Solana cephesinde çift kritik gelişme! %7,97’lik sıçramanın ardından piyasada neler konuşuluyor?

Solana’ya dayalı ETF SOLZ_KZ, Kazakistan Borsası KASE’de işleme açıldı. Böylece nitelikli yatırımcılar, Solana’yı doğrudan elde tutmadan, düzenlenmiş bir borsa ürünü üzerinden bu varlığa erişim imkanı kazandı. Listeleme, dijital varlıkların geleneksel finans kanallarıyla daha fazla buluştuğunu gösteren yeni bir adım olarak öne çıktı.

Kazakistan’da düzenlenmiş Solana erişimi

Volatility Shares tarafından yönetilen SOLZ_KZ, Solana’ya vadeli işlem temelli erişim sunuyor ve Kazakistan’ın düzenlenmiş finans çerçevesi içinde faaliyet gösteriyor. Gelişme, kurumsal tarafta kripto yatırım ürünlerine yönelik ilginin arttığına işaret ederken, Kazakistan’ın dijital varlık ekosistemini büyütme hedefini de destekliyor.

Mini sözlük: KASE, Kazakistan Borsası’nın kısa adıdır. Ülkedeki hisse senedi, tahvil ve çeşitli finansal ürünlerin işlem gördüğü ana piyasa altyapılarından biri olarak bilinir.

Küresel ölçekte düzenlenmiş kripto ETF’lerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu adım, blokzincir tabanlı yatırım araçlarının daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasına katkı sağlayabilir. Haberde yer alan ürün, doğrudan spot alım yerine vadeli işlemlere dayalı bir yapı sunduğu için yatırımcıların ürün yapısını ayrıca değerlendirmesi gerekebilir.

Tokenize hisse işlemlerinde dikkat çeken artış

Cointelegraph verilerine göre Solana blokzinciri üzerindeki tokenize hisselerde günlük işlem hacmi 553 milyon dolarla yeni bir rekora ulaştı. Bu artış, yatırımcıların geleneksel hisse senetlerine blokzincir üzerinden erişim sunan yapılara daha fazla yöneldiğini gösteriyor.

Piyasadaki ilginin arkasında daha hızlı takas süreçleri, parçalı sahiplik imkanı ve günün her saatine yayılan işlem düzeni bulunuyor. Solana’nın yüksek işlem kapasitesi ve görece düşük ücretleri de, halka açık şirket hisseleri ile diğer gerçek dünya varlıklarının tokenize sürümlerini sunan platformlar açısından önemli bir tercih nedeni olarak gösteriliyor.

Cointelegraph verilerine göre Solana blokzinciri üzerindeki tokenize hisse işlemlerinde günlük hacim 553 milyon dolara çıkarak yeni bir zirve gördü; bu tablo, geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans arasındaki yakınlaşmanın hızlandığına işaret etti.

Fiyat hareketinde öne çıkan seviyeler

ETF listelemesi ve tokenize hisse hacmindeki rekorun ardından SOL fiyatı %7,97 yükselerek 71,12 dolara çıktı. Piyasadaki bu hareket, Solana ekosistemine yönelik ilginin hem yatırım ürünü tarafında hem de ağ üzerindeki kullanım alanlarında güç kazandığı yönündeki değerlendirmeleri artırdı.

Kripto analisti Team LAMBO, Solana’nın daha geniş piyasa dalgalanmalarına rağmen Bitcoin ve Ethereum ile uyumlu biçimde olumlu görünümünü koruduğunu belirtti. Bazı analistler, kısa vadede 75 dolar seviyesinin aşılmasının yeni bir yükseliş dalgasına zemin hazırlayabileceğini, alım iştahının sürmesi halinde 155 dolar seviyesinin de teknik olarak gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Bununla birlikte kripto para piyasalarının oynak yapısı nedeniyle bu değerlendirmeler kesinlik taşımıyor. Bitcoin’in 58.000 dolar seviyesindeki son dipten sonra toparlanması da Solana dahil altcoin piyasasına destek veren unsurlar arasında sıralanıyor. Piyasa koşullarının elverişli kalması halinde önceki zirveler yeniden test edilebilir.