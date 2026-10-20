Kevin O’Leary, stabilcoinleri kriptoda en güvenli alan olarak tanımladı

ABD’li yatırımcı Kevin O’Leary, kripto varlıkları oynaklık, düzenleme ve benimsenme ölçütlerine göre sınıflandırırken stabilcoinleri sektörün şu an için en güvenli bölümü olarak değerlendirdi. O’Leary, Bitcoin‘in ise daha yüksek oynaklık taşıyan ve spekülatif niteliğini koruyan ayrı bir kategoride durduğunu söyledi.

Stabilcoinler için düzenleme vurgusu

O’Leary, ABD’de ödeme amaçlı stabilcoinlere federal çerçeve getiren GENIUS Act nedeniyle bu varlıkların diğer kripto paralara kıyasla daha net kurallara tabi olduğunu belirtti. Temmuz 2025’te yürürlüğe giren yasa, kapsama giren ihraççıların uygun likit varlıklardan oluşan rezerv tutmasını zorunlu kılıyor.

Kevin O’Leary, stabilcoinlerin mevcut tabloda en güvenli alan olduğunu, bunun da büyük ölçüde ABD’deki yeni federal düzenlemelerden kaynaklandığını vurguladı.

Buna karşın stabilcoinlerin tamamen risksiz olduğu yönünde bir çerçeve çizilmedi. Bu varlıklardaki güvenlik algısı, rezervlerin niteliğine, ihraççının yapısına ve geri ödeme koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolayısıyla fiyat istikrarı hedefi, tek başına mutlak güvence anlamına gelmiyor.

Bitcoin için spekülatif varlık değerlendirmesi

O’Leary, Bitcoin’i ayrı bir başlık altında ele alarak lider kripto paranın çok daha sert fiyat hareketlerine açık olduğunu ifade etti. Kurumsal benimsenmenin ise düzenleme cephesindeki belirsizlikler nedeniyle henüz tam anlamıyla hız kazanmadığını kaydetti.

O’Leary, Bitcoin’in daha fazla risk taşıdığını ve çok daha oynak seyrettiğini, bu nedenle spekülatif varlık niteliğinin sürdüğünü belirtiyor.

Bu değerlendirmede, henüz yasalaşmayan CLARITY Act de önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Söz konusu tasarı, eylülde Senato’da yeterli desteği alamadı. Bu gelişme, ABD’de daha geniş kripto piyasasını kapsayacak düzenleyici netliğin kısa vadede sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Ethereum ve tokenlar için benimsenme ölçütü

O’Leary, Ethereum ve diğer blokzincir tokenlarını değerlendirirken teknolojik kullanım alanına odaklandı. Bu varlıkların geleceğinde temel belirleyicinin fiyat hareketinden çok gerçek kullanım ve kurumsal benimsenme olacağı görüşünü dile getirdi. Ona göre blokzincir tabanlı tokenlar, kurumsal yazılım dünyasına benzer biçimde kullanım yaygınlaştıkça daha somut bir konum kazanabilir.

Piyasanın farklı katmanlarını izleme gereği, özellikle yüksek oynaklığın görüldüğü alanlarda daha da belirginleşiyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

O’Leary’nin çerçevesi, kripto piyasasında tek tip risk değerlendirmesinin yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Stabilcoinler düzenleyici netlik nedeniyle daha savunmacı bir konumda bulunurken, Bitcoin yüksek oynaklığıyla ayrışıyor. Ethereum ve benzeri tokenlarda ise asıl belirleyici unsurun kullanımın ne ölçüde yaygınlaşacağı olduğu görülüyor.