  Layer-2 Ekosistemlerinde Bu İki Projeye Dikkat: Yayınlanan Rapordan Dikkat Çeken Başlıklar

Kripto para piyasasında yaşanan düşüşlerden Web3 ekosistemleri ciddi bir zarar gördü. Kullanıcı ilgisinin giderek azaldığı alanda ise bir veri dikkat çekmeyi başardı. Bu verilere göre Ethereum Layer-2 ekosistemlerinden Starknet ve zkSync, son 12 ayda toplam aylık aktif geliştirici sayısını arttıran birkaç platform arasında yer aldı.

Web3 Ekosistemlerine İlgi Azalıyor

Web3 alanında faaliyet gösteren risk sermaye şirketi Electric Capital verilerine göre 1 Ekim’e kadar veri sağlanan bir geliştirici raporuna göre son 12 ayda toplam aktif geliştirici sayısında Starknet ağında %3 artış yaşanırken zkSync ağında %6’lık bir artış yaşandı.

Bu zaman diliminde Ethereum ağında %23, Polygon ağında %43 ve Solana ağında %57’lik bir düşüş yaşandı. Blockchain ekosistemlerinde ise aylık toplam aktif geliştirici sayısı 26.701’den 19.279’a düşerek %27,7’lik düşüş yaşandı.

Chainlink, Stellar, Aztec Protocol ve Ripple’da 1 Ekim itibariyle geliştirici sayısında artış yaşandı. Ancak aylık toplam aktif geliştirici sayıları zkSync ve Starknet’ten daha düşük kaldı. StarkWare şirketinin projesi olan Starknet’i ve Matter Labs projesi olan zkSync’i bir adım öne çıkaran gelişme ise iki projenin de zero-knowledge projeleri olması.

zkSync ve Starknet Neden Öne Çıktı?

Starknet’in son zamanlardaki odak noktası ise Temmuz ayında kullancılara sunulan “Quantum Leap” tarafında yaşanıyor. Teorik olarak bu projede Ethereum ekosisteminde saniye başına işlemlerin (TPS) yaklaşık 13-15’ten 37 TPS’ye ve bazı durumlarda 90 TPS’e çıkması sağlanıyor.

Starknet ve zkSync ayrıca 2023 yılı boyunca Ethereum altyapısını daha da ölçeklendirmek için zero-knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) çözümleri üzerine de çalışıyor. zkSync ekosistemindeki geliştiriciler bu projenin bir parçası olarak birlikte çalışabilir protokoller ve egemen zincirlerden oluşan bir ekosistem oluşturmak için “hyper zincir” ağı da inşa ediyor. Firma bu çözümü Haziran ayında kamuoyuna sundu ve 2023’ün sonuna kadar verimli bir versiyona sahip olmayı umuyor.

Electric Capital yazılım mühendislerinden Enrique Herreros 18 Ekim’de X üzerinden açtığı bir başlıkta bu ekosistemlerden ayrılan aktif aylık geliştiricilerinin çoğunun yeni gelen geliştiricilerden az olduğunu açıkladı.