Saylor, CLARITY Act başarısız olsa da Bitcoin büyümesinin süreceğini söyledi

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, ABD Senatosu’nda ilerleyemeyen CLARITY Act tasarısının Bitcoin‘in kurumsal ölçekte yayılmasını durdurmayacağını söyledi. Saylor, ABD’li düzenleyicilerin kripto varlıklara ilişkin kuralları ilerletmeyi sürdüreceğini, geleneksel bankaların da Bitcoin saklama, kredi ve diğer dijital varlık hizmetlerine daha güçlü şekilde yöneleceğini öngörüyor.

Senato oylaması ve ilk piyasa tepkisi

CLARITY Act, Senato’daki usul oylamasında 49’a karşı 50 oyla ilerleyemedi. Tasarının bir sonraki aşamaya geçebilmesi için 60 oy gerekiyordu. Bu sonuç, kripto sektörü için uzun süredir beklenen kapsamlı piyasa yapısı çerçevesinin şimdilik rafa kalkmasına yol açtı.

Oylamanın ardından Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 75 bin doların altına indi. Ancak Saylor, bu geri çekilmeyi daha geniş çerçevede değerlendirdi ve Bitcoin’in geleceğinin tek bir yasa paketine bağlı olmadığını savundu.

Michael Saylor, Senato oylamasının hemen ardından Bitcoin için gereken asıl netliğin zaten ortada olduğunu, tartışmanın daha çok ABD’nin düzenleyici çerçevesine ilişkin kaldığını vurguladı.

Düzenleyiciler geri adım atmıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins, oylama öncesinde kurumun kripto düzenlemelerini yasa çıkmasa da sürdürmek istediğini açıkladı. Atkins, özellikle kripto ihraçları, saklama hizmetleri ve transfer aracısı sistemlerinin modernizasyonunu öncelikler arasında gösterdi.

Bu yaklaşım, kapsamlı bir kongre düzenlemesi beklenmeden de piyasada adım adım kural inşasının sürebileceğine işaret ediyor. Saylor’ın değerlendirmesi de bu noktada öne çıkıyor. Ona göre asıl dikkat edilmesi gereken başlık, bankacılık sisteminin Bitcoin’e daha fazla yaklaşması.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda tuttuğu yüksek Bitcoin miktarıyla bilinen ABD merkezli bir yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle şirket yönetiminin düzenleme ve kurumsal talebe ilişkin görüşleri piyasada yakından izleniyor.

Bankaların rolü büyüyebilir

Saylor, tek ve geniş kapsamlı bir kripto yasası çıkmasa bile mevcut finansal kurumlar üzerinden benimsenmenin sürebileceğini düşünüyor. Düzenleyicilerin saklama ve benzeri hizmetler için kurallar oluşturmasıyla birlikte bankaların dijital varlık alanındaki faaliyetlerini artırabileceği belirtiliyor.

Son dönemdeki düzenleyici gelişmeler de dijital varlıkların geleneksel finansal hizmetlere daha fazla entegre edilmesine odaklanıyor. Saklama, alım satım ve kredi ürünleri bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Banka saklama hizmetlerinin yaygınlaşması, kurumsal yatırımcılar ile yüksek varlıklı müşterilerin Bitcoin’i halihazırda çalıştıkları finans kuruluşları üzerinden tutmasını kolaylaştırabilir.

Paul Atkins, kripto alanındaki kural çalışmalarının durmayacağını, saklama ve ihraç dahil çeşitli başlıklarda düzenleyici sürecin devam edeceğini açıkladı.

Bitcoin teminatlı kredi ürünleri de bu entegrasyonu bir adım ileri taşıyabilir. Böyle bir yapı, BTC’nin yalnızca cüzdanda tutulan bir yatırım aracı olmasının ötesine geçerek teminat olarak kullanılmasına imkan verebilir. Saylor da aylardır Bitcoin’in geleceğinin CLARITY Act’e bağlı olmadığını savunuyor.

Tasarıdaki başarısızlık, kapsamlı kripto mevzuatını geciktirebilir. Buna karşın bu durum, düzenleyicilerin tek tek kurallar geliştirmesini ya da bankaların kripto işlerini büyütmesini doğrudan engellemiş görünmüyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden birini yöneten Saylor için asıl hikaye de bu başlıkta şekilleniyor.