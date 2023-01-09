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  •   Zilliqa Alev Alev! Zilliqa Coin Yorumları: ZIL Coin Alınır mı?

Zilliqa Alev Alev! Zilliqa Coin Yorumları: ZIL Coin Alınır mı?

Gala, Solana, Optimism, Cardano ve Ankr Protocol gibi diğer kripto paralarla birlikte çift haneli yükselen Zilliqa coin yorumları neler, ZIL coin alınır mı? Gelin daha yakından bakalım.
20:35
9 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Zilliqa coin, kripto paraların güçlü bir geri dönüş yapmasıyla adeta derin uykusundan uyandı. Ağın coin’i olan ZIL, 24 Kasım’dan bu yana en yüksek nokta olan 0,023 dolara yükseldi. Bu altcoin’in 2022’deki en düşük seviyesinden yüzde 55’in üzerinde yükseldiği anlamına geliyor. Gala, Solana, Optimism, Cardano ve Ankr Protocol gibi diğer kripto paralar da de çift haneli yükselişlerle karşı karşıya. Peki, Zilliqa coin yorumları ne söylüyor, ZIL coin alınır mı, Zilliqa fiyatı için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalım.

Zilliqa Coin Yorumları

Zilliqa, Blockchain endüstrisinde önemli bir rol oynayan lider bir Blockchain projesidir. Aslında sektörde adı duyulmamış bir kahraman çünkü sektöre sharding olarak bilinen bir teknolojiyi getirdi. Sharding başka bir deyişle parçalama, ağın hızını artırmak amacıyla blokları daha küçük parçalara ayırarak Blockchain’in verimini artıran bir teknolojidir. Elrond ve Polkadot gibi sektörün önde gelen Blockchain’lerin bazıları tarafından benimsenmiştir. Ethereum da 2023 yılında parçalamayı uygulamaya koyacak.

Zilliqa coin fiyatı son birkaç gün içinde iyi bir performans gösterdi. Altcoin’in son birkaç gün içinde neden güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğu tam net değil. Muhtemel bir neden olarak geliştiricilerin ağı EVM uyumlu hale getirmek için çalışıyor olmaları gösterilebilir. Geliştiriciler, Aralık ayında Zilliqa test ağındaki (testnet) özellikleri kullanıma açtı ve tam entegrasyonun yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. Bu, ağın artık çok zincirli uygulamalara açılacağı anlamına geliyor. Ayrıca kullanıcıların MetaMask cüzdanlarını ağa bağlamalarına da imkan tanıyacak.

Zilliqa’nın EVM uyumluluğunun en önemli faydası, kullanıcıların Solidity, Truffle ve Hardhat gibi popüler yazılım dillerini kullanarak dApp’ler (merkeziyetsiz uygulamalar) oluşturmaya başlayabilecek olmaları.

Zilliqa fiyatının yükselmesini sağlayan bir diğer katalizörü ise altcoin’in sosyal medyada popülerlik kazanmış olması. LunarCrush’a göre, ZIL’in altrank’ı önemli ölçüde toparlandı ve bir numaraya doğru ilerliyor. Bu sıralamadaki yükseliş ağırlıklı olarak ağın yaklaşmakta olan EVM uyumluluğuyla ilişkilendirilebilir. Zilliqa’daki yükseliş ayrıca ABD’den gelen son istihdam verilerinin ABD doları endeksini (DXY) düşürmesiyle de ilişkilendiriliyor.

ZIL Coin Alınır mı?

Dört saatlik ZIL coin grafiği, altcoin’in EVM uyumluluğuna ilişkin umutların artmasıyla son birkaç gündür güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. ZIL, 5 Aralık’taki en yüksek noktası olan 0,023 dolardaki önemli direnç noktasına ulaştı. ZIL coin tüm hareketli ortalamaların üzerine çıkarken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesinin üzerine çıktı.

Bu nedenle, Zilliqa için görünüm hafif yükselişe işaret ediyor. Bu yükseliş senaryosu gerçekleşerek devam edecek olursa, izlenecek bir sonraki kilit direnç noktası 0,03 dolar seviyesi olacak. Fiyatın 0,020 dolardaki desteğin altına düşmesi ise yükseliş senaryosunun geçersiz kılınması anlamına gelecek.

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