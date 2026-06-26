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BITCOIN (BTC)

Bitcoin son 24 saatte %3 düşerek 59.761 dolara geriledi, 1 Temmuz 2026 için 63.613 dolar hedefi korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin son 24 saatte %3 düşerek 59.761 dolara geriledi.
  • 📉 Son 30 günde $BTC %20,88 değer kaybetti ve piyasa duyarlılığı aşırı korku bölgesinde kaldı.
  • 📊 Buna rağmen 1 Temmuz 2026 için 63.613 dolar seviyesi kısa vadeli hedef olarak izleniyor.
  • 🧭 Piyasada 58.035 dolar destek, 61.772 dolar ise ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin yeniden satış baskısı altında kaldı. En büyük kripto para, son 24 saatte %3 değer kaybederek 59.761 dolara geriledi. Aynı dönemde genel kripto para piyasasındaki düşüş %1,32 ile daha sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Kısa vadeli hedef korunurken baskı sürüyor
2 Göstergeler karışık sinyaller veriyor

Kısa vadeli hedef korunurken baskı sürüyor

Mevcut tahminlere göre Bitcoin fiyatı 1 Temmuz 2026’ya kadar 63.613 dolara çıkabilir. Bu seviyeye ulaşılması halinde varlık, önümüzdeki beş günde %8,24 oranında yükseliş kaydetmiş olacak. Buna karşın son fiyat hareketi, kısa vadeli görünümde baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Son 30 günde Bitcoin %20,88 geriledi. Üç aylık performans da negatif seyrini korurken bu dönemdeki kayıp %9,78 oldu. Daha geniş zaman diliminde ise Bitcoin, bir yıl önce gördüğü 107.805 dolar seviyesine kıyasla %44,57 daha düşük işlem görüyor.

Mevcut tahminler, Bitcoin’in 1 Temmuz 2026’ya kadar 63.613 dolara yükselebileceğine işaret ediyor. Ancak piyasa genelinde zayıf görünüm kısa vadede etkisini koruyor.

Bitcoin, 6 Ekim 2025’te 126.025 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu zirvenin ardından fiyatlarda sert bir geri çekilme yaşandı. Mevcut döngüde görülen en yüksek seviye 60.470 dolar, en düşük seviye ise 58.186 dolar olarak kaydedildi.

GöstergeDeğer
Güncel fiyat59.761 dolar
24 saatlik değişim-%3
30 günlük değişim-%20,88
1 Temmuz 2026 hedefi63.613 dolar

Göstergeler karışık sinyaller veriyor

Piyasa göstergeleri genel olarak olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Takip edilen 33 göstergenin 29’u düşüş yönünde sinyal üretirken yalnızca dördü yükseliş beklentisini destekliyor. Bu nedenle genel görünüm şimdilik negatif kalıyor.

Yatırımcı güveni de zayıf seyrediyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 12 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, piyasada aşırı korku bulunduğunu gösteriyor ve yatırımcıların temkinli davrandığına işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 seviyesi zayıf görünüm, 70 seviyesi ise güçlü alım iştahı ile ilişkilendirilir.

Teknik göstergelerde ise daha dengeli bir görünüm öne çıkıyor. Bitcoin’in RSI değeri 30,70 seviyesinde yer alıyor. Bu veri, varlığın belirgin biçimde aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olmadığını gösteriyor. Bunun yanında Bitcoin, 50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu iki seviye, teknik analizde çoğu zaman yapıcı bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

33 göstergenin 29’u düşüş yönlü sinyal verirken yatırımcı duyarlılığı da aşırı korku bölgesinde kalıyor. Buna rağmen Bitcoin’in önemli hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi teknik görünümü tamamen tek yöne çevirmiyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 58.035, 56.242 ve 54.298 dolar destek seviyeleri olarak izleniyor. Yukarıda ise 61.772, 63.716 ve 65.509 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Önümüzdeki günlerde fiyatın bu eşiklere vereceği tepki, kısa vadeli yön açısından yakından takip edilecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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