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Bitcoin Verisinde Yeni Rekor Kırıldı: BTC Fiyatını Nasıl Etkileyecek?

Özet

  • Bitcoin cephesinden umutları tazeleyen yeni bir rekor geldi.
  • Veri analiz firması Glassnode verisine göre BTC arzının %76'sına uzun vadeli yatırımcılar hükmediyor.
  • Bu durum ise piyasada BTC sayısının azalmasına ve fiyat artışına neden oluyor.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:10
19 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Son haftalarda yaşanan gelişmeler başta geleneksel piyasalar olmak üzere kripto para piyasasını da derinden etkiliyor. Jeopolitik sorunlar ve ABD makroekonomik verilere rağmen Bitcoin cephesinde bir veri önümüzdeki dönemde yatırımcıların umut kaynağı olabilir. Bu veriye göre mevcut Bitcoin arzının rekor bir kısmı yatırımcılar tarafından uzun vadeli kilitli kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’de Tarih Rekor Kırıldı

On-chain veri analiz firması Glassnode’dan alınan verilere göre mevcut Bitcoin arzının %76’sından fazlası uzun vadede kilitli kalmaya devam ediyor. Bitcoin’in uzun vadeli sahipleri (LTH’ler) Bitcoin arzının büyük bir kısmını kontrol ederek bu konuda rekor tazeledi.

Bitcoin arzının ekosistemde çıkarılan her blokta artmasına rağmen bu verilere bakıldığında kısa vadeli Bitcoin yatırımcılar grubu rekor bir piyasa varlığına sahip. Kripto varlık fonu Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards’ın da dile getirdiği bu konu, Bitcoin tarihinde ilk kez yaşanıyor. Edwards, 18 Ekim’de X üzerinden yaptığı bir paylaşım ile şu yorumda bulundu:

“Bitcoin arzının %76,2’si bugün uzun vadeli sahiplerle kilitlenmiş durumda. 2015 yılında kırılan rekoru geride bıraktık. Daha düşük arz, aynı insanların daha az token için teklif vermesi anlamına geliyor. Hesabı siz yapın.”

Arz/Talep İlişkisi ve Bitcoin

Edwards, LTH rekorunun zincirleme etkisine atıfta bulundu. Diğer piyasa katılımcıları için piyasada yer alan Bitcoin arzının giderek düştüğünü belirtti. Glassnode grafiğine göre LTH verisi 2021 ortasından itibaren Bitcoin’e olan ilginin önemli ölçüde arttığını ve sonraki ayı piyasasının tamamı boyunca yatırımcıların tercihlerini “holding” tarafında kullandığını gösteriyor. O zamandan bu yana ise yalnızca kısa vadeli yatırımcıların kontrol ettikleri arz yüzdesi azaldı:

“Talebin 2015 ile aynı olduğunu kastetmiyorum. Aynı talep ve azalan arz için fiyatın yükselmesi gerektiğini kastediyorum yani arz/talep ekonomisi.”

LTH’ye ters bir veri olan kısa vadeli yatırımcılar verisi (STH) ise analistler için dikkat çeken bir takip verisi. STH verisinde ortalama alınan Bitcoin seviyesi bu yılın büyük bir bölümünde destek işlevi gördü. Bu hafta ise yeni veriler bu trendin devam ettiğini gösterdi.

Analizler, STH’ye ait tüm Bitcoin’lerin en son hareket ettiği fiyat olan 27.000 dolar seviyesinin hemen altında olduğunu ve BTC/USD paritesinin bu hafta bu fiyatın üzerine çıkmasının önemli bir yükseliş ivmesi olduğunu söylüyor.

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