önce fiyatın 0.90 dolara kadar geri çekilme ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Şimdilik öne çıkan görüş, XRP’nin giderek daralan bir alana sıkıştığı yönünde. Sonucun 4 dolara doğru bir kırılım mı yoksa ters yönde bir hareket mi olacağı ise, piyasada kısa vadede belirleyici başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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