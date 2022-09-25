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SEC’in kripto paralara karşı verdiği en sert mücadeleyi Ripple davasında gördük. Üstelik devamı da gelecek. Kripto paraların çoğunun menkul kıymet olduğunu iddia eden SEC Başkanı Gensler önümüzdeki dönemde birçok kripto paraya dava açacağının sinyalini verdi. Son çağrısında ise iş işten geçmeden şirketlerin SEC’e kayıt başvurusunda bulunması gerektiğini söyledi.

XRP Neden Yükseliyor?

LunarCrush’tan elde edilen veriler, XRP’nin sosyal etkileşiminin son zamanlarda hızlı bir artış yaşadığını gösteriyor. Aktivitedeki artış Ripple (XRP)’nin 3.899 kripto parayı geride bırakmasını sağladı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki yasal anlaşmazlığın olası çözümü bu iyileşmenin temelini oluşturuyor. Son fiyat toparlanması da bu gelişmenin sonucu oldu. SEC ve Ripple tarafından yapılan ortak başvurunun fiyatı direkt olarak yükseltebileceği bilgisini son dakika olarak paylaştık ve ardından XRP yatırımcıları %50’yi aşan ralliye şahit oldu. Özellikle temel analizin önemini burada bir kez daha görüyoruz.

Taraflar artık davanın bu kısır döngünden çıkmasını ve sonuca bağlanmasını istiyor. Popüler kripto analisti Ben Armstrong davanın Ripple aleyhine sonuçlanmasının bile XRP fiyatına olumlu katkısı olacağını düşünüyor. En kötü senaryoda Ripple’ın kolaylıkla ödeyebileceği bir para cezası verilecek ve artık XRP yatırımcıları SEC baskısından kurtulacak.

Ripple Davası Ne Zaman Bitecek?

XRP fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,49 dolardan alıcı buluyor ve son 24 saatte işlem hacmi %50 oranında azaldı. 9 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez 0,5 dolar eşiğini aşan XRP son 4 ayın en iyi günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz yılın ATH seviyesi olan 1,38 dolar içinse çok daha ciddi bir rallinin başlaması gerekir. Belki de davanın sonuçlanmasıyla XRP boğalarının buna yakın bir zirve hedeflediğini görebiliriz.

Peki Ripple davası ne zaman bitecek? Bu konuyla ilgili konuşan Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse, özet karar sürecinde kendisinin SEC’e karşı savunmak için 100 milyon dolardan fazla harcama yapmaya hazır olduklarını söyledi. Davanın bitiş tarihiyle ilgili olarak da 2023 Ocak ile Temmuz arasında bir hedef verdi. Buna göre en geç 2023 yılının üçüncü çeyreğine kadar Ripple davası hayatımızdan çıkmış olacak.