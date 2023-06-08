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2023 yılının en kaotik haftasını yaşıyoruz ve makro cephede hiçbir kayda değer gelişme yok. Gündemi SEC belirledi. Diğer taraftan hacimler halen olması gereken seviyenin altında ve yatırımcı ilgisi zayıf. Bitcoin fiyatındaki volatilitede ise kayda değer hareketlenmeler görüyor. Peki yarın Bitcoin kaç dolar olacak?

Bitcoin Neden Yükselmiyor?

Bitcoin‘in fiyatı, 6 Haziran’da 27.400 dolar direncinin başarısız bir şekilde tekrar test edilmesinin ardından gücünü kaybetti. Yatırımcıların SEC nedeniyle duydukları endişe net biçimde görülüyor. Her iki borsa da lisanslı broker olarak kayıt yaptırmamak ve kayıtsız menkul kıymetler sunmak da dahil olmak üzere birçok suçtan dava ediliyor.

Blockchain Association CEO’su Kristin Smith’e göre SEC, resmi kural koyma süreçlerini atlatmaya ve halkın katılımını reddetmeye çalışıyor. Bu arada Insider Intelligence kripto analisti Will Paige, SEC’in amacının düzenleyici bir çerçevenin yokluğunda uygulama yoluyla alanı denetlemek olduğunu söyledi.

Bu eleştiriler, yatırımcıların 13 Haziran’da yapılması planlanan ABD Finansal Hizmetler Komitesi oturumunda neden umutlarını koruyor olabileceklerini açıklıyor. SEC’in aşırıya kaçma potansiyeli, ABD yasama organı da dahil olmak üzere birçok kez dalgalanmalara neden oldu. Örneğin Senatör Bill Hagerty, SEC’deki düzenleyicilerin “rollerini silahlandırdıklarını” belirtti ve SEC Başkanı Gary Gensler’i sert biçimde eleştirdi.

SEC nedeniyle baskı gören piyasalar siyasilerin devreye girmesiyle dengelenebilir. Ancak bu süreye kadar kripto paralar üzerinde baskı devam edecek gibi görünüyor.

Bitcoin Kaç Dolar Olur?

Bitcoin fiyatı 26.556 dolar desteğini korumaya çalışıyor ancak şimdilik başarıya ulaşmış değil. Yarın 670 milyon dolarlık haftalık opsiyonların sona ereceği göz önünde bulundurursak bu mücadele bir süre daha başarılı olamayabilir. Boğalar opsiyonlarda 27.000 dolar üstünü yoğun talep bölgesine dönüştürmüştü. Bu traderlar Bitcoin fiyatının 25 Mayıs ile 29 Mayıs arasında %9 değer kazanarak 28.000 dolar direncini test etmesinin ardından aşırı iyimserliğe kapıldı.

Bitcoin opsiyonları kral kripto para biriminin yarın 26.000 doların altına düşebileceğini söylüyor. Davanın ilk şoku atlatıldı ve altcoinler kral kripto para biriminden daha büyük kayıplar yaşadı. Bu aşamada altcoin yatırımcılarının devam eden paniği de BTC cephesinde düşüşün devam edebileceğine işaret ediyor.