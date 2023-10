  Fed Başkanı Konuşmadan Önce Kripto Paralar Harekelendi, İşte Bilmeniz Gerekenler

Powell yaklaşık 1 saat içinde konuşmaya başlayacak ve yapacağı açıklamalar son gelen verilerin ardından önemli. Üstelik Ortadoğu’da artan gerilim bugün yapılacak yorumların önemini artırıyor. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.800 doları zorluyordu. Altcoinler ise BTC’nin kararsız seyrinden şüpheli şekilde büyük ölçüde yerinde sayıyor.

Fed Başkanı Açıklamaları

Yaklaşık 1 saat içinde başlayan konuşmaya dair detaylar ayrıca paylaşacağız. New York Ekonomi Kulübü’nde konuşma yapacak olan Powell anormal piyasa ortamında herkesin ilgi odağı haline geldi. ABD on yıllık tahvil getirilerinin 2007’den bu yana en yüksek seviyede olması, 30 yıllık sabit faizli ev kredilerinin %8’e dayanması artık bir şeylerin sonuna gelmiş olma ihtimalimizi vurguluyor. Her zirvenin bir dönüşü vardır.

Varlık yönetimi gurusu Lawrence “Larry” Lepard bugün şunları söyledi;

“Tahvil bozgununun devam etmesine izin veremezler. Powell, ABD Tahvil piyasasında büyük bir ralliye neden olacak çok güvercin bir şey söylemenin veya yapmanın eşiğinde.”

1 Kasım Faiz Beklentisi

FedWatch verilerine göre %88 ihtimalle faizler yine sabit bırakılacak. CNBC’nin “Squawk Box” bölümünde konuşan ekonomist Mohamed El-Erian faizlerin daha fazla yükselemeyeceğinden emin açıklamalarda bulundu.

“Şu anda verilecek mesaj Fed’in işi bitti, işimiz bitti şeklinde olacak. Mesaj bu olmalı. Bunu verir mi vermez mi, bilmiyorum.”

Crypto Tony önümüzdeki saatlerde 29.000 doların aşılmasının önemli bir güç işareti olacağını söyledi. Birkaç hafta öncesine kadar uzmanların ittifak ettiği şey 28.800 dolar üstü kapanışların 32.000 doları hedefleyebileceği yönündeydi. BTC henüz bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapamadı.

Bugün gelecek açıklamalar 1 Kasım konuşmasının da provası gibi olacağı için yatırımcılar yakından takip etmeli. Eğer Powell az sayıda uzmanın beklediği gibi zirveye ulaşan göstergeleri dengelemek için güvercin açıklamalar yaparsa bu kriptoda çarpan etkisi oluşturabilir.

ETF onaylarının arifesindeyken Fed’in yumuşaması kripto para yatırımcıları için son derece pozitif bir gelişme olacaktır. Diğer taraftan Biden’ın İsrail’e 100 milyar dolarlık yardım için onay almaya çalışması da unutulmamalı. Fed önden yüklemeleri faizlerle enflasyonu dizginledi ancak bundan sonraki süreçte sınırları daha fazla zorlaması ABD’ye ciddi zarar verebilir.

Faizler bu denli artmışken tahvil iskontoları ne durumda? Bankaların ne kadarlık bölümü realize edilmemiş zararların üzerine oturuyor? Ve daha fazla soru Powell’ın aklını kurcalamalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.