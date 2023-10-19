  1000 Günün En Düşük Seviyesindeki Altcoin Sıçrayacak Mı?

Yerel diplere inen kripto paraların etkileyici yükselişler yaşadığı çoğu örnek gördük. Bu kripto para da benzer bir dönemden geçiyor. Sam Coinler arasında sayılan NEAR Coin büyük kardeşi SOL kadar güçlü toparlanamadı. Hatta yatırımcıların çoğu kolay yolu seçip vedalaştığı için fiyat yeni diplere de gidiyor.

NEAR Coin Yorum

FTX borsasının dolayısıyla Sam’in desteklediği altcoinler arasında NEAR Coin en dikkat çekeniydi. Yatırımcılar devasa büyüme potansiyeline işaret edip alaka gösterirken FTX’in çöküşü tüm beklentileri altüst etti. Diğer taraftan l1, l2 çözümlerinin sayısı hızla artarken NEAR Coin ekibinin rekabette üst sırada kalması da zorlaştı.

Near Protocol (NEAR) fiyatı bugün 2020’den bu yana ilk kez 1 doların altına indi. Fiyat 0,97 doları gördü ve RSI daha fazla düşüş olabileceğini gösteriyor. BTC fiyatı 28.500 dolar üzerinde olsa da yakın tarihli kötü tecrübeler hızlı düşüş riski nedeniyle yatırımcılara uykusuz geçeler yaşatıyor.

Ocak 2022’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 20,60 dolardan bu yana düşen NEAR Coin fiyatı 1,25 dolarlık yatay destek alanını kaybetti. Fiyat nedeyse 1000 gündür bu seviyeye inmiyordu.

NEAR Coin Tahminleri

Haftalık RSI düşüş eğilimini teyit ediyor ve NEAR Coin fiyatı tüm boğa sezonu kazançlarını siliyor. Fiyat grafiğine baktığınızda 2020’de bir dağın dibinde olan fiyat şimdi dağın diğer eteklerinde yürüyor gibi. Bu durum 2022 başında alım yapmış yatırımcıları FTX çöküşünde projeden kaçmadıkları için pişman ediyor.

Günlük grafikte Şubat ayından bu yana yaşanan düşüşün azalan bir paralel kanal içinde yer aldığını gösteriyor. NEAR kanalın direnç çizgisinin altında. Fiyatın kanalın üst kısmında işlem görmesi yükseliş sinyali olarak kabul edilebilir. Ancak 1,1 dolarlık desteğin geri alınamadığı ortamda daha derin dipler de mümkün.

Günlük RSI fiyatla birlikte düşüyor ve bu net satış sinyali olabilir. Eğer satışlar devam ederse 0,8 ve 0,56 dolar bölgelerine doğru kayıplar derinleşebilir. Ancak direnç çizgisinin aşılması ve RSI’ın yeniden nötr bölgeyi geri alması halinde 1,6 dolar test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.