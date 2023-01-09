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7 Aydır Bugün Bekleniyordu! Bitcoin ve Kripto Paralara Dikkat!

7 ay sonra bir ilk gerçekleşiyor. Kripto para yatırımcıları bu seviyeyi beklemeli.
19:30
9 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarının bugünlerde yüzü gülüyor. BTC fiyatı uzun bir aranın ardından yeniden 17.000 doların üzerinde. Dünkü günlük kapanış da 17.000 doların üzerindeydi ve eğer 17.300 dolar üzerinde kalıcılık elde edilirse kripto paralarda daha ciddi yükselişlerin başladığını görebiliriz. Peki 7 aydır beklenen neydi?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Nasdaq güne %2 artışla devam ediyor. Bitcoin 17.300 seviyesini zorluyor ve dolar endeksi tam 7 ay sonra yeniden 103 seviyesine düştü. ABD doları artık agresif faiz artışlarından önceki döneme doğru yolculuğa hazır olabilir. Yarın akşam Powell eğer önceki aylara benzer aşırı şahin bir duruş sergilemezse bu durum piyasalar için dibin bulunduğuna işaret kabul edilecek. Fakat tam tersi olursa son hareket bir boğa tuzağından öteye gitmeyecek. Şimdilik piyasada aşırı iyimserlik hakim ve önümüzdeki 24 saat boyunca bunun devam etmesi halinde GALA Coin’e benzer altcoin yükselişleri görebiliriz.

Kral kripto para biriminin yükselişi dominasyon düşüşüyle eş zamanlı geldiği için altcoinler bundan faydalanabiliyor. Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 850 milyar doları aştı. Bitcoin son 7 günde %3 artış yaşarken Ethereum ve diğerleri %8’i aşan kazançlar gördü. Dolar endeksindeki zayıflama risk piyasalarındaki yükselişin temelini oluşturuyor.

Kripto Paralar Dikkat

Geçen haftanın sonunda ABD borsalarında kaydedilen güçlü performansın ardından, Bitcoin’in günlük işlem seansı yaklaşık bir ay sonra ilk kez Pazar günü 17.000 doların üzerinde kapandı. CryptoQuant tarafından edinilen bilgilere göre, azalan sayıda yatırımcı Bitcoin varlıklarını satarken zarar ediyor. Bu durum, Bitcoin için ASOPR’nin (Düzeltilmiş Çıktı Kâr Oranı) 0,99 değerine ulaşmasının ardından geldi. Bir ayı piyasasında, ASOPR için 1 değeri, önemli bir direnç noktası olarak işlev görür. ASOPR, öngörülen bir zaman diliminde (bir saatten uzun süreli) harcanan kârlı çıktıların oranını ölçer. Değer 1’in üzerine çıktıkça kâr amacıyla satış yapan yatırımcı sayısı artar. Değer 1’den küçük olduğunda, daha fazla yatırımcının zararına satış yaptığı anlamına gelir.

Bununla birlikte, ünlü kripto analisti Sulivan tarafından paylaşılan bir başka veri noktasına göre, Bitcoin (BTC) fiyatı 20.000-22.000 dolara ulaşırsa, S2F yeşil bölgesine (aşağıda gösterildiği gibi) girecek ve bu da başka bir ani satışa neden olabilir. Sulivan ayrıca, ABD TÜFE istatistiklerinin genel tahminlerden daha iyi çıkması halinde bu hafta içinde böyle bir artışın gerçekleşebileceğini belirtti. Pazar günü belirttiğimiz gibi Perşembe günü bu veriler açıklanacak. Kripto paralarda ani yükseliş hareketlerine hazırlıklı olunmalı.

Diğer bir kripto para analisti CryptoGodJohn ise 17.600 dolar seviyesinin Bitcoin fiyatı için çok önemli olduğuna inanıyor. Önde gelen kripto para birimi bu seviyeyi aşarsa analiste göre 20.000 doları görebilir.

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