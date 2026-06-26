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Tether (USDT)

Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, Tether’in Bitcoin’i geride bırakabileceğini ve Bitcoin’in $10.000’a düşebileceğini öngörüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mike McGlone, Tether’in Bitcoin’i geride bırakabileceğini öngörüyor.
  • 📉 Analist, $BTC için düşüş senaryosunu koruyor ve hedefi $10.000 olarak veriyor.
  • 🔄 Tether kısa süre önce Ethereum’u piyasa değerinde geçerek ikinci sıraya çıktı.
  • 🛢️ McGlone, ABD hisse piyasasındaki olası düzeltmeyle WTI ham petrolün $40’a gerileyebileceğini düşünüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bloomberg Intelligence kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, dolar sabitli stabilcoin Tether’in küresel kripto para sıralamasında en üst basamağa çıkma yolunda ilerlediğini savundu. McGlone’a göre dolar bazlı stabilcoinlerin büyüyen hakimiyeti, kripto piyasasındaki güç dengesini yeniden şekillendiriyor.

İçindekiler
1 Tether için öne çıkan senaryo
2 Ethereum’u kısa süreli geçiş ve Bitcoin tahmini
3 Kripto dışına taşan zayıflık beklentisi

Tether için öne çıkan senaryo

McGlone, Tether’in yönetimi altındaki varlık büyüklüğünün mevcut eğilimle artmayı sürdürmesi halinde, bir noktada Bitcoin’i geride bırakmasının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Analiste göre bu senaryonun önündeki temel soru, kripto piyasasında uzun süredir devam eden Tether odaklı genişleme eğiliminin tersine dönüp dönmeyeceği.

Tecnolojinin güçlü olduğunu, ancak bu yapının temel katman olarak doları benimsediğini vurgulayan McGlone, bunun dedolarizasyon söylemleriyle çelişen bir tablo ortaya koyduğunu aktardı.

Tether, ABD dolarına 1:1 sabitlenmeyi hedefleyen ve kripto piyasasında en yaygın kullanılan stabilcoinlerden biri olarak öne çıkıyor. İşlem çiftlerinde, borsa transferlerinde ve zincir üstü likidite akışında yaygın kullanımı nedeniyle piyasa yapısında merkezi bir rol oynuyor.

Analist, gelir veya nakit akışı üreten gerçek varlıkları izleyen tokenların çoğalmasının, dayanak değeri daha belirsiz milyonlarca kripto varlığın uzun vadeli konumunu zorlayabileceğini de dile getirdi. Bu görüş, spekülatif nitelikteki tokenların sürdürülebilirliğine ilişkin daha geniş bir sorgulamaya işaret ediyor.

Ethereum’u kısa süreli geçiş ve Bitcoin tahmini

Tether, kısa süre önce piyasa değeri bakımından Ethereum’u geçerek geçici olarak ikinci sıraya yerleşmişti. McGlone, bu kez Tether’in Ethereum karşısındaki üstünlüğünün daha kalıcı olabileceğini düşünüyor.

McGlone, Tether’in Ethereum’u geride bırakmasının bu kez kalıcı hale gelebileceğine dikkat çekerken, Bitcoin için düşüş senaryosunu da koruyor.

McGlone, Bitcoin’e ilişkin olumsuz beklentisini yineleyerek fiyatın $10.000 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Analiste göre Bitcoin, sıfır faiz politikalarının ve olağanüstü likidite genişlemesinin damga vurduğu dönemde hızlı büyüdü. Bu nedenle benzer riskli varlıklarda borçluluğun çözülmesiyle bağlantılı daha sert bir düzeltme görülebilir.

Aşağıdaki veriler, McGlone’un değerlendirmesinde öne çıkan başlıkları özetliyor.

Varlık veya piyasaÖne çıkan görüşSeviye
TetherBitcoin’i geride bırakma ihtimaliBirincilik senaryosu
Tether ve EthereumKısa süreli sıra değişimiİkinci sıra
BitcoinDüşüş beklentisi$10.000
WTI ham petrolGeri çekilme tahminiVaril başına $40

Kripto dışına taşan zayıflık beklentisi

McGlone’un temkinli yaklaşımı yalnızca dijital varlıklarla sınırlı değil. Analist, küresel emtia ve hisse senedi piyasalarında da daha geniş çaplı bir düzeltme bekliyor. Bu çerçevede WTI tipi ham petrolün varil fiyatının $40 seviyesine doğru gerileyebileceğini öne sürdü.

Ona göre emtia tarafındaki olası düşüşün ana tetikleyicilerinden biri, ABD hisse senedi piyasasında yılın ikinci yarısında yaşanabilecek zayıflama olabilir. McGlone, düşük fiyatların kendi düzeltici etkisini yarattığı klasik döngünün bu süreçte yeniden devreye girebileceğini değerlendiriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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