  Axie Infinity İçin Yarın Büyük Gün: AXS Token Kilit Açılış Detayları Neler?

Token kilit açılışları, kripto para piyasasında ister uzun vadeli ister kısa vadeli olsun yatırım yapan herkesi ilgilendiren önemli gelişmelerin başında geliyor. Bu etkinliklerle beraber proje ekibi piyasaya sürdüğü bir varlık üzerinde arz ve talep dengesini korumak için büyük bir önem almış oluyor. Bu yazımızda ise NFT tabanlı bir çevrimiçi video oyunu olan Axie Infinity projesinin yerel token’ı AXS token’ın kilit açılışını inceleyeceğiz.

AXS Kilit Açılımı İçin Son Saatler

Token kilit açılış veri platformu Token Unlocks verilerine göre önümüzdeki yedi günde kripto para piyasasında 68.66 milyon dolar değerinde token kilit açılış etkinliği gerçekleşecek. Ünlü oyun stüdyosu Sky Mavis tarafından geliştirilen NFT tabanlı bir çevrimiçi oyun olan Axie Infinity’nin Ethereum tabanlı token’ı AXS’in token kilit açılışı ise yarın gerçekleşecek.

Yarın (20 Ekim) saat 16.10’da gerçekleşecek olan etkinlikte toplam arzın %11,5’ini oluşturan 15.13 milyon AXS token’ın kilidi açılacak. Bu etkinlikte 62.62 milyon dolar değerinde kilitli token piyasaya sürülecek. Saatler kalan etkinlik için tüm gözler AXS’e çevrilirken yazının yazıldığı sırada AXS 4.16 dolardan işlem görüyordu.

AXS Grafik Analizi

160 dolarlık en yüksek seviyesinden (ATH) neredeyse %97’lik düşüş yaşayan AXS için bu süreç devam ediyor. Bu durumun başlıca nedenleri ise hem metaverse projelerine olan ilginin bitmesi hem de piyasada yaşanan likidite sorunu. Günlük grafikte düşen kanal formasyonu dikkat çekiyor ve yalnızca bir kere ayı tuzağı yaşanmış.

AXS için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla: 4,06 / 3,83 ve 3,62 dolar seviyeleri. Özellikle 3,62 dolar seviyesinin kilitli token açılışı ile kırılması AXS fiyatında düşüşün hızlanmasına neden olabilir. AXS için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise; 4,68 / 5,04 ve 5,67 dolar seviyeleridir.

Ethereum tabanlı bir token olan AXS için AXS/ETH paritesinde ise AXS/USD paritesinden farklı bir yapı söz konusu. Günlük grafikte herhangi bir formasyon yapısı oluşmayan grafik için özellikle dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,002627 / 0,002588 ve 0,002539 seviyeleridir. Direnç seviyeleri ise; 0,002738 / 0,002830 ve 0,002997 seviyeleridir.