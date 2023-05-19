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  •   Bitcoin (BTC) Yükselişe Geçecek mi? BTC Analist Yorumları, Büyük Bir Harekete İşaret Ediyor!

Bitcoin (BTC) Yükselişe Geçecek mi? BTC Analist Yorumları, Büyük Bir Harekete İşaret Ediyor!

Özet

  • BTC fiyatı yeniden 27.000 doların altına geriledi.
  • ABD'nin yeni nakit rezerv planı ise BTC için kritik olabilir.
  • Analistler, BTC için düşüşe işaret ediyor.
16:00
19 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saat içerisinde %1,6 düşüş yaşadı. BTC fiyatı özellikle son 2 günü bir hayli hareketli geçirdi ve BTC için şu an kimse net bir tahminde bulunamıyor. Altcoinleri de direkt olarak etkileyen BTC’nin fiyat oynaklığı, hangi yöne eğilimli? Uzmanlar ve analistler, en güncel BTC yorumlarını paylaştı!

ABD ve Bitcoin Etkisi

BTC fiyatını etkileyecek en önemli faktörlerin başında aslında ABD ve makro ekonomi geliyor. Artan küresel borç, ABD Hazinesinin yakında yeni bir tahvil piyasaya sürebileceğine işaret ediyor. ABD Hazinesinin kontrolündeki nakit rezervleri de buna bağlı olarak Mayıs ayındaki 95 milyar dolarlık seviyesinden, Haziran ayının sonuna doğru 550 milyar dolar seviyesine kadar gelebilir. Bu tahmin ise direkt olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıya dayanıyor. Hazine Bakanlığı yetkilileri, özellikle Temmuz-Eylül 2023 arasındaki dönemde ciddi bir nakit rezerv artışı bekliyor.

Penso Advisors isimli risk yönetim firmasının kurucusu Ari Bergmann da ABD nakit rezervinin 2023’ün üçüncü çeyreğinin sonuna doğru 1 trilyon doları geçeceğini düşünüyor. Peki bu BTC için ne anlama geliyor? Böyle bir makro ekonomik ortam, BTC’nin kısa vadede 30.000 dolara ulaşmasının önüne geçebilir.

BTC Analist Yorumları

Ünlü analist Income Sharks, bunun büyük bir engel olduğunu vurguladıktan sonra fiyatın bir süre 20.000 dolar ila 30.000 dolar arasında kalacağını ifade etti. Analist, paranın direkt piyasaya akmayacağını ancak borçlar dengesi için sadece rotasyonda bulunacağını aktardı. Bu da BTC için iyi bir haber değil. Analiste göre 2024 yılındaki ABD seçimleri ise asıl belirleyici faktör olacak.

BTC/USD paritesinin günlük grafiğine bakıldığında da alt seviyelerdeki hacmin daha yüksek olduğu görülebiliyor. Buna ek olarak yatırımcıların 200 günlük EMA seviyesine doğru bir düzeltme beklemeleri de ihtimaller arasında bulunmalı. Bu da 25.000 dolar seviyesine işaret ediyor. Özellikle FED’in Haziran ayında 25 baz puan faiz artışı yapması, durumu netleştirebilir.

Bir diğer popüleanalist OMZ da konu hakkında yaptığı açıklamada 26.800 doların önemli bir destek olduğunu vurguladı. Analist, BTC fiyatı için 27.600 dolar seviyesini hedefliyor ve burada long pozisyonunu kapatacağını da ima etti.

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