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Ripple İçin Kritik Bölgeler Görüldü: XRP/BTC Paritesinde Yükseliş Sesleri!

Özet

  • Ripple tarafından açılan bir iş pozisyonu dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
  • Günlük XRP grafiğinde destek çizgisi direnç çizgisine dönüştü.
  • Haftalık XRP grafiği ise yükseliş için hazır gözüküyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
21:45
19 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasaları yaşanan jeopolitik sorunlara ve ABD makroekonomi verilerine rağmen güçlü kalmaya devam ediyor. Bitcoin için kritik bir direnç seviyesi olan 28.000 dolar seviyesinin kırılması ile birlikte yükseliş senaryoları artmaya başlıyor. Bu içeriğimizde ise son zamanların en çok konuşulan altcoin’lerinden biri olan Ripple’ı inceleyeceğiz.

Ripple Grafik Analizi

Geçtiğimiz günlerde Ripple tarafından açılan bir iş pozisyonu herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Bu pozisyonun yatırımcılarla iletişim üzerine açılması akıllara “Ripple halka arz mı olacak?” sorunu getirdi. Bu söylenti elbette fiyatlanmadı ve şimdilik basit bir iddia gibi duruyor.

Ripple grafiğinde dikkat çeken ilk yapı ise uzun süre çalışan bir destek çizgisi oluyor. İğne temaslarının baz alındığı bu destek çizgisinde Eylül’ün ilk haftasında yaşanan düşüşten itibaren bir kırılım gerçekleşiyor ve ardından yaşanan süreçte direnç görevi görüyor. Tüm bunlarla birlikte EMA 200 seviyesinin de direnç görevi görmesi XRP açısından hiç sağlıklı değil.

XRP için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,4755 / 0,4590 ve 0,4416 dolar seviyeleri. Özellikle Ağustos ayında yaşanan düşüşte destek olarak çalışan 0,4755 dolar seviyesinin kırılması düşüşün hızlanmasına neden olabilir.

XRP için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,4982 / 0,5250 ve 0,5486 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,5486 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi hem direnç çizgisinin kırılımına hem de EMA 21 ve EMA 200 gibi ciddi direnç seviyelerinin aşılmasına neden olabilir.

XRP/BTC Grafik Analizi

XRP/BTC paritesinin haftalık grafiğinde dikkat çeken üçgen formasyonunda destek çizgisine temas gerçekleşti ve bu destekten ufak da olsa bir yükseliş yaşandı. Özellikle olası bir haber fiyatlanması ile ciddi bir yükseliş ya da düşüş yaşanabilecek XRP için zaman daralmaya devam ediyor.

XRP/BTC paritesi için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri; 0,00001680 / 0,00001509 ve 0,00001362 seviyeleridir. Özellikle 0,00001680 seviyesinin altında haftalık bar kapanışının gerçekleşmesi formasyonun düşüş yönlü çalışmasına neden olabilir.

XRP/BTC paritesi için dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise; 0,00001833 / 0,00001999 / 0,00002170 seviyeleridir. Özellikle 0,00002170 seviyesinin üzerinde haftalık bar kapanışı yaşanması formasyonun yükseliş yönlü çalışmasını sağlar.

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