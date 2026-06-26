İspanya piyasa düzenleyicisi, MiCA için haziran sonu lisans süresini uzatmayacağını açıkladı

İspanya’nın finansal piyasalar düzenleyicisi, haziran sonunda dolacak MiCA süresi öncesinde lisans alamayan kripto şirketlerine ek süre ya da muafiyet tanınmayacağını doğruladı. Bu karar, Avrupa Birliği’nin yeni kripto varlık düzenleme çerçevesini daha da netleştirirken, kurallara uyum sağlamayan şirketlerin Avrupa pazarından çekilme sürecine girmesi gerekeceğine işaret etti.

İspanya’dan net mesaj

İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu olan CNMV’nin başkanı Carlos San Basilio, MiCA son tarihinin ardından istisna uygulanmayacağını söyledi. CNMV, İspanya sermaye piyasalarını denetleyen kurum olarak faaliyet gösteriyor. San Basilio, yetki alamayan şirketlerle yakın temasın sürdüğünü, bu şirketlerin faaliyetlerini düzenli biçimde sonlandırmasının hedeflendiğini aktardı.

CNMV Başkanı Carlos San Basilio, MiCA süresi dolduktan sonra istisna uygulanmayacağını, yetki almayan şirketlerle faaliyetlerin düzenli biçimde sonlandırılması için temasın sürdüğünü aktardı.

Bu yaklaşımın amacı, Avrupa Birliği genelinde yeni kurallar uygulanırken olası piyasa aksaklıklarını sınırlamak olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda üye ülkelerde dağınık halde bulunan ulusal uygulamaların yerine daha birleşik bir denetim düzeni kurulması hedefleniyor.

MiCA dönüm noktası olarak görülüyor

Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi olarak bilinen MiCA, Avrupa Birliği çapında ortak bir lisans sistemi getiriyor. Düzenleme, farklı ülke kurallarının yerini tek çerçeveye bırakmasını, gözetimin güçlenmesini, şeffaflığın artmasını ve yatırımcı korumasının desteklenmesini amaçlıyor. Kripto şirketleri için daha açık faaliyet standartları da bu yapının önemli parçaları arasında yer alıyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ihraççıları için hazırladığı ortak düzenleme çerçevesidir. Temel amacı, lisanslama kurallarını birlik genelinde uyumlu hale getirerek yatırımcı korumasını ve piyasa gözetimini güçlendirmektir.

Konu, özellikle büyük borsaların durumu nedeniyle daha görünür hale geldi. Haberde adı geçen Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Şirketin, Yunanistan’daki lisans başvurusunun sonuçsuz kalmasının ardından Avrupa Birliği içinde kalmak ve yeniden düzenleyici onay almak istediğini kamuoyuna açıkladığı belirtildi.

Denetimde müşteri varlıkları öne çıkıyor

San Basilio, Avrupa’da milyonlarca kullanıcıya hizmet veren platformların denetlenmesinin kendi içinde zorluklar barındırdığına dikkat çekti. Düzenleyiciler, şirketlerin müşteri varlıklarını ve nakitlerini yetkili kuruluşlara nasıl aktaracağını izliyor. Bu süreçte yatırımcı haklarının korunması temel öncelik olarak görülüyor.

MiCA son tarihinden sonra yetkisiz platformlar üzerinden yeni işlem başlatılamayacak, bu platformları kullanmayı sürdüren müşteriler ise MiCA kapsamındaki korumalardan yararlanamayacak.

MiCA takvimi kapsamında şirketlerden ayrıca çıkış planları sunmaları isteniyor. Bu planların, müşterilere sürecin nasıl işleyeceğini açık biçimde anlatması bekleniyor. İspanyol düzenleyici kurum da değişim döneminde yatırımcı çıkarlarının korunmasının öncelikli olmaya devam edeceğini yineledi.

Uygulama üye ülkelerin elinde

Kuralların uygulanması şu aşamada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin takdirinde bulunuyor. Bununla birlikte, gündemdeki bazı değişikliklerin ileride Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin yetkilerini artırabileceği belirtiliyor. Haziran sonundaki MiCA eşiği yaklaştıkça, kripto şirketlerinin Avrupa’da nasıl faaliyet göstereceği ve birlik genelinde tek tip düzenin ne ölçüde işleyeceği daha net ortaya çıkacak.