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Top Sesleri Mi Trompetler Mi? Rothschild 1810’da Söylemişti! Kripto Para Yatırımcıları Neyi Takip Ediyor?

Özet

  • Rothschild'ın "top sesiyle al, trompet sesiyle sat" stratejisi kullanılılıyor.
  • Altcoin'lerdeki RSI ısı haritası, aşırı satım sinyalleri veriyor.
  • Büyük altcoin'lerin bazıları aşırı satış bölgesinde bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:50
19 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Nathan Rothschild 1810 yılında ilginç bir yoruma imza atmış ve yatırımcılar için “top sesiyle al, trompet sesiyle sat” şeklinde bir çıkarım yapmıştır. Rothschild’ın çıkarımını benimseyen ünlü yatırımcılar, bir yatırım yapmak konusunda en iyi zamanın, piyasa tarafından aşırı satımın gerçekleştiği zamanları tercih ediyorlar. Bu doğrultuda satın alım işleminde fiyatın düştüğü zamanın en uygun olduğuna inanıyorlar.

Altcoin’ler ve Piyasanın Genel Durumu

Rothschild’ın ortaya çıkardığı düşünceye istinaden yapılan araştırmada, 19 Ekim tarihli CoinGlass’a ait haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) ısı haritası incelendi. En iyi kripto para birimlerinin çoğu bahsedilen aşırı satış sinyallerine sahipti.

Bu duruma bakıldığında kripto para piyasasındaki yeni pozisyonlara sahip olmak veya elindeki pozisyonlara ekleme yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat olarak yorumlanabilir. Ancak, bunun dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

CoinGlass analizi kritik bir noktayı işaret etti. Özellikle 7 haftalık zaman dilimi incelendiğinde, aşırı satış ve ortalama sınırını işaret eden 33,28’lik ortalama haftalık RSI seviyesini gösteriyordu. Ortalama diye belirtilen seviye, fiyat hareketinin genellikle iyi bir alım fırsatı olmasındansa düşüş eğiliminin devam ettiğine işaret eder.

Kripto Paralarda Son Durum

İlginç bir şekilde, Ethereum (ETH), BNB Chain (BNB), Arbitrum (ARB), Ethereum Classic (ETC), Axie Infinity (AXS), Dash (DASH), Uniswap (UNI), Aptos (APT) gibi piyasa değerleri rakiplerine göre yüksek olan ünlü ve en iyi kripto para birimlerinden bazılarını ‘aşırı satım’ aralığında bulunuyordu.

Bazı altcoin’ler yaşanan olumsuz haberlerle birlikte düşüş yaşadı bunun yanı sıra fiyatı etkileyebilecek başka haberler de yatırımcılarla paylaşıldı. Buna örnek olarak geçen hafta Axie Infinity projesinde 20 Ekim’de gerçekleşmesi beklenen kilit açılışı gösterilebilir.

Teknik analizde yer alan her durumda olduğu gibi, yatırımcılar yatırımlarını sadece bu verilere dayandırılmamalı. Bunun yanı sıra, kripto trader’ları ve değer yatırımcıları, “topların” mı yoksa “trompetlerin” mi çalacağına dikkat edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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