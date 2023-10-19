  Ünlü Analist Bitcoin’de 2024’ü İşaret Etti ve Ekledi: 200.000 Dolar Olacak ve Bu Seviyede Çıkacağım!

Bitcoin‘de (BTC) geçtiğimiz günlerde ETF onayına dair yanlış bilgi paylaşımı fiyat rallisini tetikledi ve fiyat 30.000 doların üzerine yükseldi. Bunun ardından haber yalanlandı ve hızlı bir düşüş yaşandı. Tüm bunlara rağmen yatırımcıların BTC fiyatının 28.000 doların üzerinde konsolide olmasını sağladı. Bitcoin’in belirli bir düzen içerisinde hareket etmesi halinde önümüzdeki birkaç ay içerisinde beklenilenden daha iyi performans göstermesi de mümkün olabilir ve fiyatı sanılandan daha yüksek seviyelere yükselebilir.

Analistin Bitcoin Fiyat Tahmini

CoinsKid isimli kripto para analisti, 18 Ekim tarihinde bir YouTube videosu paylaştı. Bitcoin’in Eylül ayındaki güçlü performansına vurgu yapan analist, 2024 yılında yaşanılabilecek bir fiyat patlamasını işaret etti ve ekledi:

Benim için büyük bir dürtüsel hareketin gerçek zirvesi Nisan 2021’deydi. (…) O zamandan beri, daha büyük bir döngünün düzeltici aşamasındayız ve bence bu döngü kabaca önümüzdeki yıl sona erecek gibi görünüyor.

Analist ayrıca, Bitcoin’in en son 2016 yılında görülen Eylül ayı olumlu görüntüsünü işaret etti ve bu Eylül ayının bir önceki döngü patlamasından bu yana tek olumlu getiri olduğunu söyledi ve ekledi:

Veriler şu anda Bitcoin için önümüzdeki yıl bir patlama zirvesine baktığımızı gösteriyor. (…) Bu beni şaşırtmaz ve diğer pek çok grafik çok uzun zamandır sahip olduğum teorime güven katıyor.

Bitcoin Fiyatı Kaç Dolar?

Hatırlatmak gerekirse, ‘patlama tepesi’ diye ifade edilen nokta, hacimde yaşanan ani bir yükselişin ardından gelen fiyat ve hacmin keskin düşüşünü gösteren bir grafik modeli olarak tanımlanır. Buna bağlı olarak kripto para analisti, Bitcoin’in öngörülen 200.000 dolara ulaşmasının ardından yaşanabilecek büyük bir ayı piyasasını işaret ediyor ve bu yüzden 200.000 dolar seviyelerinde çıkış yapmayı planlıyor.

Yazım saati itibariyle Bitcoin’in fiyatı 28.544 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu fiyat günlük grafiklerde %0.79 gibi mütevazi bir yükselişe işaret ediyordu. Alınan son verilere göre BTC fiyatında geçen hafta %6,01’lik bir yükseliş yaşandı. Bu yükseliş aylık olarak incelendiğinde ise %4,98’lik bir artışı işaret ediyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.