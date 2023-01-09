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Dün yaptığı tahminle Solana fiyatındaki yükselişi bir analist önceden bilgi. Bunu dün paylaşmıştık. Dün yaptığımız paylaşım sırasında Solana henüz 13 dolar seviyelerinde geziniyordu. Popüler bir analist ise fiyatın yakın zamanda daha fazla yükselebileceğini söyledi. Peki analistin görüşüne göre Solana yatırımcılarının bir sonraki durağı ne olacak?

Solana Neden Yükseliyor?

Günler önce Vitalik Buterin’in verdiği mesajı dikkate alanlar bugün %100 kazanç elde etti. SOL Coin henüz 8 dolar seviyelerindeyken Ethereum kurucusu “para babaları gitti” diyerek yükselişin yeniden başlayabileceğini söylemişti. Bugünse SOL Coin fiyatı 16,65 doların üzerine çıktı. Yani Buterin’i dinleyenler paralarını ikiye katladı.

Öte yandan dün popüler bir analist olan Inmortal artık Solana için düşüşün bittiğini söylemişti. O kısa vadede ciddi bir yükselişi müjdeledi. Ardından Solana bugün 16 doları aştı. Analistin yaptığı tahminlere göre fiyat mart ayı bitmeden 20 doları görecek. Üstelik 10 doların altını fırsat olarak gören yatırımcılar Solana cephesindeki satış baskısını da önemli ölçüde hafifletti. Yükselişin devam ettiği senaryoda yatırımcıların panik olması için fiyatı mevcut seviyeden ani çift haneli düşüşler yaşaması gerekiyor. En azından Solana fiyat tahmini için konuşan analist böyle düşünüyor.

Solana Yorum

Bitcoin son on gün içinde istikrarlı bir şekilde yukarı doğru ilerledi. Fiyatın 16.400 dolara düşüşünü yavaş ama istikrarlı bir yükseliş izledi. Son işlem saatlerinde BTC’nin 17 bin doları aştığı görüldü, ancak 17.300 ve 17.600 dolar seviyeleri bu yükselişi sınırlandırabilir. Solana özelinde bazı güzel gelişmeler var. Aktif cüzdan sayısı önemli bir oranda arttı ve geliştirme faaliyetlerinde de bir artış kaydedildi. Yine de, Açık Faiz’e göre piyasaya akan sermaye eksikliği boğalara bir duraklama verebilir.

Solana önceki aralığın en yüksek seviyelerini aştı ve ivme yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Yine de bu kazançlar uzun vadeli bir trendi temsil etmiyor. Bunun yerine, aylarca süren düşüş baskısına şiddetli bir tepki olabilir. Piyasa likiditeden etkilenir ve Aralık ayına kadar geçen haftalarda çok sayıda açığa satış yapan olması, yukarıdaki likiditenin avlanabileceği anlamına geliyordu. Önceki günlerde “açığa satış yapanların” ağlayabileceği altcoinler diye bir liste paylaşmış farklı analistin Sol Coin ve LDO gibi altcoinler için yükseliş beklediğini altını çizmiştik.

Bundan sonrası için OI durgun olduğundan dolayı kısa süreli bir geri çekilme yaşanabilir. SOL Coin yatırımcılarının özellikle yarın Powell konuşurken ani hareketlere hazırlıklı olması gerekir.