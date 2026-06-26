Kayıt Banner
Ethereum (ETH)Kripto Para

Eski Ethereum Foundation yöneticisi, Ethereum ağının yeni finansman kurumlarını hızla oluşturması gerektiğini söyledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Eski bir Ethereum Foundation yöneticisi, ağın yeni finansman kurumlarını hızla kurması gerektiğini söyledi.
  • 💰 Trent Van Epps, Ethereum çekirdek geliştirmesinin yıllık yaklaşık 30 milyon dolar gerektirdiğini vurguladı.
  • 🔧 Van Epps’e göre $ETH etrafındaki tartışma bir varlık krizinden çok ortak altyapının nasıl finanse edileceği sorusuna dayanıyor.
  • 🌐 Önümüzdeki on yılda Ethereum yönetişiminin daha dağıtık bir yapıya kayması bekleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum ekosisteminde daha önce görev alan Trent Van Epps, ağın uzun vadeli merkeziyetsizlik stratejisinde kritik bir geçiş dönemine girdiğini söyledi. Van Epps’e göre tartışmanın odağında Ethereum’un varlığı değil, ortak altyapının gelecekte nasıl finanse edileceği yer alıyor.

İçindekiler
1 Foundation daha dar bir role çekiliyor
2 Yıllık 30 milyon dolarlık çekirdek geliştirme ihtiyacı
3 Rekabet üstünlüğü ve serbest faydalanıcı sorunu
4 Önümüzdeki dönemde yönetişim daha dağıtık olabilir

Foundation daha dar bir role çekiliyor

Van Epps, Ethereum Foundation’dan ayrılma kararını, kurumun yetki ve meşruiyeti daha geniş ekosisteme yaymayı amaçlayan yaklaşımını hızlandıracağının netleşmesine bağladı. Ona göre Foundation, gücü tek elde toplamak yerine merkezi rolünü bilinçli biçimde azaltıyor ve zamanla birden fazla bağımsız kurumun ekosistemi birlikte koordine etmesi hedefleniyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ağının araştırma, geliştirme ve ekosistem desteğinde önemli rol oynayan kar amacı gütmeyen bir yapı olarak biliniyor. Son dönemde kurumdaki yönetim değişiklikleri ve iş gücü azaltımı ise Ethereum’un gelecekteki yönetişim modeline ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Trent Van Epps’in değerlendirmesine göre Ethereum’un karşı karşıya olduğu başlıca sorun bir varlık krizi değil, kamusal fayda üreten altyapıyı finanse edecek yeni kurumların bulunması olarak öne çıkıyor.

Yıllık 30 milyon dolarlık çekirdek geliştirme ihtiyacı

Van Epps, çekirdek protokol geliştirmesinin yıllık yaklaşık 30 milyon dolar gerektirdiğini belirtti. Buna karşılık Ethereum Foundation hazinesinin zaman içinde kademeli olarak küçüldüğünü, dolayısıyla teknik ihtiyaçların değil bu ihtiyaçları karşılayacak kurumsal yapıların öne çıktığını savundu.

Onun aktardığına göre Protocol Guild girişimi, yaklaşık dört yılda Ethereum’un çekirdek geliştiricilerine yaklaşık 40 milyon dolar dağıttı. Ancak bu mekanizmanın tek başına daha geniş ekosistem finansmanının yerini doldurmasının yeterli olmayacağı görüşünü paylaştı.

Mini sözlük: Protocol Guild, Ethereum’un çekirdek protokolüne katkı veren geliştiricilere uzun vadeli destek sağlamak için oluşturulmuş bir finansman girişimidir. Kamusal fayda finansmanı ise doğrudan gelir üretmeyen ancak ağın güvenliği ve sürekliliği için gerekli ortak altyapının desteklenmesini ifade eder.

KalemVeri
Yıllık çekirdek geliştirme ihtiyacı$30 milyon
Protocol Guild dağıtımıYaklaşık 4 yılda $40 milyon

Rekabet üstünlüğü ve serbest faydalanıcı sorunu

Van Epps, finansman tartışmalarına rağmen Ethereum konusunda iyimserliğini korudu. Ağın merkeziyetsiz finans, stabilcoin mutabakatı ve EVM benimsenmesinde liderliğini sürdürdüğünü, bu ağ etkilerinin rakipler tarafından kolayca kopyalanamayacağını dile getirdi.

Buna karşın kısa vadede eşgüdüm sorunlarının sürebileceğini, yine de yeni kurumların ve büyük paydaşların ortak altyapıyı finanse etmek için devreye girebileceğini düşünüyor. Çözülmesi gereken temel engellerden biri olarak da serbest faydalanıcı sorununa dikkat çekti. Bu durum, şirketlerin paylaşılan altyapıdan yararlanmasına karşın bakım ve geliştirme maliyetine katkı sunmaması anlamına geliyor.

Van Epps, önümüzdeki on yılda Ethereum yönetişiminin daha dağıtık hale geleceğini, Ethereum Foundation’ın ise araştırma, ticarileşme ve ekosistem büyümesine odaklanan yeni yapılarla birlikte daha sınırlı bir rolde kalacağını öngörüyor.

Önümüzdeki dönemde yönetişim daha dağıtık olabilir

Van Epps’e göre Ethereum’un bir diğer ihtiyacı da ETH varlığına ilişkin daha güçlü bir savunuculuk dili ve token ile zincir üstü ekonomideki büyüme arasındaki bağı daha açık anlatan bir çerçeve oluşturulması. Uzun vadeli başarı ölçütünün ise daha geniş benimsenme olması gerektiğini, milyarlarca kullanıcının zamanla Ethereum ve Katman 2 ekosistemine erişebileceğini ifade etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

İspanya piyasa düzenleyicisi, MiCA için haziran sonu lisans süresini uzatmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, kuantum bilişim ve kuantum sonrası kriptografi için iki kararname imzaladı

Raoul Pal, küresel likiditedeki toparlanmanın kripto para piyasasına yeni girişleri desteklediğini açıkladı

Dört eski Ethereum cüzdanı, sekiz yıl sonra 33.623 ETH satarak 52,5 milyon dolar elde etti

Framework Ventures, dördüncü fonu için 400 milyon dolar topladı

MiCA Crypto Alliance, Frankencoin Association’ı üyeliğe kabul etti

Ethereum $1.584 ile $1.683 aralığındaki kritik desteği test ederken, $2.000 ve $1.000 seviyeleri yeniden öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, Tether’in Bitcoin’i geride bırakabileceğini ve Bitcoin’in $10.000’a düşebileceğini öngörüyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin son 24 saatte %3 düşerek 59.761 dolara geriledi, 1 Temmuz 2026 için 63.613 dolar hedefi korunuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin son 24 saatte %3 düşerek 59.761 dolara geriledi, 1 Temmuz 2026 için 63.613 dolar hedefi korunuyor
BITCOIN (BTC)
Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, Tether’in Bitcoin’i geride bırakabileceğini ve Bitcoin’in $10.000’a düşebileceğini öngörüyor
Tether (USDT)
İspanya piyasa düzenleyicisi, MiCA için haziran sonu lisans süresini uzatmayacağını açıkladı
Kripto Para
ABD Başkanı Donald Trump, kuantum bilişim ve kuantum sonrası kriptografi için iki kararname imzaladı
Kripto Para
Solana cephesinde çift kritik gelişme! %7,97’lik sıçramanın ardından piyasada neler konuşuluyor?
Solana (SOL)
Lost your password?