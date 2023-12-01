Güncel Altcoin Analizi: Detaylı Ethereum Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2091 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Grafik Analizi

Dört saatlik Ethereum grafiğinde yükselen trend çizgisi dikkat çekiyor. Bu çizgide destek alan ETH fiyatı volatilite seviyesi yüksek hareketler nedeniyle sağlıklı bir formasyon yapısı oluşmasına engel olurken bu destek çizgisinin altında bar kapanışı olmaması özellikle vadeli işlem piyasasında yer alan yatırımcılar için bu destek çizgisi önemli ipuçları verecektir.

Ethereum için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2066 / 2021 ve 1982 dolar seviyeleridir. Özellikle 2066 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının kısa vadede satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır. 2021 dolar seviyesinin altında ise Ethereum fiyatı destek çizgisinde kırılım gerçekleşmesi ile ciddi bir ivme kaybedebilir.

Ethereum için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2093 / 2137 ve 2199 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlelerinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 2137 dolar seviyesinin üzerinde dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi ETH fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

ETH/BTC Grafik Analizi

ETH/BTC grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısında 9 Kasım yaşanan destek ve direnç kırılımları ise ilerleyen süreçte ayı ve boğa tuzağı olarak kalmış ve bu durum özellikle vadeli işlem piyasasında önemli likidasyonlara neden olmuştur. Son düzeltme hareketinde ise ETH/BTC seviyesi EMA 200 seviyesinin altında kalarak önemli bir desteğini kaybetmiş.

ETH/BTC için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,05366 / 0,05306 ve 0,05263 seviyeleridir. Özellikle 0,05366 seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi destek kırılımına neden olacaktır.

ETH/BTC için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,05419 / 0,05499 ve 0,05578 seviyeleridir. Özellikle 0,05499 seviyesini üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum’un Bitcoin karşısında değer kazanmasını sağlayacaktır.