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Avrupalı Kripto Para Borsasından Önemli Adım: MiCA Düzenlemelerinde Sona Gelindi

Özet

  • Viyana merkezli kripto para borsası BitPanda, Norveç'te lisans aldı.
  • Borsa, bu lisansı alan ilk yabancı kuruluşlardan biri oldu.
  • BitPanda, AB'de birçok ülkeden lisans alarak MiCA düzenlemeleri için emin adımlar atıyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:50
19 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Avrupa’nın en büyük kripto borsalarından biri olan Viyana merkezli BitPanda’dan önemli bir adım geldi. 19 Ekim’de şirketin resmi X hesabından yapılan duyuruya göre borsa Norveç’te kripto varlık hizmeti sağlayıcısı lisansı aldı. Bu adım ile birlikte BitPanda, Norveç’ye bu lisansı alan ilk yabancı kuruluşlardan biri oldu.

BitPanda’dan Önemli Adım

BitPanda’nın Avusturya, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve İsveç gibi bir dizi Avrupa ülkesinde de kripto varlık hizmeti sağlayıcısı lisansı var. BitPanda CEO Yardımcısı  Enzersdorfer-Konrad’a göre bu tescil, şirketin Avrupa’daki hizmet genişletme vizyonunda başka bir adımı işaret ediyor:

“Avrupa’da güvenebileceğimiz bir yatırım platformuna ihtiyacımız olduğu çok açık. BitPanda’da biz bu platform olmak için yola çıktık. Son 12 ay içinde Almanya, İsveç ve Norveç’te lisans alan tek Avrupalı kripto varlık hizmet sağlayıcı olduk. Şu anda 4 milyondan fazla kullanıcımız var ve Avrupa’nın önde gelen finans kurumlarının ve neobankalarının kripto varlıklar sunmasını sağlıyoruz.”

Alınan bir kararla birlikte Mayıs 2023’te Avrupa Birliği Dışında kalan Norveç, kripto varlık piyasası yasal düzenlemesi konusunda Avrupa Birliği’nden bağımsız olarak kendi yoluna gidebileceğinin sinyallerini vermişti. Ülkenin Merkez Bankası kamuoyuna sunduğu yıllık raporda yaklaşmakta olan Avrupa Birliği Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yasal düzenlemesinin tüm kripto para sektöründe yasal düzenleme ihtiyaçları için yeterli olmayabileceğini belirtmişti.

Avrupa’da Yaşanan Yasal Mücadeleler

Ayrıca bazı büyük kripto para borsaları Avrupa Birliği’nde yer alan düzenleyicilerle mücadele etmeye devam ediyor. Eylül ayında yaşanan bir gelişmeyle New York merkezli kripto para borsası Gemini, yasal düzenleyicilerin gereksinimlerini karşılayamadığını gerekçe göstererek Hollanda’dan ayrılma kararı almıştı.

Bu yasal düzenleyici sorunları Avrupa Birliği’nin yetki alanı içinde bitmek bilmiyor. Birleşik Krallık’ın finansal piyasalar düzenleyicisi Financial Conduct Authority (FCA), kısa süre önce kayıtlı olmayan kripto para borsalarının uyarı listesine 143 yeni kuruluş eklemişti.

Avrupa Birliği’nde yaşanan bu gelişmelerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri merkezli Coinbase, 19 Ekim’de paylaştığı bir duyuru ile İrlanda’nın şirketin Avrupa kripto merkezi olduğunu açıkladı.

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