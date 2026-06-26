ABD Başkanı Donald Trump, kuantum bilişim ve kuantum sonrası kriptografi için iki kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kuantum bilişim kapasitesini artırmak ve kritik sistemleri gelecekteki siber risklere karşı hazırlamak amacıyla iki kararname imzaladı. Kararnameler, özellikle blokzincir ağlarını koruyan şifreleme yöntemlerinin uzun vadede gelişmiş kuantum bilgisayarlarla zorlanabileceğine ilişkin tartışmalar nedeniyle kripto para piyasasında yakından izleniyor.

Kuantum adımı ve kriptoya olası etkisi

Haberde, bugün kullanılan kuantum bilgisayarların blokzincir şifrelemesini kırabilecek düzeye ulaşmadığı, ancak hükümetlerin bu ihtimali beklemeden hazırlık yaptığı vurgulandı. ABD’nin erken adım atmasının, kripto sektöründe de benzer bir hazırlık sürecini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Kuantum sonrası kriptografi, çok güçlü kuantum bilgisayarların ortaya çıkması halinde de güvenli kalması hedeflenen yeni nesil şifreleme yöntemlerini ifade eder. Bu alan, finansal altyapılar ve kamu sistemleri kadar dijital varlık ekosistemi için de kritik görülüyor.

ABD yönetimi, kuantum bilişimde konumunu güçlendirmek ve kritik sistemleri gelecekte kuantum destekli siber tehditlere karşı hazırlamak için iki kararname yayımladı.

Trump, ABD’nin 47. başkanı olarak görev yapıyor. Haberde imzalanan düzenlemelerin uzun vadeli etkilerine dikkat çekilirken, kripto varlık sektöründe güvenlik mimarisine ilişkin kaygıların da yeniden öne çıktığı aktarıldı.

Piyasalarda Bitcoin opsiyon baskısı

Piyasaların odağındaki bir diğer başlık ise Bitcoin’de bugün gerçekleşecek 10 milyar dolarlık Deribit opsiyon vadesi oldu. Yılın en büyük vade sonlarından biri olarak gösterilen bu gelişme nedeniyle işlemcilerin ek piyasa baskısına hazırlandığı belirtildi.

Buna karşılık 21Shares, Bitcoin için yıl sonu 100.000 dolar hedefini korudu. Şirket, son geri çekilmeyi geçen yılki zirveden yaşanan sert düşüşe rağmen yarılanma sonrası döngülerde görülen olağan hareketlerin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Başlık Veri Deribit opsiyon vadesi 10 milyar dolar, 26 Haziran 2026 21Shares yıl sonu hedefi 100.000 dolar Zirveden geri çekilme %50

21Shares, mevcut düzeltmenin yarılanma sonrası dönemlerde görülen tipik dalgalanmalara uyduğunu savunarak Bitcoin için 100.000 dolarlık yıl sonu hedefini koruyor.

Bölgesel genişleme ve denetim baskısı

Orta Doğu tarafında Bahreyn merkezli finans teknolojisi şirketi Infinios, stabilcoin ödemelerini bölgede yaygınlaştırmak için Circle ile stratejik anlaşma imzaladı. Circle, USDC stabilcoininin ihraççısı olarak dijital ödeme altyapısında öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.

Buna karşılık CoinEx, İran bağlantılı kuruluşların son birkaç yılda platform üzerinden milyarlarca dolarlık kripto varlık transferi yaptığı iddiasını içeren bir raporun ardından incelemelerin odağına girdi. Haberde, söz konusu akışların borsaya ilişkin soru işaretlerini artırdığı kaydedildi.

Şirket bilançoları ve Asya verileri

Zincir üstü veri ve analiz şirketi CryptoQuant, Strategy’nin Bitcoin alımlarında daha temkinli davranması gerekebileceği uyarısında bulundu. Habere göre artan temettü yükümlülükleri ve zayıflayan nakit rezervleri, Michael Saylor liderliğindeki şirketin finansal görünümü üzerinde baskı oluşturuyor.

Güney Kore’de kripto para ile gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri ise son üç yılda %380 arttı ve geleneksel bankaları geride bıraktı. Aynı dönemde teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan sert satış dalgasında borsanın %10’dan fazla gerilemesi, Asya piyasalarındaki kırılganlığa ilişkin endişeleri artırdı.

Diğer başlıklarda İngiltere Merkez Bankası’nın nihai çerçevede stabilcoin kurallarını yumuşatmayı önerdiği, Japonya Merkez Bankası’nın yapay zeka kaynaklı büyümeyi yükselen enerji maliyetleriyle birlikte izlediği ve Animoca Brands’in stabilcoin ödemeleri ile yapay zeka destekli ticareti büyütmek için AllScale’e yatırım yaptığı aktarıldı. Ayrıca Unicorn, Solana’ya topluluk öncülüğünde yapılan geçişin ardından yükselirken, MemeCore bu hafta %64’ten fazla değer kaybetti.