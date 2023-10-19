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Bitcoin’de Bu 2 Rakam İlk Kez Verildi! Matrixport’tan 2 Sürpriz Tahmin!

Özet

  • Matrixport, SEC'in BlackRock'un spot Bitcoin ETF'sini onaylaması halinde Bitcoin'in fiyatının 42 bin dolara yükseleceğini tahmin ediyor.
  • Şirket, en iyimser tahminle 50 milyar dolarlık para girişi ile Bitcoin'in 56 bin dolara ulamasını bekliyor.
  • Şu anki fiyatlarla bu iki tahmin BTC'de sırasıyla yüzde 47,78 ile yüzde 97,05 oranında artışa karşılık geliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:55
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 2024’ün ortasına kadar bir spot Bitcoin ETF’sine onay vereceği beklentisi, kripto para yatırımcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Piyasa uzmanları, özellikle SEC’in dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın ETF başvurusuna yeşil ışık yakmasından sonra Bitcoin‘in (BTC) fiyatını ne kadar yükseltebileceğini değerlendiriyor.

Matrixport: Bitcoin Spot ETF Onayıyla 56 Bin Dolara Kadar Yükselebilir

Kripto finans hizmetleri şirketi Matrixport, son araştırmasında SEC’in BlackRock’un spot Bitcoin ETF’sini onaylaması halinde BTC’nin fiyatının 42 bin dolara kadar yükselebileceğini belirtti. Matrixport ayrıca spot Bitcoin ETF’sinin onaylanmasının etkisiyle en iyimser tahminle 50 milyar dolarlık para girişi ile Bitcoin’in fiyatının 56 bin dolara kadar yükselme potansiyeli olduğunu da ekledi.

Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 0,16 artışla 28 bin 419 dolar civarında işlem görmekte. Matrixport’un iki tahmini güncel fiyatlarla BTC‘de sırasıyla yüzde 47,78 ve yüzde 97,05 oranında bir artışa karşılık geliyor.

Onay İçin Bekleyen Spot Bitcoin ETF’leri

ABD’li federal düzenleyici SEC‘in önünde şu anda onay için bekleyen 12 spot Bitcoin ETF’si bulunuyor. Onay bekleyen ETF ihraççıları arasında Grayscale, 21Shares & ARK, BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco & Galaxy, Fidelity, Valkyrie, Global X, Hashdex ve Franklin var.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas ve James Seyffart, SEC’in söz konusu ihraççılardan en az birinin spot Bitcoin ETF’si başvurusuna onay vermesi ihtimalini son olarak yüzde 90’a çıkardı. İhtimaldeki artış 21Shares & ARK’ın ABD’li SEC’in talebi üzerine spot Bitcoin ETF başvurusunu güncellemesinin ardından geldi.

Analistler SEC’in 10 Ocak’a kadar bir spot Bitcoin ETF’sine onay vermesini bekliyor. Spot Bitcoin ETF’si başvurularındaki son güncellemeler, SEC’in ETF’ler için yapıcı bir süreç yürüttüğüne işaret ediyor. 21Shares & ARK ETF başvurusunda yaptıkları güncellemede risk açıklamaları, yeni dil ve daha fazla bağlam hakkında beş sayfa eklendi.

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